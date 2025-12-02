Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини задержана за коррупцию
Главный экс-дипломат Европы сейчас находится под стражей по подозрению в мошенничестве. Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини задержана полицией Бельгии.
Об этом со ссылкой на источники сообщает местная газета Le Soir.
Экс-чиновница ранее занимала должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, а также вице-президента Еврокомиссии. Теперь она является ректором Европейского колледжа.
В материале СМИ говорится:
Всего в рамках расследования дела о мошенничестве с использованием средств ЕС задержано три человека в Брюсселе и Брюгге. Предполагается, что они замешаны в коррупционных схемах и нецелевом использовании бюджетных денег.
Согласно данным бельгийской газеты l'Echo, двое других – это один из сотрудников колледжа и бывший генсек европейской дипломатической службы (EEAS) Стефано Саннино.
В числе прочего, правоохранители расследуют возможный фаворитизм и недобросовестную конкуренцию при выделении средств EEAS на престижную девятимесячную программу Евроколледжа по обучению будущих дипломатов.
Как сообщили в Европейской прокуратуре, в жилищах подозреваемых, а также в здании дипломатического ведомства ЕС и в Европейском колледже в Брюгге прошли обыски.
Это ведомство учреждено совсем недавно, в 2021 году, и является независимым органом ЕС. Деятельность Европейской прокуратуры направлена борьбу с мошенничеством со средствами Евросоюза и с любыми преступлениями, наносящими ущерб его финансовым интересам.
Информация