ФРГ готовит Украину к «болезненным уступкам» и референдуму, чтобы заключить мир
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отмечает, что Украине придется пойти на «болезненные уступки» и, возможно, даже провести референдум, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.
В комментарии изданию Nordwest-Zeitung Вадефуль напомнил, что основной задачей европейской дипломатии является достижение определенных компромиссов, которые впоследствии могли бы поддержать все стороны вооруженного конфликта. Глава немецкого МИД констатировал, что подобные компромиссы, как правило, связаны с «мучительными уступками». Вадефуль добавил, что шанс на перемирие сейчас «выше, чем когда-либо» благодаря международным переговорам.
Таким образом очевидно, что европейские «союзники» Украины все решительнее подводят Киев к мысли, что конфликт закончится отнюдь не победой ВСУ, а признанием определенных территориальных потерь и другими уступками со стороны киевского режима.
Исходя из того, что согласно украинской конституции любые территориальные вопросы необходимо решать путем референдума, вероятнее всего, Вадефуль имеет в виду проведение этой процедуры для законодательного закрепления Киевом изменения границ бывшей УССР и признание потери четырех регионов и Крыма.
На фоне решительного отказа бельгийских властей экспроприировать замороженные российские активы ради выделения так называемого «репарационного кредита» Украине Европе все сложнее изыскивать немалые средства для продолжения финансирования Украины. Вероятнее всего, именно этим и объясняется внезапное радикальное изменение позиции МИД ФРГ.
