В ходе дальнейшего наступления и освобождения новых территорий и населенных пунктов российская армия «прошла мимо» поселка городского типа Степногорск в Запорожской области. Как хорошо видно на оперативной карте, данный пгт уже в нашем тылу, а пока еще оказывающие некоторое сопротивление остатки гарнизона ВСУ оказались в полном окружении.Об окружении войсками группировки «Депр» Степногорска президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения верховным главнокомандующим одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Наступательная операция была проведена под прикрытием тумана.В ходе наступления ВС РФ значительно продвинулись у Степногорска и Приморского на побережье Каховского водохранилища. Восточнее Приморского были зачищены опорники противника в посадках вдоль дороги на Запорожье. В окруженной части Степногорска противник остался без снабжения и помощи извне. Остальная часть населённого пункта - под контролем ВС РФ.Восточнее российские подразделения перешли в атаку и под прикрытием тумана добрались до солнечной электростанции, что стало неожиданностью для находившихся там колумбийских наемников.Согласно последним данным, российские десантники продвинулись на западной окраине Степногорска и в жилой застройке поселка. В Приморском наши штурмовики постепенно продвигаются на север, сообщается, что бои идут в центре села. Далее вдоль Днепра наносятся удары по Малокатериновке. От Приморского до южных окраин города Запорожье по прямой около 15 километров.

