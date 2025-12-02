У Армении есть проблемы. Россия и её прокси используют те же сети, которые использовались ими в Молдове. Мы поможем Армении в противостоянии такому вмешательству. Для сопротивления должно быть консолидировано всё общество.

Я говорю Армении: вы не одиноки перед этими вызовами. Но вы должны знать, что мы готовы оказывать вам помощь.

Еврокомиссар по иностранным делам и обороны Кая Каллас сделала очередное резонансное заявление. По словам Каллас, ввиду того, что «Россия проводит информационные кампании в Армении в преддверии выборов, ЕС готов в финансовом плане отреагировать на такое вмешательство».Каллас:По словам евробюрократки, которая не скрывает того, что Евросоюз уже напрямую вмешивается во внутренние дела Армении, в том числе и фактическим подкупом, она «рада тому, что в Армении сложилось именно такое, гражданское, общество».Как следует из заявления Каллас, Ереван получит от Брюсселя 15 млн евро «на мир и сопротивляемость». По сути, речь идёт о финансировании тех сил, которые выступают против контактов с Россией, в том числе и сил, поднимающих вопрос о выходе из ОДКБ и об отказе от размещения российской военной базы в Гюмри.Каллас:Что такое 15 млн евро для Армении? На фоне ожидаемых 12,4 млрд долларов товарооборота с Российской Федерацией – капля в море. Но эту каплю Каллас и Ко попытаются использовать для точечного лоббирования антироссийских интересов в Армении. При этом многие рядовые граждане страны прекрасно понимают, сколь быстро соседи Армении воспользуются ситуацией в том случае, если ЕС пролоббирует разрыв связей с Российской Федерацией.