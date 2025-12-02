Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини задержана за коррупцию

5 055 55
Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини задержана за коррупцию

Главный экс-дипломат Европы сейчас находится под стражей по подозрению в мошенничестве. Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини задержана полицией Бельгии.

Об этом со ссылкой на источники сообщает местная газета Le Soir.



Экс-чиновница ранее занимала должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности, а также вице-президента Еврокомиссии. Теперь она является ректором Европейского колледжа.

В материале СМИ говорится:

Одна из задержанных – ректор колледжа Европы Федерика Могерини.

Всего в рамках расследования дела о мошенничестве с использованием средств ЕС задержано три человека в Брюсселе и Брюгге. Предполагается, что они замешаны в коррупционных схемах и нецелевом использовании бюджетных денег.

Согласно данным бельгийской газеты l'Echo, двое других – это один из сотрудников колледжа и бывший генсек европейской дипломатической службы (EEAS) Стефано Саннино.

В числе прочего, правоохранители расследуют возможный фаворитизм и недобросовестную конкуренцию при выделении средств EEAS на престижную девятимесячную программу Евроколледжа по обучению будущих дипломатов.

Как сообщили в Европейской прокуратуре, в жилищах подозреваемых, а также в здании дипломатического ведомства ЕС и в Европейском колледже в Брюгге прошли обыски.

Это ведомство учреждено совсем недавно, в 2021 году, и является независимым органом ЕС. Деятельность Европейской прокуратуры направлена борьбу с мошенничеством со средствами Евросоюза и с любыми преступлениями, наносящими ущерб его финансовым интересам.
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 17:06
    Федерика Могерини задержана за коррупцию
    не успела!!!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +9
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Василенко Владимир
      Федерика Могерини задержана за коррупцию
      не успела!!!

      Урсуле приготовиться?
      Чемоданчик с бельишком, сухари, махорку...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +7
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Zoldat_A
        Урсуле приготовиться?
        ну тут скорее про ка-ка разговор будет
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 17:22
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Zoldat_A
          Урсуле приготовиться?
          ну тут скорее про ка-ка разговор будет
          КаКу ввиду глупости до серьёзных дел не допустят. А Урсула - девушка продвинутая. Ещё в Ковид отличилась. А сейчас вот ещё наши деньги выкрутит для Украины - и после нашей Победы нам даже не достанется её посудить - сами европейцы её на сотню маленьких Урсул порвут.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 17:21
        Похоже на намёк Урсуле фон дер Ляйен,что она может стать следующей после Ермака.
      3. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 17:22
        Цитата: Zoldat_A
        Урсуле приготовиться?

        Когда берут бывших, это сигнал нынешним.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 17:29
          Тем более что есть за что.

          . Нити коррупционных дел на Украине, которые уже задушили Ермака, главу администрации Зеленского, тянутся не только к главе киевского режима.С начала СВО Европа влила в незалежную около €180 миллиардов. И должна была следить за тем, как тратят эти средства.Летом 2023-го нашумела история: голландец Герт Ян Копман, который еще с девяностых работает в Еврокомиссии и живет в Брюсселе, внезапно оказался владельцем роскошного спа-отеля на Бали.Это выяснили журналисты Politico. А вот брюссельские начальники сделали вид, что были не в курсе побочного бизнеса Копмана.Хотя официально чиновникам Еврокомиссии нельзя иметь сторонних заработков больше, чем на 10 000 евро в год, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен закрыла глаза на нарушение. По правилам ее «ведомства», функционеры … не обязаны декларировать свои бизнес-интересы.

          Вы скажете - подумаешь, голландец какой-то, ну, отель… Не торопитесь.

          С января 2023 года господин Копман возглавляет DG NEAR - Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении. Именно этот орган координирует финансовую помощь Украине и готовит отчеты о расходах для Брюсселя .А с 2024-го Копман отвечает в Евросоюзе за Ukraine Facility - Фонд поддержки Украины. Голландец, собственно, и разработал этот план трехлетнего финансирования незалежной на €50 млрд.


          https://www.kp.ru/daily/27749/5178364/
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 17:59
            Ну кто ж поверит, что всё бабло исключительно шумеры попятили, и даже ни с кем из хозяев не поделились?
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              +1
              Сегодня, 18:05
              Придумывают тему на которую надо выделить много денег и ,тут как нельзя кстати им подвернулся раскрученный конфликт на Украине, и далее организованная группа в сговоре пилит выделенные средства, при этом не забывая концы в воду прятать,не удивлюсь если Зеленский здесь всего лишь исполнитель,пешка,на таланте актера которого зарабатываются бюрократами европейскими целые состояния - ведь под его актерскую игру давали деньги,которые потом всеми разворовывались. Раздули "угрозу" до всемирного масштаба и пилят.
            2. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 18:10
              А теперь придумали что Россия якобы нападёт и надо очень много денег на вооружение и снова пилят.
      4. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Zoldat_A
        Урсуле приготовиться?
        Чемоданчик с бельишком, сухари, махорку...

        Эту даму так просто не сковырнуть - уже были неудачные попытки. Пока она у руля, её прикроют. А вот когда уйдёт.... Потому и вцепилась зубами в свою должность, как бультерьер.
      5. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Василенко Владимир
        Федерика Могерини задержана за коррупцию
        не успела!!!

        Урсуле приготовиться?
        Чемоданчик с бельишком, сухари, махорку...

        Скорее готовиться надо Кайе Каллас. Обыски идут в штаб квартире МИД ЕС главой которого она и является.
        По ходу дела эта безмозглая креветка в последнее время через чур широко открывала рот на "российские активы", ратуя за их передачу украине, которые так же не дают покоя Трампу, поскольку он уже расписал их в планы на то, куда и как потратить после подписания мирного соглашения с Россией.
        Однако Урсула, как только закончатся её полномочия, тоже должна попасть под раздачу поскольку бабуля не стесняясь тырить бабосы в миллиардных объёмах ещё на противоковидных вакцинах.
      6. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 17:48
        Урсуле- купола, " не забуду мать родную" и в лесби- камеру. Её там научат," Европу любить".)
      7. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:51
        Zoldat A hi ,чай,ЧАЙ крупнолистовой рассыпухой в прозрачном пакете.
      8. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        0
        Сегодня, 18:11
        Цитата: Zoldat_A

        Урсуле приготовиться?
        Чемоданчик с бельишком, сухари, махорку...

        А по ней давно уже кича плачет!
        Возбуждали же по ней уголовное дело по поводу продажи медицинских масок втридорога во время коронавируса, причём маски должны были быть бесплатными...
        Интересно, сколько человеческих жизней унесла эта афёра?
        Но - замяли.......
        Может быть - пора реанимировать расследование?
        Пора Урсуле на баланду переходить.
        Растолстела в паневропейском кресле.
        Срочно на диету...
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 17:39
      И запомните - коррупция может быть только в России)))
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:02
        Цитата: ТермиНахТер
        И запомните - коррупция может быть только в России)))

        ви таки будите смеяться
        В Украине действуют антикоррупционные органы, которые выполняют свою работу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, комментируя недавний коррупционный скандал в Украине, который привел к отставке ряда высокопоставленных чиновников.

        Макрон добавил, что в России «нет ни одного коррупционного скандала, поскольку нет органов, которые бы за это отвечали».
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 17:08
    Господи! Да что ж они все страшные то такие! Начинаю понимать, отчего там развелось столько альтернативно одаренных!
    Бррр!!!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Grossvater
      Господи! Да что ж они все страшные то такие!
      А они всех красивых ещё в Средневековье посжигали на кострах. А генетика - штука такая... Если негде взяться красавицам, так из глины их не налепишь...
    2. bober1982 Звание
      bober1982
      +3
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Grossvater
      Да что ж они все страшные то такие!

      Насчёт неё,я бы так не сказал,женщина интересная,она итальянка,эти ёщё здравый смысл не совсем потеряли,попала под каток.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 17:35
        Да симпатичная деваха. Правильно ниже подметил -"Вы много видели привлекательных бабушек?" Ну не смогла вовремя слиться, что же, бывает. Я обиды на неё не держу. Пусть в гости заезжает. В кино сходим.
        1. bober1982 Звание
          bober1982
          0
          Сегодня, 17:48
          Цитата: Себенза
          привлекательных бабушек?

          1973года рождения,и - это бабушка? Вся жизнь впереди.
          45 лет - начало старости.
          60 лет - все болезни лезут наружу.
          75 лет - все защитные функции организма рушатся.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 17:59
            Владимир, я всего на год её старше, а дедушка уже пару раз. В 45 я норматив мастера подтвердил спустя четверть века. А в 46 стал наслаждаться последствиями триумфальных побед в виде все возможных болячек не дотянув до шестидесяти. Так что, статистика статистикой, а девка она ещё ничего.
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 17:22
      Да что ж они все страшные то такие!
      Вы много видели привлекательных бабушек?)) Стоит задуматься)
    4. begemot20091 Звание
      begemot20091
      0
      Сегодня, 17:29
      Точно. Одни заднеприводные! Выпить то столько невозможно! wassat fellow
  3. ГРАНАТ-19 Звание
    ГРАНАТ-19
    +2
    Сегодня, 17:10
    Там так принято, это для евродемократии нормально.
    Спросите у украинцев, они подтвердят. laughing
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 17:11
    Вроде с Зеленским не ручкалась, а всё туда же. laughing
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      +1
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Товарищ Берия
      Вроде с Зеленским не ручкалась, а всё туда же

      По всей видимости бельгийцам надоело объяснять,что воровать чужие деньги - не есть хорошо,решили вот таким образом напомнить,что бы не слишком зарывались.
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 17:25
        это не бельгийцам надоело, а Трампу....
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Товарищ Берия
      Вроде с Зеленским не ручкалась, а всё туда же.

      Да, наверняка, за казённый счёт на трамвае прокатилась.
    3. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 17:50
      Еще как ручкалась и фото есть!
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 18:12
        Успел таки шельмец и взрослую тётку охмурить smile
  5. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 17:12
    Упссс....
    Нееееееееет !!!!
    Лажааааааа!!!!

    Просто факты,господа,просто факты !
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 17:13
    Там еще и Ссанину ( фамилия такая итальянская ) задержали , заместитель Могерини . Тот случай, когда яблочки в райском саду Борреля оказались с червями внутри.
  7. ism_ek Звание
    ism_ek
    +1
    Сегодня, 17:14
    Скоро выборы главы Еврокомиссии и Урсула зачищает поле
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:14
    Стопудово Зеля сдал всю цепочку откатов и гешефтов.
  9. 197 Звание
    197
    +4
    Сегодня, 17:14
    Свободу Федерике Могерини, это не коррупция, это другое, это проявление демократии, зе не даст соврать)). А если честно, то лично мне важен каждый кто ворует у них, не всё у нас же)).
  10. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 17:15
    Интересно, что бы это все значило ?
    Полиция Бельгии арестовывает чиновников ЕС
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 17:23
      Это намек из Вашингтонского обкома что еврочиновники такие же люди как и все bully
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        +1
        Сегодня, 17:27
        Тоже так подумал
        Но мне сказали что "Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации ")))
    2. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      +2
      Сегодня, 17:23
      Как вариант. Арестовать Могерини и чиновников из ведомства ,которое возглавляет Каллас поступила команда из Вашингтона
      И тогда ....
  11. megadeth Звание
    megadeth
    +2
    Сегодня, 17:15
    [quote][Бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини задержана за коррупцию/quote] Ой Батюшки..., не может быть... Никогда не было и вот, опять!!!
  12. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:24
    Как так? Экс чинуша цветущего сада ворюга? А нынешние то все кристально чистые, умные, честные.😀😀
  13. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 17:24
    Так глядишь и до нынешней главы евродипломатии родом из солнечной Эстонии доберутся laughing
    1. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 17:39
      С кем поведёшься...! От кармы упыря не уйдёшь.
  14. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:33
    В Брюсселе сегодня у некоторых "партнеров" очко жим-жим..... laughing good drinks
  15. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:50
    прОцесс пошел. Главное нАчать
    (Одна пятнистая св0л0чь)
  16. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:53
    Усрулю фон дер Дрянь окружают? Или Могерини хапнула больше, чем смогла прожевать?
  17. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 17:55
    "Первый пошёл!!!!" Неплохо для начала, Кал асс приготовиться. Через какую страну шли платежи по утверждению Орбана??? Эстонию... вопросы есть? Вопросов нет!
  18. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 17:55
    Все воруют😂...........
  19. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 17:57
    Да, похоже и республиканцы имеют рычаги в Европке.
  20. Serg 122 Звание
    Serg 122
    0
    Сегодня, 18:06
    Залечь на дно в Брюгге не удалось?! Какая жаль...
  21. Пензяк Звание
    Пензяк
    0
    Сегодня, 18:07
    Вот б алда!
    В колледж пошла работать вместо того чтобы прикупить королевский замок, банк во франции, рудник в ЮАР, пару яхт, квартиры в майами, дома в египте и израиле и бывший дом Муссолини...
  22. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:13
    у нее всегда на роже было написано..с Баррелем..что они коррупционеры..в своем вонючем..фашистском "цветущем саде".
  23. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:16
    Вопрос... это ЗАЧИСТКА?
    Если да, то под кого, ради чего?