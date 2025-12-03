«Топ-100» производителей вооружений показывает несколько интересных тенденций



Истребители F-35 являются одной из главных статей дохода компании Lockheed Martin. Фото Военного министерства США

Общие показатели



Дальний бомбардировщик B-21 — один из приоритетных проектов компании Northrop Grumman. Фото Northrop Grumman

Десятка лидеров



Патрульный самолёт P-8A помог компании Boeing пережить трудные времена, но ситуация остаётся сложной. Фото Военного министерства США



Компании из состава «Ростеха» выпускают различную бронетехнику, в т. ч. БМП-3. Фото «Ростех»

Российские достижения



Высокоточный артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» — одна из актуальных отечественных разработок, пользующихся спросом. Фото «Ростех»

Растущая отрасль

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) следит за международным рынком вооружений и техники, обрабатывает поступающую информацию и регулярно публикует различные отчёты и исследования. Так, 1 декабря институт выпустил очередной рейтинг крупнейших производителей и продавцов вооружения за прошлый 2024 г. Актуальный «Топ-100» демонстрирует несколько любопытных тенденций разного рода.В новый рейтинг вошли компании и организации из 23 стран. Предсказуемо, шире всего в нем представлены США — порядка 40 компаний. При этом в список попали и представители не самых развитых в военно-промышленном отношении государств. Например, в последней десятке можно найти по одной компании из Норвегии, Испании и Индонезии.По подсчётам SIPRI, в прошлом году все участники «Топ-100» заработали суммарно 679 млрд долларов США. В сравнении с предыдущим 2023 г., их общая выручка выросла на 5,9%. Также наблюдается существенный рост показателей среди лидеров рейтинга. Впервые с 2018 г. увеличились доходы всех пяти крупнейших продавцов.Отмечается, что основной вклад в рост общих показателей делают компании из США и Европы. Так, американские участники рейтинга получили в прошлом году 334 млрд долл., что на 3,8% лучше показателей 2023 г. Три четверти этих компаний показали рост. В свою очередь, 26 европейских участников рейтинга заработали 151 млрд долл. и показали рост в 13%.Наблюдается развитие военной промышленности в странах Ближнего Востока. В 2024 г. девять компаний региона, включённые в рейтинг, заработали 31 млрд долл. и улучшили показатели на 14%. Наиболее высокий рост выручки показал Израиль — 16% при 16,2 млрд долл. Также хорошо зарабатывают предприятия Турции и ОАЭ.Одновременно с этим в регионе Азии и Океании отмечается снижение заработка компаний. В 2024 г. этот показатель упал на 1,2% до 130 млрд долл. Такое снижение связывают с сокращением основных показателей крупнейших предприятий Китая. В то же время, промышленность Японии и Южной Кореи показала существенный рост.В целом сложившаяся военная и политическая ситуация способствует росту военных бюджетов и помогает военно-промышленным компаниям зарабатывать на новых заказах. Тем не менее, промышленность сталкивается с объективными проблемами, ограничивающими темпы роста производства и доходов. Так, некоторые программы оказываются чрезмерно дорогими. Запуск новых производственных мощностей требует серьёзных вложений и занимает время. Некоторые организации сталкиваются с ограничениями в поставках необходимого сырья и компонентов.На 1 месте в 2024 г., как и годом ранее, оказалась компания Lockheed Martin. Она заработала на военных заказах 64,65 млрд долл. и показала рост в 3,2%. Любопытно, что её выручка почти в полтора раза превышает соответствующий показатель ближайшего преследователя.2 место в рейтинге вновь осталось за компанией RTX. Контракты с армиями принесли ей 46,3 млрд долл., что на 4,1% больше показателей 2023 г. При этом компания не делает ставку исключительно на военные заказы — они обеспечили только 54% выручки.Третьей в списке оказалась корпорация Northrop Grumman — как и годом ранее. Она занимается в основном военной продукцией, которая принесла 37,85 млрд долл. и 3,3% роста.С 6 на 4 место переместилась британская BAE Systems. Она увеличила выручку на 6,9% — до 33,8 млрд долл. При этом на военные заказы приходится порядка 95% её заработка.5 место сохранила за собой американская компания General Dynamics. Она заработала на армейских контрактах 33,63 млрд долл. и показала рост 8,1%. Ещё 14 миллиардов она получила от продажи невоенной продукции, что составляет более трети общей выручки.На 6 место с 4 опустилась корпорация Boeing. Её выручка за год упала на 4,6% до 30,55 млрд долл. Впрочем, военные заказы обеспечивают только 46% от общего заработка, и «Боинг» остаётся одним из лидеров мирового авиастроения.На 7 место вновь поставили российскую госкорпорацию «Ростех», в состав которой входит масса других организаций и предприятий. Её выручку оценили в 27,12 млрд долл., а рост этого показателя в 26,4%. Важно, что «Ростех» занимается не только военной продукцией, и ок. 30% выручки приходится на другие сферы.8 место заняла китайская корпорация AVIC, ранее находившаяся на 9-м. Её выручка упала на 1,3%, но составила 20,32 млрд долл. При этом общий заработок корпорации превысил 80 миллиардов — военные контракты дают всего четверть всех доходов.За ней на 9 место следует китайская корпорация CETC. Её выручку оценили в 18,92 млрд долл., что на 10,4% хуже показателей предыдущего года. Однако общие доходы корпорации остаются на приемлемом уровне, т.к. военная продукция даёт только 34% выручки.На 10 месте оказалась американская компания L3Harris Technologies. Она заработала 16,21 млрд долл. и показала рост на 6,6%. При этом ей удалось войти в десятку лидеров, главным образом, из-за падения показателей китайской корпорации NORINCO, которая опустилась на 11 место.В «Топ-100» за 2024 г. вошли всего две российские организации. При этом оценки деятельности нашей промышленности от SIPRI имеют ряд специфических особенностей и могут не отражать реального положения дел. Тем не менее, следует обратить внимание на то, как иностранные специалисты оценивают российскую промышленность.На 7 место шведские исследователи поместили госкорпорацию «Ростех» со всеми дочерними организациями и предприятиями. Вместе они показали хорошую выручку и рекордный рост.Кроме того, на 41 месте в рейтинге находится Объединённая судостроительная корпорация. Ей выручку оценили в 4,11 млрд долл., что на 6,5% выше показателей 2023 г. Тем не менее, некоторые иностранные организации заработали больше, из-за чего за год ОСК опустилась с 38 на 41 место.Следует напомнить, что SIPRI составляет свои отчёты и рейтинги только на основании открытых данных. При этом в последние годы в России существенно изменился порядок публикации сведений о военных заказах, и большая часть такой информации оказалась закрытой. Вследствие этого иностранные исследователи не имеют полной картины и сталкиваются с другими ограничениями.По всей видимости, именно из-за недостатка информации специалистам SIPRI пришлось включить в рейтинг не отдельные предприятия и отраслевые холдинги, а госкорпорацию «Ростех» в целом. Схожим образом может обстоять дело и с ОСК. Другие крупные организации, такие как НПК «Уралвагонзавод» или Объединённая авиастроительная корпорация не попали в рейтинг из-за полного отсутствия информации или по причине недостаточной выручки в открытых данных.В SIPRI отмечают, что всего за год российские организации почти на треть увеличили свою выручку. Им не помешали иностранные санкции и сокращение числа и доли экспортных заказов. Спрос со стороны собственной армии полностью компенсировал эти затруднения. При этом сохраняются некоторые факторы, способные помешать дальнейшему развитию.Любопытно, что в Институте призывают быть осторожными с прогнозами в отношении российской промышленности. В последние годы, несмотря на ожидания иностранных экспертов, она продемонстрировала устойчивость к разным угрозам и рост.Таким образом, военно-политическая ситуация в разных регионах остаётся сложной, и различные страны продолжают наращивать расходы на оборону. Они размещают дополнительные заказы на ту или иную продукцию военного назначения, а промышленность получает выгодные контракты.В течение нескольких последних лет общий заработок мировой военной промышленности постоянно растёт, и в 2024 г. эта тенденция не изменилась. При этом почти не корректируется и список лидеров отрасли. Можно ожидать, что и по итогам 2025 г. радикальных изменений не произойдёт. Однако соответствующее исследование SIPRI завершится нескоро.