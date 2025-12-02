Украинская МОГ попыталась сбить «Герань» и осталась без машины
Украинская мобильная огневая группа попыталась перехватить летящий в их сторону беспилотник «Герань», но все закончилось прямо противоположным результатом.
На записи видно, как боевики ВСУ целятся в сторону приближающейся цели и начинают стрелять. Ситуация вроде бы под контролем, но лишь на первый взгляд. Дрон резко меняет траекторию, пикируя прямо в машину.
Яркая вспышка, ударная волна, клубы дыма – и машина разлетается на части. Видно, что некоторых повалило на ноги, таким мощным оказался взрыв.
Судя по открытым данным, эпизод произошел на участке, где ВСУ активно используют мобильные группы для перехвата ударных беспилотников. Обычно такие экипажи передвигаются по дорогам, пытаясь ловить беспилотные цели вблизи опорников.
Этот случай наглядно показывает уязвимость украинских МОГ перед низколетящими маневренными беспилотниками: слишком мало времени на реакцию, слишком велик риск. Стрелковое оружие против таких БПЛА работает на удачу. Кроме того, работа дрона показывает, что цель он способен захватывать и уже во время выполнения полёта. То есть, вполне вероятно, что этот БПЛА управлялся оператором напрямую.
