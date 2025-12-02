ФРГ готовит Украину к «болезненным уступкам» и референдуму, чтобы заключить мир

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отмечает, что Украине придется пойти на «болезненные уступки» и, возможно, даже провести референдум, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

В комментарии изданию Nordwest-Zeitung Вадефуль напомнил, что основной задачей европейской дипломатии является достижение определенных компромиссов, которые впоследствии могли бы поддержать все стороны вооруженного конфликта. Глава немецкого МИД констатировал, что подобные компромиссы, как правило, связаны с «мучительными уступками». Вадефуль добавил, что шанс на перемирие сейчас «выше, чем когда-либо» благодаря международным переговорам.



Таким образом очевидно, что европейские «союзники» Украины все решительнее подводят Киев к мысли, что конфликт закончится отнюдь не победой ВСУ, а признанием определенных территориальных потерь и другими уступками со стороны киевского режима.

Исходя из того, что согласно украинской конституции любые территориальные вопросы необходимо решать путем референдума, вероятнее всего, Вадефуль имеет в виду проведение этой процедуры для законодательного закрепления Киевом изменения границ бывшей УССР и признание потери четырех регионов и Крыма.

На фоне решительного отказа бельгийских властей экспроприировать замороженные российские активы ради выделения так называемого «репарационного кредита» Украине Европе все сложнее изыскивать немалые средства для продолжения финансирования Украины. Вероятнее всего, именно этим и объясняется внезапное радикальное изменение позиции МИД ФРГ.
  Дурашлеп
    
    
    Сегодня, 16:28
    Очередное пустое сотрясание воздуха на камеру.
    Peter1First
      
      
      Сегодня, 16:47
      Не совсем -тут намек на те ограничения в конституции, которые Украина сама для себя создала для невозможности переговоров с Россией, а теперь "не может" эти ограничения обойти. Якобы для обратных исправлений в конституции им нужен референдум...
  Andobor
    
    
    Сегодня, 16:33
    ФРГ самой нужно к капитуляции готовится в виде подписания признания новых регионов иначе прочного и долгосрочного мира не видать.
    Пауль Зиберт
      
      
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Andobor
      ФРГ самой нужно к капитуляции готовится в виде подписания признания новых регионов иначе прочного и долгосрочного мира не видать.

      Интересно было бы в самой ФРГ референдум провести - по рассоединению по границам ГДР и ФРГ на два отдельных государства образца 1989 года...
      "Оси" - восточные немцы, по горло сыты "капиталистическим счастьем", с безработицей, отсутствием социальных гарантий, кредитной кабалой, наплывом мигрантов.
      "Веси" - немцы западные, терпеть не могут "осей", считают их ленивыми и инфантильными, вечными неудачниками, способных жить только на подачки Западной Германии, экономической гирей на ногах немецкого государства.
      Думаю, что все они только рады будут помахать друг другу ручкой...
      Жаль только, что этого референдума никогда не случится... crying
      paul3390
        
        
        Сегодня, 17:57
        Референдум вообще штука опасная для многих. Вот скажем если у нас провести по вопросу возврата социализма и Советской власти - что будет по результатам?
        Пауль Зиберт
          
          
          Сегодня, 18:01
          Цитата: paul3390
          Референдум вообще штука опасная для многих. Вот скажем если у нас провести по вопросу возврата социализма и Советской власти - что будет по результатам?

          Я только и живу надеждой на такой референдум...
          Но, увы...
          Одного референдума будет мало...
          Помните?
          "Никто не даст нам избавленья,
          Ни Бог, ни царь и ни герой!
          Добьёмся мы освобожденья
          Своею собственной рукой!"
          Но сначала надо одолеть xoxлов - иначе катастрофа, как в 1917-м году.
        свой1970
          
          
          Сегодня, 18:10
          Цитата: paul3390
          Референдум вообще штука опасная для многих. Вот скажем если у нас провести по вопросу возврата социализма и Советской власти - что будет по результатам?

          Предположу что если без объяснений - то процентов 70 будет за Советскую власть. А если с объяснением( Это будет уже не ваша земля /2-3-4 квартира/фирма/ магазин/ и т.д" - то может быть и процентов 30-40.

          Вы всерьез верите что вот например Zолдат лицо достаточно уважаемое здесь - возьмет и просто так отдаст свою строительную фирму со все недвижкой и техникой - просто так чужому дяде?
          Вы всерьез считаете что можно отделаться национализацией Газпрома и РЖД? 2 раза пробовали в СССР немножко хозяйстков допустить - оба раза пришлось прибить начисто.
          paul3390
            
            
            Сегодня, 18:15
            Ну почему вы считаете что социализм и Советская власть просто непременно обязаны быть даже не в сталинской - хрущёвской форме? Скажем ленинский НЭП - вас не убеждает? Или там китайский, вьетнамский опыт?
            Зачем государству снова наступать на грабли и пытаться напрямую контролировать прям вот все аспекты экономики страны? Те же кафешки или там автосервисы? Совершенно излишне - главное чтоб не борзели. Артели при товарище Сталине эвон - вполне себе процветали, и даже целые концерны основывали.
  HAM
    
    
    Сегодня, 16:34
    Похоже,начались попытки найти способ красиво соскочить с темы краины...
    А "международные переговоры"-это,случаем,не междусобойчики "коалиции озабоченных"!?
  Лимон
    
    
    Сегодня, 16:36
    напомнил, что основной задачей европейской дипломатии является

    надо надпомнить немцу,кто руководит европейской дипломатией...далее занавес!!))
  Schneeberg
    
    
    Сегодня, 16:44
    Цитата: Лимон
    надо надпомнить немцу,кто руководит европейской дипломатией
    Он и сам это знает. Как знали все министра до него wink
    kulemin0025gmail.com
      
      
      Сегодня, 17:17
      Лимон, имел в виду чухонку психическую ☺️
  Павел_Свешников
    
    
    Сегодня, 16:52
    Раз враг просит мира, значит дела его плохи и надо его добивать, чтобы не оставлять проблемы на будущее. Так что идем вперед и соглашемся на полную капитуляцию и не меньше того.
  severok1979
    
    
    Сегодня, 16:52
    Позорники - угробили свою экономику и социалку, разоружили свою армию и вытряхнули все военные запасы, потратили десятки миллиардов за право порекомендовать Украине согласиться на "болезненные уступки" 🤣
  Fachmann
    
    
    Сегодня, 16:55
    Не может быть! Неужели кот Леопольд куснул Вадефуля? laughing
  Тополь
    
    
    Сегодня, 17:36
    Какая-то непонятная статья. Их оголтелый канцлер кричит, что никаких территориальных уступок быть не может, а министр говорит: готовьтесь к "болезненным уступкам". Это как понимать?
    От Бельгии тоже решительного отказа нет: они готовы, если ответственность на всех распишут.
    Ныробский
      
      
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Тополь
      Их оголтелый канцлер кричит, что никаких территориальных уступок быть не может, а министр говорит: готовьтесь к "болезненным уступкам". Это как понимать?

      Умение вовремя почуять грядущие перемены и успеть оперативно переобуться способствует тому, что бы политическая жизнь продлилась чуток подольше, нежели пренебречь этими умениями и выглядеть таким же дуриком как канцлер. По ходу дела Йоханн Вадефуль в этом деле специалист.
  Альф
    
    
    Сегодня, 17:53
    европейские «союзники» Украины все решительнее подводят Киев к мысли, что конфликт закончится отнюдь не победой ВСУ, а признанием определенных территориальных потерь и другими уступками со стороны киевского режима.

    Включен режим предварительных ласк.
  Андрей Николаевич
    
    
    Сегодня, 17:53
    ... и не забыть провести референдум,об обязательном ношении кастрюль,дуршлаков и кружевных труселей гражданами Украины,как обязательном национальном атрибуте.
  злой партизан
    
    
    Сегодня, 18:04
    По ходу наши немецко-фашистские товарищи легитимизируют референдумы в Одесской и Николаевской области.... what