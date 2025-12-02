Просто русские установили там (в городах) свои флаги, чтобы показать их на видео.

Украинский генеральный штаб включился в формате «антикриза». Не находя в себе смелости признать очевидное, представители ГШ ВСУ пытаются отрицать потери населённых пунктов, понесённые за последние несколько дней.В ведомстве генерала Гнатова, который даже на переговорах с американцами утверждал, что «Покровск под контролем», отрицают тот факт, что Покровск, Купянск и Волчанск перешли под контроль российских Вооружённых сил.Чтобы сами же украинцы не задавали вопросов о том, как же так получилось, что эти города остаются под контролем ВСУ, а в них спокойно передвигаются российские военные и развеваются флаги России, в ГШ придумали следующее объяснение «заблаговременно»:Далее утверждается, что «ВСУ продолжают поисково-штурмовые действия», которые нацелены на «ликвидацию очагов активности противника».Со своей стороны стоит отметить, что в одном только Красноармейске (Покровске) фиксируется как минимум 16 локаций, где российские военные не просто присутствуют физически, а вполне спокойно перемещаются по улицам. И, что характерно, никаких «поисково-штурмовых действий» от противника ни в одной из этих локаций, включая северную часть города, нет и в помине. Хотя пытаться спорить с украинской пропагандой – дело неблагодарное. По большому счёту, Гнатов, Сырский и Ко могут говорить что угодно, ситуацию на фронте это никак не меняет.