Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини задержана за коррупцию

Главный экс-дипломат Европы сейчас находится под стражей по подозрению в мошенничестве. Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини задержана полицией Бельгии.Об этом со ссылкой на источники сообщает местная газета Le Soir.Экс-чиновница ранее занимала должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, а также вице-президента Еврокомиссии. Теперь она является ректором Европейского колледжа.В материале СМИ говорится:Всего в рамках расследования дела о мошенничестве с использованием средств ЕС задержано три человека в Брюсселе и Брюгге. Предполагается, что они замешаны в коррупционных схемах и нецелевом использовании бюджетных денег.Согласно данным бельгийской газеты l'Echo, двое других – это один из сотрудников колледжа и бывший генсек европейской дипломатической службы (EEAS) Стефано Саннино.В числе прочего, правоохранители расследуют возможный фаворитизм и недобросовестную конкуренцию при выделении средств EEAS на престижную девятимесячную программу Евроколледжа по обучению будущих дипломатов.Как сообщили в Европейской прокуратуре, в жилищах подозреваемых, а также в здании дипломатического ведомства ЕС и в Европейском колледже в Брюгге прошли обыски.Это ведомство учреждено совсем недавно, в 2021 году, и является независимым органом ЕС. Деятельность Европейской прокуратуры направлена борьбу с мошенничеством со средствами Евросоюза и с любыми преступлениями, наносящими ущерб его финансовым интересам.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»