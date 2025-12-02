ГШ ВСУ: Русские не взяли Покровск, Волчанск и Купянск, а просто поставили флаги

9 596 44
ГШ ВСУ: Русские не взяли Покровск, Волчанск и Купянск, а просто поставили флаги

Украинский генеральный штаб включился в формате «антикриза». Не находя в себе смелости признать очевидное, представители ГШ ВСУ пытаются отрицать потери населённых пунктов, понесённые за последние несколько дней.

В ведомстве генерала Гнатова, который даже на переговорах с американцами утверждал, что «Покровск под контролем», отрицают тот факт, что Покровск, Купянск и Волчанск перешли под контроль российских Вооружённых сил.



Чтобы сами же украинцы не задавали вопросов о том, как же так получилось, что эти города остаются под контролем ВСУ, а в них спокойно передвигаются российские военные и развеваются флаги России, в ГШ придумали следующее объяснение «заблаговременно»:

Просто русские установили там (в городах) свои флаги, чтобы показать их на видео.

Далее утверждается, что «ВСУ продолжают поисково-штурмовые действия», которые нацелены на «ликвидацию очагов активности противника».

Со своей стороны стоит отметить, что в одном только Красноармейске (Покровске) фиксируется как минимум 16 локаций, где российские военные не просто присутствуют физически, а вполне спокойно перемещаются по улицам. И, что характерно, никаких «поисково-штурмовых действий» от противника ни в одной из этих локаций, включая северную часть города, нет и в помине. Хотя пытаться спорить с украинской пропагандой – дело неблагодарное. По большому счёту, Гнатов, Сырский и Ко могут говорить что угодно, ситуацию на фронте это никак не меняет.
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 16:39
    А что вы хотели,ведь у кохлов флаг на берегу Крыма означает "Крым наш",сколько "экспедиций херроев" ради этого положили... negative
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:19
      утверждается, что «ВСУ продолжают поисково-штурмовые действия...

      Может ВСУшникам обратиться на российское бытовое ток-шоу: "Жди меня"? Там точно найдут наших бойцов. yes
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 17:27
      А ларчик просто открывался (с)

  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 16:40
    Работа у них такая ,врать! Да менталитет. Врать всем и врать всегда!))
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 16:55
      В Мирнограде судя по видосам с тг-каналов пошла массовая сдача окруженных ВСУшников.Потому что врать всем и всегда ни у кого ещё не получалось долго. Рано или поздно перестают верить.
      1. rubator Звание
        rubator
        +1
        Сегодня, 17:06
        нужно провести толпу пленных из Мирнограда и Покровска под камерами, чтоб вопросы все отпали.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 17:08
          Видео по ссылке опубликовало МО РФ.

          .МО РФ показало первые кадры сдачи в плен украинских военных в Мирнограде. Судя по тому, сколько человек сдаётся, группировка там была более, чем крупная.

          «Военная хроника»


          https://t.me/Warhronika/10680
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 17:21
          Цитата: rubator
          нужно провести толпу пленных из Мирнограда и Покровска под камерами,

          Тоже вариант. yes Сами же ВСУшники их покажут по камерам своих дронов, и ими же - раздолбят.
          1. rubator Звание
            rubator
            +2
            Сегодня, 17:24
            надо как во время Великой Отечественной. провести толпу грязных, в рваной форме, голодных, жалких пленных. и показать на весь мир.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +2
              Сегодня, 17:29
              Цитата: rubator
              надо как во время Великой Отечественной. провести толпу грязных, в рваной форме, голодных, жалких пленных. и показать на весь мир.

              В этом вопросе и карты в руки Главному управлению по военно-политической работе Минобороны страны. И реальная работа у Алаудинова появится. yes
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +3
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Лимон
      Работа у них такая ,врать! Да менталитет. Врать всем и врать всегда!))

      С менталитетом у xoxлов вообще беда...
      Смотрел сегодня видео разговора нашего блогера с бандеровским "вийсковым" по скайпу...Рулет - тв...
      Позавчера дело было.
      Наш спрашивает - Украина победит в войне? Нет, отвечает, победить не сможем, но як же я вас, кaцапов, ненавижу, до войны у мэнэ усё було, зараз ничохо.Ни хаты, ни роботы - кaцапы завод пидзорвали, та и жинка сбежала! Остаёться тильки помэрэть за Батькивщину!
      Короче - уcpуся, но не покорюся...
      Попробуй таким что-то объяснить...
      Параллельная реальность - мозги даже не промыты - вымыты пропагандой напрочь!
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 16:40
    Это уже перебор даже для таких лгунов-болтунов как Гнатов и Ко! Раньше хоть говорили, что "оставили позиции, утратившие значение" -что отчасти было правдой, т к от населенных пунктов на момент взятия оставались фактически руины и пепелища. А теперь врут в наглую!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:25
      Вообще-то, если даже и действуют там какие-то силы ВСУ, то это нормальный политико-дипломатический ход руководства нашей страны перед территориальными переговорами. Данные пункты, как актив, можно из списка США вычеркивать. yes
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 16:42
    Ну,попробуйте снять эти флаги.Это все ,что надо знать о этом
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 17:10
      сегодня уже пытались "снять" флаг и заменить его своим в Красноармейске с помощью нейросети тик токеры из 425 ОШП ВСУ , до сих пор телега вся ржет
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 17:19
        Это там, где белый автомобиль в движении превращается в красный, еще и раздваиваясь при этом? laughing
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 17:23
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        тик токеры из 425 ОШП ВСУ , до сих пор телега вся ржет

        Видел, скорее всего не тиктокеры, а верхнее командование, на тиктокеров просто валят, отмазывают верха, если командование такое заявляет.
      3. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 17:31
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        , до сих пор телега вся ржет

        Цитата: Уарабей
        где белый автомобиль в движении превращается в красный, еще и раздваиваясь при этом?

        Цитата: Andobor
        не тиктокеры, а верхнее командование,

        Сбросьте ссылки - поржать laughing
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 17:37
          "Украинский 425-й штурмовой полк "Скала" заменил российский флаг с видео Минобороны РФ на украинский при помощи нейросети и выдал это как подтверждение присутствия ВСУ в центре Покровска" .тлг канал "О Войне " , ну там прям много каналов, которые это постят
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 17:38
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            "Украинский 425-й штурмовой полк "Скала" заменил российский флаг с видео Минобороны РФ на украинский при помощи нейросети и выдал это как подтверждение присутствия ВСУ в центре Покровска" .тлг канал "О Войне " , ну там прям много каналов, которые это постят

            Спасибо. Посмотрю.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 17:45
          Вражеский ТГ канал DeepState, ссылку здесь не буду публиковать.
          Есть и у нас в ТГ на ВО
          https://t.me/topwar_official/96439?single
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 16:43
    уже было, это мосфильм, мы знаем
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 16:46
    laughing wassat lol
    канечно, какелы.
    русские не взяли город, а просто поставили флаг, не уничтожили опорник, а просто сравняли с землей, не уничтожают всушников, а просто сокращают их численность для стимуляции ротации и т.д. ржунимагу! wassat

    нет ну неужели там есть такие, кто в такую туфту верит??? ну ведь это даже не вранье, это уже какая-то ахинея, бред больных наголову...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Nexcom
      это уже какая-то ахинея, бред больных наголову...

      Где и когда кто-то видел, чтобы
      Цитата: Nexcom
      какелы.
      в споре кому-то и что-то уступили? Ни в жиСТЬ! am
  7. severok1979 Звание
    severok1979
    +3
    Сегодня, 16:48
    Фейковый флаговтык на камеру - это укроизобретение, но сейчас уже вместо показушных флаговтыков начали постить переможные поделия ИИ.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:37
      Цитата: severok1979
      Фейковый флаговтык на камеру - это укроизобретение, но сейчас уже вместо показушных флаговтыков начали постить переможные поделия ИИ.

      Объективный окрас территорий продвижения своих войск, на картах, делается только по геолокации нанесения ударов противника.
      Иначе - болтовня.
  8. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +3
    Сегодня, 16:55
    Такие сообщения радуют. Поскольку вранье на фронте очень мешает воевать. Своим враньем они делют себе намного хуже. Чем дальше это будет продолжаться, тем проще нам будет идти вперед.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Павел_Свешников
      Своим враньем они делют себе намного хуже.

      Навряд-ли они так думают. Эта т.н. национальность всегда считает, что они в дальнейшем все равно всех обманут. Например, русские придут? Хорошо, сядем на социалку и пособия...
      Лечить их бесполезно.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 17:01
    ГШ ВСУ: Русские не взяли Покровск, Волчанск и Купянск


    Если считать за взятие момент, когда будут собраны все трупы, то да, до взятия еще далеко. Трупов не много, а очень много.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Товарищ Берия
      Трупов не много, а очень много.

      Да, пару недель назад говорили и показывали три КамАЗа в день, но дальше говорят больше.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 17:42
        Цитата: Andobor
        Цитата: Товарищ Берия
        Трупов не много, а очень много.

        Да, пару недель назад говорили и показывали три КамАЗа в день, но дальше говорят больше.

        Сегодня, на встрече с Путиным командующий "Центром" сказал, что все лесополки завалены трупами всушников.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 17:54
          https://t.me/dnrdonetsk/156533
          Нашёл старую ссылку, до пяти Камазов там говорили.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +3
            Сегодня, 17:57
            Цитата: Andobor
            https://t.me/dnrdonetsk/156533
            Нашёл старую ссылку, до пяти Камазов там говорили.

            Спасибо, дружище, но похоже из-за ограничений интернета пока "не удается установить соединение с сайтом".
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +2
              Сегодня, 17:58
              Цитата: Теренин
              "не удается установить соединение с сайтом".

              Рабочая, проверил, действительно интернет.
  10. злой партизан Звание
    злой партизан
    +2
    Сегодня, 17:11
    Если кто-то, вдруг, захочет найти в пабликах заявление ГШ ВСУ о потере Лисичанска, Авдеевки, Курахово, Константинополя, Угледара и пр., то я заранее могу ему сообщить, что он потратит время зря-таких заявлений не было от слова совсем.
    Есть там, у наших небратьев, такой типа жксперт-Олежка Жданов. Так вот. Он оборонял Лисичанска ещ3месяц после того , как его наши войска освободили. И ничего, вещает дальше. И, даже, считается там, вну, очень авторитетным военным экспертом.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:45
      Цитата: злой партизан
      Если кто-то, вдруг, захочет найти в пабликах заявление ГШ ВСУ о потере Лисичанска, Авдеевки, Курахово, Константинополя, Угледара и пр., то я заранее могу ему сообщить, что он потратит время зря-таких заявлений не было от слова совсем.
      Есть там, у наших небратьев, такой типа жксперт-Олежка Жданов. Так вот. Он оборонял Лисичанска ещ3месяц после того , как его наши войска освободили. И ничего, вещает дальше. И, даже, считается там, вну, очень авторитетным военным экспертом.

      В конце концов любой их эксперДы (некоторые и наши) продают не объективность, а то, что покупается.
  11. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 17:14
    Это у бандеровской сволочи традиция такая- собственную блевотину другим приписывать.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Пленник
      Это у бандеровской сволочи традиция такая- собственную блевотину другим приписывать.

      Это у бандеровцев с советских времен, когда они пролезли во все властные структуры и никто им не перечил, яко себе дороже.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:17
    Таки хохлоте до сих пор на уши льют , що хохлохиборги в Курской области новые города захватывают , а те , в своих пабликах , визжать от восторга , видать каструли намертво в их башке приросли.
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    -4
    Сегодня, 17:32
    10.05.2024 началась битва за Волчанск, 01.12. 2025 она закончилась. 1год 7 месяцев. Для сравнения, Кенигсберг, который пруссак-ирманец,потом фашист готовил к обороне несколько сотен лет , пал за 4 дня, с 06 по 10.04.1945.Это ж насколько укрофашист превзошел своего германского учителя, что сопротивлялся в 140 раз дольше? Вспомним также, Перемышль-133 дня, Осовец-190 дней, Бреслау-4 месяца,Севастополь- 250 дней , Верден-9 месяцев, Орешек-498 дней.Вот где живет гений фортификации! И как быстро ведь сделал с нуля почти неприступную Крепость Волчанск на границе!Неужели укра так хорошо обучили фортификации злые бриты и янки( не сам же он сподобился научиться крепостному делу?),они ведь все обычно умеют не обороняться, а подло нападать стаями стервятников?Или все же там нам было явлено что то другое????
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:54
      Цитата: юрий Л
      Для сравнения, Кенигсберг, который пруссак-ирманец,потом фашист готовил к обороне несколько сотен лет , пал за 4 дня, с 06 по 10.04.1945.

      Да, но за 81 час штурма Кенигсберга погибли, по разным данным, от 7 до 7,5 тыс. советских солдат и офицеров.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 18:13
        За год и 7 мес наши потери, думаю тоже немалые, если брать весь участок фронта в Харьковской области
    2. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 18:19
      А какое это имеет отношение к статье?
      Типа врут ну врут, за то вы долго Волчанск брали?
  14. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 17:57
    "Палата номер 6" Срочно ведро галаперидола и смирительную рубаху!!!