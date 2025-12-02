Депутат Рады: боевые действия могут прекратиться к марту 2026 года

По мнению депутата украинского парламента и члена оборонного комитета Верховной рады Вениславского, вооруженный конфликт на Украине в настоящее время приближается к завершению.

Крайне оптимистично настроенный парламентарий не исключает, что боевые действия прекратятся уже до конца текущего года, однако считает, что наиболее вероятной датой мирного урегулирования вооруженного конфликта является февраль-март следующего, 2026 года. Вениславский убежден, что американцы приложат максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить украинский кризис.

При этом Вениславский, по всей видимости, считает, что никакой демилитаризации или хотя бы сокращения численности украинской армии не произойдет. Более того, депутат Рады предлагает после остановки боевых действий начать мобилизацию в ВСУ женщин. По словам нардепа, этот шаг обусловлен необходимостью готовить весь народ к неизбежному возобновлению конфликта с Россией.

Вениславский также рассказал, что в ходе недавних переговоров с США в Женеве украинская делегация согласилась на некоторые не совсем приемлемые для себя условия, однако смогла отстоять свое видение по меньшей мере нескольких других пунктов «мирного плана Трампа». Как неготовность Киева принять в полном объеме даже откровенно выгодный для Украины «план Трампа» коррелируется со «скорым завершением конфликта», Вениславский не уточнил...


  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 15:12
    Вот просто поражаюсь лохловской дурости… сами себе что-то придумывают и сами в это верят. На кой буй (поплавок) нам идти на остановку боевых действий по плану хоть Трампа, хоть гейропы? Оставлять недобитым это недогосударство? Надоели эти лохловские «эксперды»!
    Добить нацисткую гадину, вернуть Наши земли… вот минимум необходимый России.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 15:14
    Холопское мышление во всей красе! Убежден он и верит в своих хозяев. Это у чубатых в крови.)))
  3. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 15:19
    Судя по фамилии пан пОляк! Ему то что? Главное, чтобы сейчас в Киеве нацики не перевозбудились и бучу не подняли. А когда он смотается в "прекрасное далеко", тогда на украине и будут разгребать, но без него
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:20
    Тут в интернете таки была вот такая новость:
    Конфликт на Украине закончится 15 января 2026 года. Об этом сообщил главный раввин города Днепр (бывший Днепропетровск) Шмуэль Каминецкий, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Война закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — заявил он.

    По его словам, конфликт должен быть завершен до середины января, поскольку на Новый год «люди будут заняты» и нужно «чуть-чуть больше времени». В связи с этим Каминецкий призвал всех на «большой лехаим» (тост, который в переводе означает «за жизнь» — прим. ред.).

    Каминецкий подчеркнул, что называет точную дату не в качестве пророка или раввина, а потому что это мнение «больших людей в Европе». Главный раввин отметил, что это «не дрим и не мечта, и не молитва», а будущее, которое ждет страну.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:22
    К чему сейчас перемывать то,что скореп всего не будет.
  6. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 15:29
    Таким образом, укрохолопы даже сообразить не могут, что кто-то может послать США и сателлитов и отстаивать свои интересы. Все-таки укры это рабы.
  7. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 15:34
    После того, как и женщины закончатся, кто в бой пойдёт: пенсионеры, школьники или дошкольники? Судя по бодрячку-балаболу - это будут точно не депутаты! yes
  8. Мамука Петрович Звание
    Мамука Петрович
    0
    Сегодня, 15:46
    При этом Вениславский, по всей видимости, считает, что никакой демилитаризации или хотя бы сокращения численности украинской армии не произойдет. Более того, депутат Рады предлагает после остановки боевых действий начать мобилизацию в ВСУ женщин. По словам нардепа, этот шаг обусловлен необходимостью готовить весь народ к неизбежному возобновлению конфликта с Россией.

    Очередной раз показывает, что только полное достижение целей СВО приведет к миру
  9. Sector2 Звание
    Sector2
    0
    Сегодня, 15:46
    За последние 4 года борьба могла закончиться в любой день. Все, что им нужно было сделать, это посмотреть в лицо реальности.