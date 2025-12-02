Как и для многих семей нашей страны, праздничные традиции имеют для нас важное значение.

Резиденцию американского президента решили украсить к Рождеству, используя для этого мотивы балета «Щелкунчик», музыку к которому написал великий композитор Петр Ильич Чайковский. Таким образом, презентация рождественского убранства Белого дома проходила в «русском стиле». И при этом оркестр играл музыку, написанную всемирно известным сыном России.Похоже, русскую культуру «отменить» невозможно, ведь даже в такой важный для США праздник от влияния России не получится скрыться даже в резиденции первого лица этой страны.Заботы по украшению Белого дома взяла на себя первая леди Соединенных Штатов – Мелания Трамп. Для этого она задействовала пятьдесят еловых деревьев, а также множество разнообразных украшений.Некоторые называют «русский след» в американском Рождестве чем-то неожиданным и ищут в нем сенсацию, хотя ее здесь нет и близко. Еще когда Дональд Трамп стал президентом в первый раз в 2017 году, в тот же год Рождество в Белом доме тоже проходило в стиле русского балета «Щелкунчик», а организатором праздничных приготовлений также была жена американского президента Мелания. Этот дизайн получил тогда название «Традиции, проверенные временем».Тогда первая леди заявила в интервью для телеканала CNN:Впрочем, Мелания Трамп была не первой в США, кто решил организовать рождественский праздник в стиле русского «Щелкунчика». Впервые такой смелый шаг сделала в 1961 году жена другого американского президента – Жаклин Кеннеди.