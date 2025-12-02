Остатки гарнизона ВСУ в Степногорске оказались в полном окружении

7 998 9
Остатки гарнизона ВСУ в Степногорске оказались в полном окружении

В ходе дальнейшего наступления и освобождения новых территорий и населенных пунктов российская армия «прошла мимо» поселка городского типа Степногорск в Запорожской области. Как хорошо видно на оперативной карте, данный пгт уже в нашем тылу, а пока еще оказывающие некоторое сопротивление остатки гарнизона ВСУ оказались в полном окружении.

Об окружении войсками группировки «Депр» Степногорска президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения верховным главнокомандующим одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Наступательная операция была проведена под прикрытием тумана.



В ходе наступления ВС РФ значительно продвинулись у Степногорска и Приморского на побережье Каховского водохранилища. Восточнее Приморского были зачищены опорники противника в посадках вдоль дороги на Запорожье. В окруженной части Степногорска противник остался без снабжения и помощи извне. Остальная часть населённого пункта - под контролем ВС РФ.



Восточнее российские подразделения перешли в атаку и под прикрытием тумана добрались до солнечной электростанции, что стало неожиданностью для находившихся там колумбийских наемников.

Согласно последним данным, российские десантники продвинулись на западной окраине Степногорска и в жилой застройке поселка. В Приморском наши штурмовики постепенно продвигаются на север, сообщается, что бои идут в центре села. Далее вдоль Днепра наносятся удары по Малокатериновке. От Приморского до южных окраин города Запорожье по прямой около 15 километров.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +7
    Сегодня, 16:33
    Так держать! Успехов нашим героям! И поменьше потерь!
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 16:50
      Вот ещё карта ,показывающая ситуацию вокруг Степногорска.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +8
    Сегодня, 16:34
    Котел на котле и это радует! Удачи нашим бойцам и командирам!
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    Сегодня, 17:09
    Хороште, просто отличные новости ежедневно. Не зря запад вопит о "мире", пытаются спасти хоть что-то.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:15
    Восточнее российские подразделения перешли в атаку и под прикрытием тумана добрались до солнечной электростанции, что стало неожиданностью для находившихся там колумбийских наемников.

    Да ладно, они даже удивиться не успели, как из наёмников превратились в покойников.
  5. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 17:18
    После Приморского будет трудно, судя по карте местности. ВСУ встанут по линии Малоекатериновка-Григоровка-Юльевка. Победы нашим воинам!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 17:33
      Наши в Приморское по высохшему и заросшему дну Каховского водохранилища заходили, Малоекатериновку так то же можно, там кусты и камыши уже под 5 метров. А вот пруды по долине не знаю.
    2. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 17:49
      А мы - через обрезание логистики н/п на господствующих высотах (связка Лукьяновское-Новобойковское-Магдаленовка-Павловка-Новояковлевка-Запасное) возьмем их под контроль и зайдем на Камышеваху. тут есть левобережная (южная часть села). С поддержкой с высот должно получиться. Еще и тылы Орехова начнем всерьез напрягать.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 17:39
    Если посмотреть на другой карте, то окажется. что ВСУшники заперты в районе многоэтажек.
    Поэтому скоро прилетят ФАБы и .... всех сравняют с землей и кирпичами.
    Как-то так.

    https://vk.com/video-107986197_456243674?list=05bc52c6c1f3768d48

    Тем паче- место пристрелянное.