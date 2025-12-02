Презентация рождественского убранства Белого дома проходила в «русском стиле»

Резиденцию американского президента решили украсить к Рождеству, используя для этого мотивы балета «Щелкунчик», музыку к которому написал великий композитор Петр Ильич Чайковский. Таким образом, презентация рождественского убранства Белого дома проходила в «русском стиле». И при этом оркестр играл музыку, написанную всемирно известным сыном России.

Похоже, русскую культуру «отменить» невозможно, ведь даже в такой важный для США праздник от влияния России не получится скрыться даже в резиденции первого лица этой страны.

Заботы по украшению Белого дома взяла на себя первая леди Соединенных Штатов – Мелания Трамп. Для этого она задействовала пятьдесят еловых деревьев, а также множество разнообразных украшений.

Некоторые называют «русский след» в американском Рождестве чем-то неожиданным и ищут в нем сенсацию, хотя ее здесь нет и близко. Еще когда Дональд Трамп стал президентом в первый раз в 2017 году, в тот же год Рождество в Белом доме тоже проходило в стиле русского балета «Щелкунчик», а организатором праздничных приготовлений также была жена американского президента Мелания. Этот дизайн получил тогда название «Традиции, проверенные временем».

Тогда первая леди заявила в интервью для телеканала CNN:

Как и для многих семей нашей страны, праздничные традиции имеют для нас важное значение.

Впрочем, Мелания Трамп была не первой в США, кто решил организовать рождественский праздник в стиле русского «Щелкунчика». Впервые такой смелый шаг сделала в 1961 году жена другого американского президента – Жаклин Кеннеди.

8 комментариев
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 15:26
    Резиденцию американского президента решили украсить к Рождеству, используя для этого мотивы балета «Щелкунчик», музыку к которому написал великий композитор Петр Ильич Чайковский.

    Интересно, лохлы теперь снова разрешат Чайковского??? Белый господин дал чёткое направление laughing
    Трибалты тоже Чайковского запретили, как агрессора… как им теперь?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 15:34
      Офис зеленского в Киеве оформлен в стиле произведения Шолохова "Нахаленок"
    2. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 15:34
      Чубатым сейчас совсем не до Чайковского,угроза в том ,что скоро всё пощелкают!)))
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 15:34
    А мне интересно, что теперь либерасты запоют. Это же с их подачи убрали из балета, вернее переиначили как могли китайский танец, танец арапа, восточный танец...нетолерантные костюмы и грим. Ну а теперь как?
  3. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 15:35
    Стесняюсь спросить, но всё же.... А они сами то знают, что это русский стиль?
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 15:38
    Надо ещё и фильм "Морозко" смотреть в Новый год (как в Чехии) и песни петь "Матушка Земля, белая берёзонька", а Татьяну Куртукову на открытие и празднование пригласить. Гулять так по полной как в России.
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 15:42
    У амеров губа не дура. Они знают толк в классической музыке, в отличие от небратьев. Чайковский между прочим - второй в мире по частоте исполнения своих произведений после Моцарта. Поэтому ничего удивительного
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 15:45
    Для этого она задействовала пятьдесят еловых деревьев

    Главное, чтоб на них в суд не подали. lol
    А какой трек включат? good