Каллас заявила, что ЕС деньгами поможет Армении «сопротивляться» России

2 077 14
Каллас заявила, что ЕС деньгами поможет Армении «сопротивляться» России

Еврокомиссар по иностранным делам и обороны Кая Каллас сделала очередное резонансное заявление. По словам Каллас, ввиду того, что «Россия проводит информационные кампании в Армении в преддверии выборов, ЕС готов в финансовом плане отреагировать на такое вмешательство».

Каллас:



У Армении есть проблемы. Россия и её прокси используют те же сети, которые использовались ими в Молдове. Мы поможем Армении в противостоянии такому вмешательству. Для сопротивления должно быть консолидировано всё общество.

По словам евробюрократки, которая не скрывает того, что Евросоюз уже напрямую вмешивается во внутренние дела Армении, в том числе и фактическим подкупом, она «рада тому, что в Армении сложилось именно такое, гражданское, общество».

Как следует из заявления Каллас, Ереван получит от Брюсселя 15 млн евро «на мир и сопротивляемость». По сути, речь идёт о финансировании тех сил, которые выступают против контактов с Россией, в том числе и сил, поднимающих вопрос о выходе из ОДКБ и об отказе от размещения российской военной базы в Гюмри.

Каллас:

Я говорю Армении: вы не одиноки перед этими вызовами. Но вы должны знать, что мы готовы оказывать вам помощь.

Что такое 15 млн евро для Армении? На фоне ожидаемых 12,4 млрд долларов товарооборота с Российской Федерацией – капля в море. Но эту каплю Каллас и Ко попытаются использовать для точечного лоббирования антироссийских интересов в Армении. При этом многие рядовые граждане страны прекрасно понимают, сколь быстро соседи Армении воспользуются ситуацией в том случае, если ЕС пролоббирует разрыв связей с Российской Федерацией.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +8
    Сегодня, 14:58
    Опять эта умолешенная эстонская вобла на арене.)))
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 15:04
      Сегодня с утра бельгийская полиция во всю шерстит офис ЕС в Брюсселе , проводят обыски и изымают электронные носители , поговаривают , что чухонка встряла с каким то серъезным коррупционным скандалом.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:20
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Сегодня с утра бельгийская полиция во всю шерстит офис ЕС в Брюсселе

        Да не просто офис, а штаб-квартиру дипломатической службы, и не только штаб-квартиру. Непорядочек в "райском садочке" yes
        БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

    2. Комментарий был удален.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 15:29
      Вмешиваться в дела другой страны под предлогом "борьбы" с чужим вмешательством... Топить лодки под предлогом обеспечения своей безопасности... Сколько чудных действий разрешает себе западная "демократия", но криком орет на других, которых заподозрит в том же самомlaughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 15:01
    Сколько раз армяне пытались скинуть Николу? И что Никола как вел Армению в"райский сад" так и продолжает . Так что с мильенами Е.С. или без Армения пойдет по этому пути,уж слишком всё уверовали что там лучше чем с Россией.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Ропот 55
      Так что с мильенами Е.С. или без Армения пойдет по этому пути,уж слишком всё уверовали что там лучше чем с Россией.

      Так может и армян своих заберет сразу, раз Россия не подходит.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Егоза
        Так может и армян своих заберет сразу, раз Россия не подходит.

        Ага. щас, так сразу и согласятся армяне из России уехать. Они здесь неплохо живут, им этот Пашинян нафиг не сдался.
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 15:06
    Пусть эстонцы скупят весь армянский коньяк вот это будет реальная помощь армянской экономике!😆
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 15:08
    Во! .... она переметнулась... Новую тему нащупала... Краина лесом ... wink тема Краины изжила себя, умишком уже не поблещешь.....
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:20
    ❝ Каллас заявила, что ЕС деньгами поможет Армении «сопротивляться» России ❞ —

    — Трудно сопротивляться, когда на тебя не нападают, но у армян получится, тем более с деньгами ...
    (Вот азербайжанцам сопротивляться не получилось)
  6. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    Сегодня, 15:27
    Armenia going the same way as syria which people are now crying for assad era
    It will have nothing good 4 them
    But will they understand before too late? Syrians,libyans,soviets didnt,all them in civil war now
  7. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Сегодня, 15:35
    Пока "Наша КаКа", а именно так в Эстонии называют свою бывшую премьерку, словесно испражняется в Брюсселе происходит следущее:
    Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире ЕС, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
    По их данным, полиция изъяла документы и задержала трех человек, которые подозреваются в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов.
    Понеслась. Дети, закройте глаза, ибо так и выглядит дефлорация. Срыв цветка (изощренное французское выражение).
    Урсула должна видеть, как это будет происходить. Возможно мы видим тайные связи ЦРУ с бельгийскими властями.
    Однако... what
  8. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 15:38
    Не уважает ЕС армян. Каких-то жалких 15 миллионов евро выделили. Этого армянам только на утренний кофе хватит. И то без круассана. Тьфу, без лаваша. Пусть требуют больше - 150 миллионов. А еще лучше - полтора миллиарда евро. Ибо чем больше заберут себе армяне - тем меньше получит Украина laughing
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:41
    Каллас заявила, что ЕС деньгами поможет Армении «сопротивляться» России

    Украина 2.0 ? laughing
    А если России не сопротивляться, поводу то нет для этого request , то и деньги ес, которые потом отдавать, не понадобятся. request laughing