Украинская МОГ попыталась сбить «Герань» и осталась без машины

Украинская мобильная огневая группа попыталась перехватить летящий в их сторону беспилотник «Герань», но все закончилось прямо противоположным результатом.

На записи видно, как боевики ВСУ целятся в сторону приближающейся цели и начинают стрелять. Ситуация вроде бы под контролем, но лишь на первый взгляд. Дрон резко меняет траекторию, пикируя прямо в машину.



Яркая вспышка, ударная волна, клубы дыма – и машина разлетается на части. Видно, что некоторых повалило на ноги, таким мощным оказался взрыв.



Судя по открытым данным, эпизод произошел на участке, где ВСУ активно используют мобильные группы для перехвата ударных беспилотников. Обычно такие экипажи передвигаются по дорогам, пытаясь ловить беспилотные цели вблизи опорников.

Этот случай наглядно показывает уязвимость украинских МОГ перед низколетящими маневренными беспилотниками: слишком мало времени на реакцию, слишком велик риск. Стрелковое оружие против таких БПЛА работает на удачу. Кроме того, работа дрона показывает, что цель он способен захватывать и уже во время выполнения полёта. То есть, вполне вероятно, что этот БПЛА управлялся оператором напрямую.

  1. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +11
    Сегодня, 21:16
    Значит можем действовать не по шаблонам + молодцы разработчики нашей техники, им большой поклон!!!
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 21:24
    а чего ж эти какелы матюкаются то на "москальском" (с) на видео ? не свидомо это! lol пущай свой мат придумывают. язык же выдумали.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 22:19
      Да когда "тобэ... " - они сразу все родной вспоминают и на чистом. В начале "Ми не сдаэмося!", а потом - "Мужики не стреляйте! Сдаюсь!"
      Цитата: Nexcom
      язык же выдумали.
  3. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 21:30
    Как-то не так, сработал оператор, кастрюлеголовые остались живы.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 21:38
      нормально наш оператор сработал. захистнички просто стикали когда поняли что попасть не смогут, они на видео там даже орут: Тикаеэм!!
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:42
      Цитата: Слово
      Как-то не так, сработал оператор, кастрюлеголовые остались живы.

      Откуда уверенность про оператора? Ходили слухи что наши герани оборудовали ИИ, который умеет находить локомотивы и боевую технику и самостоятельно атаковать.
  4. Gorohes Звание
    Gorohes
    +2
    Сегодня, 21:43
    Что то для гераньки взрыв слабоват, свистят чубатые опять, мб какой нибудь ланцет поработал
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 21:46
      ..может они просто стикали очень далеко от машины?? не?
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 21:55
      вото ж...у герани минимум 50кг (а то и больше) БЧ, к томуж многофакторного действия..а тут даж машина не сильно разлетелась
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 22:08
        Цитата: rosomaha
        вото ж...у герани минимум 50кг (а то и больше) БЧ, к томуж многофакторного действия..а тут даж машина не сильно разлетелась

        Дело не только в мощности б/ч (будем считать, что с этим обстоятельством стрелкам на видео просто повезло), зато противник на своей шкуре убедился, что охота на беспилотники РФ может быть смертельно опасной.
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          -1
          Сегодня, 22:14
          дак они так же могут начать поступать по отношению к нам...бить по МОГ..тем более там сейчас придут резервисты..они начнут гибнуть, не дай Бог..насление нач возмущаться, а это гейропейцам и надо. Ониж могут начать ориентировать удар 1 волны на сист ПВО и МОГ, они будут вынуждены защищаться, а тем временем осн ударники проскочат зону ответственности, а вблизи объекта удара опять так же-подавить и сковать ЗРК и МОГ, а ударники прорываются
    3. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 22:47
      Цитата: Gorohes
      какой нибудь ланцет поработал

      Разве Ланцет издаёт такой характерный звук газонокосилки?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:52
    Кто то решил, что он охотник... вот только "дичь" с этим не согласна была, что и доказала, весьма успешно!
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 22:04
    Украинская мобильная огневая группа попыталась перехватить летящий в их сторону беспилотник «Герань»

    Почему "Герань"? Может "Гербера"?
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 22:13
      Гербера - ложная цель, пустышка для ПВО
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:45
        Цитата: BAI
        Гербера - ложная цель, пустышка для ПВО

        Не совсем, она еще и может быть разведчиком.
    2. Лимрак Звание
      Лимрак
      0
      Сегодня, 22:45
      во во..я тоже говорю что это Гербера потому что у герани бч 90 кг и там взрывом бы все разметало в пыль и этих отбежавших тоже..а этот взрыв был мелкий и маленький под герберу.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:17
    Красиво пошло. Хороший подарунок!
    Цитата: Nexcom
    пущай свой мат придумывают.

    Наш всë-равно колоритнее будет. laughing Они только всë испортят. Всего 5 основных слов , а какое разнообразие в выражениях. И информация доходит за секунду. laughing
  8. Cartograf Звание
    Cartograf
    -2
    Сегодня, 22:25
    Что то не заметно у них желания сдаваться. 🤔🤔🤔нам тут 3й год про страшный ТЦК вещают,а в реале врут .
  9. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 22:44
    да какая это нафиг Герань? Вы чего несете. У Герани БЧ 90 кг там бы взрывом все разметало и этих достало а взрыв был малюсенький как петарда - это был Гербер мелкий.