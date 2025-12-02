Швеция выделяет 120 млн долларов на «гражданскую помощь» Украине в зимний период

Шансы на то, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сумеет на ближайшем саммите ЕС в середине декабря продавить кредит для Украины в размере 140 млрд евро под замороженные активы РФ становятся все более призрачными. Против этой схемы продолжает возражать Бельгия, к ней присоединилась Италия. Против выступает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, указывая на серьезные риски для финансовой системы еврозоны.

Международный валютный фонд согласовал предоставление Киеву восьми миллиардов долларов кредита. Но почти все деньги уйдут на погашение ранее полученных займов и процентов. Кроме того, МВФ требует усиления налоговой нагрузки, что неминуемо приведет к разорению и уходу в тень малого бизнеса на Украине. Пока еще работающие крупные предприятия переносят производство в страны ЕС.



Этот тренд усиливается и сокращением финансовой помощи, выделяемой Украине отдельными европейскими странами. Причем деньги все чаще предоставляются не на прямые военные закупки, а как бы в качестве гуманитарной помощи.

Правительство Швеции объявило о предоставлении 1,112 млрд крон (120 млн долларов) на «гражданскую помощь» Украине в зимний период, сообщили в канцелярии кабмина. Средства пойдут, прежде всего, на электроснабжение, ремонт и восстановление разрушенной инфраструктуры, проведение реформ, а также будут использоваться в области медицины и здравоохранения. К слову, это чуть больше, чем детективы НАБУ изъяли наличной валюты при обысках у «кошелька Зеленского» Миндича.

Правительство представляет новый пакет поддержки, ориентированный на удовлетворение самых насущных потребностей этой зимой, а также на поддержку, которая укрепит устойчивость Украины в долгосрочной перспективе.

И еще один нюанс, который, скорее всего, как раз стал следствием разгорающегося на Украине коррупционного скандала. Стокгольм предоставляет финансовую помощь не украинскому правительству или Нацбанку, а транзитом западным организациям и фондам. В частности, деньги будут перечислены в созданную Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией Северную экологическую финансовую корпорацию (NEFCO), Целевой фонд реконструкции Украины Всемирного банка (URTF), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Венгрия, которая вообще не оказывает военную помощь Киеву, выделяет гуманитарную помощь Украине исключительно целевым методом. Закупки генераторов, медицинских изделий и прочего идут напрямую под контролем Будапешта, а затем уже предоставляются в материальном виде. Теперь контролировать финансирование Украина начинают и другие спонсоры.
13 комментариев
Информация
  1. ЛМН Звание
    ЛМН
    +2
    Сегодня, 14:38
    Интересно, сколько дойдет,это первое)
    Второе ,как помогут эти 120 лямов what
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:40
      Но почти все деньги уйдут на погашение ранее полученных займов и процентов.

      Не дойдут... Даж понюхать не успеют....
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        +3
        Сегодня, 14:41
        Цитата: Mouse
        Но почти все деньги уйдут на погашение ранее полученных займов и процентов.

        Не дойдут... Даж понюхать не успеют....

        Так они издеваются recourse
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 14:47
          Садисты... wassat под флагом толерантности.....
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            +1
            Сегодня, 14:53
            Цитата: Mouse
            Садисты... wassat под флагом толерантности.....

            Радугисты)Толерасты)

            Это же так можно было радугу испортить lol
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +2
              Сегодня, 14:56
              Радугисты)Толерасты

              На языке так и вертится логический ряд продолжить.... laughing
              1. ЛМН Звание
                ЛМН
                +1
                Сегодня, 14:56
                Цитата: Mouse
                Радугисты)Толерасты

                На языке так и вертится логический ряд продолжить.... laughing

                laughing
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 14:53
      Тут же ясно сказано, что деньги пролетят мимо над самой головой украинцев, и осядут в европейских фондах, созданных для помощи Украине NEFCO URTF EBRD. А уже эти фонды закупят в Европе по европейским ценам генераторы, котлоагрегаты и т. д. и с помощью европейских транспортных компаний привезут на Украину. А уже на Украине местные чиновники продадут эти нештяки тем, кто больше предложит...
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 14:40
    Это называется-вышли напрочь из доверия чубатые.))
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:41
      Не оправдали надежд .....
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 14:40
    Нет парни, ну обиженных исторически шведов там, рефлексирующую Польшу, трибалтов еще как то можно понять. Вот неистовая агрессия Дании, Голландии, бельгии - это конечно откровение для меня последних лет… wassat

    Как говорится, что конкретно этим странам и народам мы сделали?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:49
      Вопрос поставлен не правильно...
      Что им штаты, ну или Брюссель за это посулили?
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:49
    проведение реформ, а также будут использоваться в области медицины

    Какие могут быть "реформи" в стране, которая существует только на бумаге, а в реалии там один единый хаос.