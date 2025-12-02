Волонтёр ВСУ: Сейчас сыплются позиции батальонов, на очереди позиции бригад

Волонтёр ВСУ: Сейчас сыплются позиции батальонов, на очереди позиции бригад

В украинских соцсетях и телеграм-каналах все чаще звучат тревожные сообщения о том, что происходит сейчас на передовой. Один из самых известных волонтеров Т.Чмут, который давно работает с военнослужащими и понимает внутреннюю кухню снабжения ВСУ, заявил, что фронт уже вошел в стадию стратегического кризиса и довольно быстро катится к тому, что он прямо назвал коллапсом.

По его словам, ВСУ теряет участки, отходит, а шансов переломить ситуацию он пока не видит. Сначала осыпаются позиции уровня батальонов – это, говорит он, уже происходит. Следующий шаг – рискуют посыпаться целые бригады. Если все пойдет по той же линии, оборона может в итоге откатиться к Днепру, и это уже совершенно другой масштаб проблем для украинского режима.



Главной причиной волонтер считает нехватку людей – настолько острую, что закрыть дыры становится невозможно. Причем, как он сам и заявляет, об этом лично он предупреждал заранее: сплошной линии фронта у ВСУ больше нет, и любой разрыв сразу тянет за собой угрозу для всей системы обороны.

Эти слова совпали по времени с сообщениями о продвижении российских войск. Накануне Владимир Путин отметил, что украинские силы просто не успевают реагировать на темп наступления, например, на Запорожском направлении. Как один из результатов - фактическая потеря Степногорска и освобождение российскими войсками значительной части Гуляйполя.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 16:10
    Дай Бог чтоб так оно и было.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:37
      У американцев есть такая поговорка "trend is your friend". Дословно Тренд это друг. Тренд это ПРЯМАЯ усредненная линия на графике которая показывает как изменяется обстановка. И не важно это стоимость чего то или как то другой процесс, например температура или изменение площади. Так вот, последние пол года, явно видно ускорение движения фронта на запад. И если раньше по 2 гектара в неделю было, то теперь квадратными километрами измеряют.
  2. asng Звание
    asng
    +8
    Сегодня, 16:15
    Добрые вести! Пусть так оно и будет! Воинам нашим здоровья и удачи!
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 16:18
    Отрадно слышать. Следующий шаг корпуса,а там и всё недо государство посыпется
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 16:24
    Ждкм комментов о том ,что мы это уже 4 год слышим и т.д .)))
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 16:48
      Ну почему же 4? Был перерыв, когда ждали наступления ВСУ
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 16:27
    Только долгожданный обвал фронта позволит нам диктовать свои условия мира а не выслушивать чужие.
  6. rs777 Звание
    rs777
    -1
    Сегодня, 16:38
    А я опасаюсь, что пу подпишет мир, просто за вывод всу из ДНР и ЛНР. И все, никакой победы. Вся надежда только на психически больного клоуна-наркомана.
  7. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 16:42
    Было понятно изначально, что для военначальников должен пройти адаптационный период после некоторых локальных провалов. И далее стало очевидным тактика создания сплошного и растянутого фронта с логистикой и ресурсом эшелонов обеспечения и локальными резервами. В России процесс воспитания и вообще отбора людей для вооружённых сил не прекращался никогда. Поэтому интеллектуальная подготовка адаптированная под новое вооружение и военные технологии не оставлял противнику ни шанса. Чего не скажешь про Украинские вооруженные силы. Чуда не могло произойти, чтобы на чужие средства и оружие с неподготовленными кадрами можно было противостоять армии, которая потенциально все время в состоянии войны.
  8. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    Сегодня, 16:56
    Зрадометр зашкалил и провалился в красную зону🤣
  9. БойКот Звание
    БойКот
    -1
    Сегодня, 17:06
    сплошной линии фронта у ВСУ больше нет
    его б слова да нашему ГШ в уши. Но лохл не врет, только когда спит. Я уж который год жду этого "посыпится"