Швеция выделяет 120 млн долларов на «гражданскую помощь» Украине в зимний период

Правительство представляет новый пакет поддержки, ориентированный на удовлетворение самых насущных потребностей этой зимой, а также на поддержку, которая укрепит устойчивость Украины в долгосрочной перспективе.

Шансы на то, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сумеет на ближайшем саммите ЕС в середине декабря продавить кредит для Украины в размере 140 млрд евро под замороженные активы РФ становятся все более призрачными. Против этой схемы продолжает возражать Бельгия, к ней присоединилась Италия. Против выступает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, указывая на серьезные риски для финансовой системы еврозоны.Международный валютный фонд согласовал предоставление Киеву восьми миллиардов долларов кредита. Но почти все деньги уйдут на погашение ранее полученных займов и процентов. Кроме того, МВФ требует усиления налоговой нагрузки, что неминуемо приведет к разорению и уходу в тень малого бизнеса на Украине. Пока еще работающие крупные предприятия переносят производство в страны ЕС.Этот тренд усиливается и сокращением финансовой помощи, выделяемой Украине отдельными европейскими странами. Причем деньги все чаще предоставляются не на прямые военные закупки, а как бы в качестве гуманитарной помощи.Правительство Швеции объявило о предоставлении 1,112 млрд крон (120 млн долларов) на «гражданскую помощь» Украине в зимний период, сообщили в канцелярии кабмина. Средства пойдут, прежде всего, на электроснабжение, ремонт и восстановление разрушенной инфраструктуры, проведение реформ, а также будут использоваться в области медицины и здравоохранения. К слову, это чуть больше, чем детективы НАБУ изъяли наличной валюты при обысках у «кошелька Зеленского» Миндича.И еще один нюанс, который, скорее всего, как раз стал следствием разгорающегося на Украине коррупционного скандала. Стокгольм предоставляет финансовую помощь не украинскому правительству или Нацбанку, а транзитом западным организациям и фондам. В частности, деньги будут перечислены в созданную Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией Северную экологическую финансовую корпорацию (NEFCO), Целевой фонд реконструкции Украины Всемирного банка (URTF), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).Венгрия, которая вообще не оказывает военную помощь Киеву, выделяет гуманитарную помощь Украине исключительно целевым методом. Закупки генераторов, медицинских изделий и прочего идут напрямую под контролем Будапешта, а затем уже предоставляются в материальном виде. Теперь контролировать финансирование Украина начинают и другие спонсоры.