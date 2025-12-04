Советский Союз и «золотой век» Запада
ХХ съезд компартии США Чикаго, 1939 год. Над трибуной портрет Линкольна. По бокам - Ленина и Сталина
Существование СССР привело к эре «всеобщего благоденствия»
В декабре 1991 года многие миллионы западных обывателей радовались падению Советского Союза, «тюрьмы народов». Советской цивилизации, которая была передовой цивилизацией и заставила хозяев Запада, хищной капиталистической системы, создать общество «всеобщего благоденствия». Дать людям социальные гарантии, льготы и пенсии, 8-часовой рабочий день. Отменить апартеид (расовые ограничения), дать права и свободы женщинам.
Создать мощный и процветающий средний класс, чтобы нищие рабочие и фермеры просто не снесли правящие олигархические, плутократические (власть богатых) режимы. Дать людям иллюзию свободы, правовые институты. Заставить богатых и сверхбогатых делиться с народом, как Рузвельт в США, подняв подоходный налог до 79%.
В странах т. н. «золотого миллиарда» — ядро капиталистической системы, капиталисты согласились платить наемным рабочим хорошие зарплаты, оплачивали различные социальные гарантии и отчисляли в казну большие налоги, что позволяло развивать науку и образование, культуру и медицину, транспортную инфраструктуру и индустрию.
Почему? Капиталисты и олигархи, плутократы и банкиры стали лучше, решили поделиться с народом? Нет. Потому что приходилось бороться с огромным влиянием Советского Союза – «солнечной», космической цивилизации, которая тащила всё человечество к звёздам. Нельзя было допустить, чтобы свои рабочие и крестьяне, интеллигенция с завистью смотрели на СССР. Как уже было во времена Сталина, когда лучшие умы Запада считали Союз передовой цивилизацией и даже сдавали советским агентам секреты своих стран (к примеру, атомной программы) не из-за желания обогатиться, а ради прогресса и справедливости.
Добиться этого можно было только одним: дать рабам-пролам (пролетариату) видимость свободы, демократии, сделать жизнь обывателя процветающей в материальном отношении. Так появилось общество потребления, всеобщего благоденствия.
К примеру, в странах Скандинавии приняли т. н. модель «скандинавского социализма», форму социал-демократии и смешанной экономики. Системы, где пытаются соблюсти интересы государства, бизнеса и производящего класса. Финансирование социальных программ и гарантий (бесплатное образование, всеобщее здравоохранение и государственные пенсионные программы) происходит за счет высоких налогов, что помогает сглаживать социальное и материальное неравенство.
Пока существовал СССР, существовали и государства всеобщего благосостояния. Но как только Союз смогли уничтожить, стал умирать и западный потребительский рай. А капитализм стал возвращаться к своему естественному состоянию, где общество делится на богатых и сверхбогатых и бедных и нищих разных градаций. Без крупного среднего класса.
Коммунисты в Лондоне празднуют Первомай. 1928 год
Шествие английских коммунистов в Лондоне. 1936 год
Великая Депрессия
Ещё в начале XX века жизнь европейского и американского рабочего была адом, настоящей тюрьмой. Это была «потогонная система», высасывающая людей в интересах капиталистов. Достаточно вспомнить классические произведения того времени, к примеру, Джека Лондона или Теодора Драйзера.
Не было ни пенсий, ни страхования, ни пособий по безработице. Рабочий день не был нормирован, он мог длиться до 12–16 часов в сутки. Рабочих эксплуатировали, пока они могли работать, потом выкидывали, набирали новых. «За забором» народу было много, рождаемость была высокой. Детский труд за гроши.
Эпоха была крайне жестокой. Попытки рабочих устраивать забастовки, демонстрации подавляли силой оружия. Полиция и армия открывали огонь на поражение. Капиталисты активно сотрудничали с мафией (организованной преступностью), чтобы подавить рабочих.
Поэтому среди рабочих Германии или США были сильны социалистические настроения, имелись сильные социалистические партии. Рабочие в США вплоть до начала Второй мировой войны выходили на митинги с портретами Маркса, Ленина и Сталина.
Первая мировая война обогатила США, которые очень умело использовали войну в Европе. Страна из должника стала кредитором. Однако период относительного благополучия 1920-х годов быстро сменился страшным кризисом 1929–1933 годов. Великой Депрессией, которую на Западе с ужасом вспоминают до сих пор.
Финансовые спекуляции и пузырь на фондовом рынке спровоцировали страшный обвал. Банковская система рухнула, миллионы людей потеряли свои сбережения. Начался ипотечный коллапс, банки за долги забирали дома. Бизнес лишился кредитов, что привело к закрытию многих тысяч предприятий.
Рухнули целые отрасли. К примеру, сталелитейная отрасль сократила выпуск на 76%, строительство — спад на 80%, автопром (символ расцвета 1920-х) сократил выпуск с 5,3 млн до 1,4 млн машин в год (продажи Ford упали с 1,5 млн до 500 тыс. машин в год), судостроение практически остановилось (спад на 90%), резко просела розничная торговля. Такой гигант, как General Motors, выжил лишь благодаря экстренному сокращению штата на 50% и переходу на выпуск дешевых моделей. Компания Ford уволила 75 тыс. человек. Общий объем промышленного производства упал на 46% (до уровня 1905 года).
Безработица выросла до 40%, в ряде промышленных городов, таких как Детройт, — на 80%. Зарплаты упали на 60–70%, местами работали за миску еды. В Чикаго в 1932 году уволили половину учителей, оставшиеся работали за еду. Рабочие выходили на голодные марши и бунтовали, полиция их расстреливала.
Многие фермеры и сельские поселения разорились, люди искали работы в городах и других регионах. Спекулянты-банкиры разорили множество ферм: к 1933 г. 45% ферм были заложены в банках. Сотни тысяч семей были выселены из своих домов и земель.
Свирепствовала болезнь бедных – туберкулез. Деревня голодала. В ряде штатов до 40% детей страдали дистрофией, хотя страна экспортировала зерно – американское «недоедим, но вывезем». Резкий всплеск преступности. Рост трущоб в городах, где люди жили в «домах» из ящиков и картона.
Попутно США накрыла экологическая катастрофа – «Пыльный котёл». Неправильные методы земледелия (глубокая вспашка прерий) и засухи 30-х годов превратили 10 штатов (Оклахома, Техас, Канзас и др.) в «пыльную пустыню». Сотни миллионов тонн плодородной земли унесло бурями, бури с чёрным песком доходили до Нью-Йорка и Вашингтона. Две трети скота умерло от голода и жажды. Миллионы фермеров разорились.
Что интересно, некоторые отрасли, особенно связанные с деградационно-паразитическими потребностями человека, выиграли. Выросло потребление табака и алкоголя, успокоительных и антидепрессантов, люди искали способы снять стресс. Наращивалось производство дешёвых фильмов, люди уходили из реальности в иллюзорные миры. Выросло производство дешёвых, одноразовых товаров, к примеру, продуктов питания (лапша быстрого приготовления, консервы, консервированные супы и пр. — т. н. «еда для тех, у кого нет денег»).
Пыльная буря в Техасе, 1935 год
Америку спасла Вторая мировая война
Америка бурлила. Толпы людей громили банки, магазины и склады. Звучали призывы сделать так, как в Советской России. Политика президента-республиканца Герберта Гувера не могла исправить ситуацию. Штаты были на грани новой гражданской войны.
Пришедший к власти Франклин Делано Рузвельт (правил в 1933–1945 годах) ради спасения страны начал строить нерыночную экономику, которая была смесью советской, фашистской (Италия Муссолини) и нацистской в Германии. Тут было и планирование производства, и раздача планов предприятиям, и мощные государственные предприятия, и регулирование цен, и огромные расходы бюджета с крупными инфраструктурными проектами (дороги, мосты, проливы, электростанции). И сотни тысяч людей в военизированной форме, которые строили дороги за доллар в день и бесплатное питание – Корпус гражданской реконструкции.
Социальная поддержка населения: фермеров и безработных. В 1935 году была введена Система социального обеспечения (Social Security Act) — впервые в истории Штатов появились пенсии и страхование на случай безработицы. Глядя на СССР, американская элита вводит серьёзные социальные гарантии для наемных работников.
Рузвельт на обложке журнала «Time» (февраль 1932)
В США в это время популярны идеи национал-популизма, фашизма. Лицом этой идеологии был Хьюи Лонг. Его простая и понятная миллионам американцев экономическая программа была очень популярна. Губернатор Луизианы (1928–1932) активно строил новые дороги и мосты, другие инфраструктурные объекты, развивал образование и медицину. Множество идей Лонга были реализованы в Новом курсе Рузвельта. Ныне демократы считают его предшественником Д. Трампа.
Сначала Лонг поддерживал Рузвельта, затем возглавил массовое движение против политики Нового курса и в качестве популистской и право-консервативной альтернативы выдвинул программу «раздела богатств». Его поддерживали миллионы людей. Он должен был выиграть выборы 1936 года и возглавить Штаты в 1937 году, опережая Рузвельта по всем опросам. Но Лонга в 1935 году убили.
Америку буквально спасла Вторая мировая война, которую Вашингтон и организовал (Истоки Второй мировой войны: США против всех). США не стали полем боя, избежали оккупации и страшных разрушений, которые опустошили Россию, Германию, Францию, Италию и Японию. Американцы снова озолотились на поставках товаров антигитлеровской коалиции, а также в нелегальной торговле со странами Оси. Снова всё золото мира хлынуло в США. Даже СССР пришлось возвращать деньги за поставленные танки и самолеты, автомобили и тушенку.
Попутно американцы создали мощную армию, огромный морской флот и мощные ВВС, включая дальнюю стратегическую авиацию. Также американцы, используя наработки «тёмного тевтонского гения», создали атомное оружие.
Кандидат Лонг. Обложка журнала "Тайм" в 1935 г.
«Золотой век» Запада
США благодаря Второй мировой войне стали экономической, технологической, финансовой и военной сверхдержавой. Обогнали своих конкурентов внутри западного проекта — Британию и Германию, которые были обескровлены войной.
Западные колониальные империи, включая Британскую, разрушаются. Американцы получают доступ к их рынкам и сырью. Начинают формировать свою неоколониальную систему, где контроль идёт на уровне информации, идеологии, местных элит и компрадорской буржуазии, которые обучаются в западных школах, финансов и экономики.
Американцы не смогли только решить «русский вопрос», хотя почти поставили Советскую Россию в безвыходное положение – между двух фронтов, «германским Евросоюзом» (Третий рейх и подчиненная ему Европа) и Японией. Японцы соскочили в последний момент, поняв, что их подставляют, и пошли в наступление на южном направлении, не решившись ударить по русским. А сталинский Союз не только выстоял, но и стал сильнее, превратившись, как птица Феникс – Ясный Сокол, во вторую сверхдержаву. Хотя Россия и понесла страшные демографические и материальные потери.
США благодаря Новому курсу Рузвельта и войне разбогатели, рабочий класс стал жить всё лучше и лучше, забывая правый и левый радикализм. Бреттон-Вудское соглашение 1944 года установило доллар США в качестве основной мировой резервной валюты и единственной послевоенной валюты, связанной с золотом. Доллар США сместил с позиции мировой валюты британский фунт стерлингов.
Почти весь мир обменивает свои товары и ресурсы на валюту США, в сущности, зелёную резаную бумагу. Это сказочно обогащает США, даёт возможность бесконечно запускать печатный станок и наращивать долг, финансируя самые дорогие проекты – экономические, инфраструктурные, военные, атомные, космические и пр. В сущности, вся планета оплачивает американский долг и содержит США. Кроме Советского Союза, обломки которого загнали в эту паразитическую систему после 1991 года.
Понимая, что без финансово-экономической помощи Западная Европа пойдёт по социалистическому пути, под крыло Москвы, американцы дают ей огромные средства на восстановление. Америка становится донором всего Запада и Японии. Понятно, что не просто так. За военно-политическую зависимость, за открытость рынков. Западноевропейцев сгоняют в блок НАТО, Япония стала американским непотопляемым авианосцем.
Притом основная часть общества в Европе жила ещё очень бедно, не лучше послевоенного Союза. Плохая одежда и скудная продовольственная корзина. Продовольственные и товарные карточки сохранялись в Британии до 1955 года. Тяжёлые условия труда – шахты и заводы, быстро убивающие здоровье человека. Низкая зарплата и дорогое образование. Поэтому ещё в 40-е годы многие рабочие на Западе смотрели на СССР как на лидера человечества, идеальный строй.
Ещё хуже было в Японии, проигравшей войну стране, оккупированной американцами. Дикая нищета и разруха. Японские женщины продавали себя американцам за еду и сигареты.
Только в 1960-е начинается «золотой век» западного общества. «Витрина капитализма», к которой дали доступ простым людям, рабочим, интеллигенции, возникла именно тогда. В 1964 году американский президент Линдон Джонсон (1963 – 1969) выдвинул программу «Великое общество», в котором не должно быть бедности и расовой сегрегации. Проводились серьёзные программы по реформированию системы образования и медицины, а также по решению проблем урбанизации и транспорта.
В 1965 г. Линдон Джонсон подписал закон о гражданских правах, который официально запретил расовую сегрегацию и формально положил конец дискриминации. В 1965 году были запущены федеральная и поштатная программа американского здравоохранения «Медикейд» (англ. Medicaid), которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам, детям из малоимущих семей и другим социально незащищенным лицам, и национальная программа медицинского страхования «Медикэр» для лиц от 65 лет и старше (англ. Medicare).
Именно в этот период окончательно формируется государство всеобщего благосостояния (Welfare state), заложенное Новым курсом Рузвельта, с высокими зарплатами рабочего класса, творческой и технической интеллигенции, с большими социальными гарантиями и большими налогами на бизнес, который всё это и оплачивал.
Тогда же началось помешательство на правах человека. Западники стали всё больше заботиться и превозносить тех, кто раньше считались изгоями, больными людьми, извращенцами. Появляются молодежные моды, музыкальная культура, развращенное паразитическое движение хиппи. Началась сексуальная революция, подрывающая демографический потенциал белой расы. Программа «секс, наркотики и рок-н-ролл», убивающая творческий, интеллектуальный и физический потенциал европейской расы, Глобального Севера (Общество истребления и самоистребления; Деградация человечества и общество истребления).
На Западе по-прежнему популярны идеи социализма. Огромные массы студентов, молодежи выходят с портретами Мао, Ленина и Че Гевары. Они мечтают о левом повороте. Однако хозяева Запада смогли переключить основную часть общества на потребление, включая деградационно-паразитические потребности (всплеск наркомании).
При поддержке США, давшего технологии и инвестиции, дешёвой рабочей силе и корпоративной японской культуре, в 50-70-е годы происходит «японское чудо». Япония стала второй по величине экономикой мира после США, «мировой фабрикой», как сейчас Китай.
Формируется привычное нам общество потребления: бытовая электроника, автомобили и личное жилье (квартиры и дома) становятся общедоступными.
Именно тогда складывается огромный средний класс, опора стабильности и демократии. Однако он возник не в силу развития свободного рынка и демократии, а благодаря государству, которое заставило капиталистов, плутократов и банкиров поделиться своими богатствами с простым народом. Государство заставило капитал вкладывать средства в науку и образование, в культуру и искусство, в программы развития инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. Драло с них налоги, забирая до 90% прибыли, чтобы финансировать государственные программы.
Казалось, что процветание будет бесконечным. Что Маркса и Ленина, которые предсказывали будущее капитализма как бескрайнее обогащение верхушки и постоянное обнищание низов, можно забыть. Но уже в 70-е годы начался очередной кризис капитализма.
Присяга Джонсона на борту Air Force One ("Борт номер Один") в день убийства Кеннеди, 22 ноября 1963 года. Президента окружают три женщины: справа — овдовевшая Жаклин Кеннеди, слева — его собственная супруга Клаудия Альта Тейлор Джонсон, прозванная Леди Бёрд, перед ним с Библией в руке — судья Сара Хьюз, единственная женщина в истории, принявшая присягу у президента США
