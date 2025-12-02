Депутат Рады: боевые действия могут прекратиться к марту 2026 года

По мнению депутата украинского парламента и члена оборонного комитета Верховной рады Вениславского, вооруженный конфликт на Украине в настоящее время приближается к завершению.Крайне оптимистично настроенный парламентарий не исключает, что боевые действия прекратятся уже до конца текущего года, однако считает, что наиболее вероятной датой мирного урегулирования вооруженного конфликта является февраль-март следующего, 2026 года. Вениславский убежден, что американцы приложат максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить украинский кризис.При этом Вениславский, по всей видимости, считает, что никакой демилитаризации или хотя бы сокращения численности украинской армии не произойдет. Более того, депутат Рады предлагает после остановки боевых действий начать мобилизацию в ВСУ женщин. По словам нардепа, этот шаг обусловлен необходимостью готовить весь народ к неизбежному возобновлению конфликта с Россией.Вениславский также рассказал, что в ходе недавних переговоров с США в Женеве украинская делегация согласилась на некоторые не совсем приемлемые для себя условия, однако смогла отстоять свое видение по меньшей мере нескольких других пунктов «мирного плана Трампа». Как неготовность Киева принять в полном объеме даже откровенно выгодный для Украины «план Трампа» коррелируется со «скорым завершением конфликта», Вениславский не уточнил...

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»