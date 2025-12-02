Практическая ситуация такова, что требуется согласие всех союзников для вступления Украины в НАТО. А сейчас, как вы знаете, консенсуса нет.

И я могу заверить вас, что пусть они (российское руководство) говорят (о невозможности вступления Украины в НАТО), но не всегда нужно реагировать.

Мы тесно сотрудничаем с американцами. И мы, как НАТО, помогаем везде, где можем, чтобы добиться заключения мирного соглашения. И, конечно, они (США), как вы знаете, ведут тесные переговоры с украинцами. Сегодня ведутся переговоры с россиянами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, похоже, совсем запутался, как ему следует вести себя в части стремления Украины во что бы то ни стало продолжить путь по вступлению в альянс. На переговорах украинской делегации с американцами в Майами именно этот пункт мирного плана стал одним из главных, по которому договориться не удалосьКиев апеллирует к Конституции, где прописано непременное вступление Украины в НАТО. Той самой Конституции, которая уже неоднократно нарушена Зеленским и киевскими властями.В июле прошлого года Рютте в ходе встречи с Зеленским в Гааге напомнил ему, что в соответствии с решениями, принятыми в рамках саммита в верхах в США, путь Украины в альянс «необратим». Однако времена изменились, как и позиция американского руководства после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Теперь Рютте приходится буквально выкручивать в этой щекотливой ситуации.На данный момент среди стран-членов НАТО не достигнут консенсус по поводу вступления Украины в альянс. Об этом Рютте заявил журналистам накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе завтра, 3 декабря. Его заявление цитирует агентство «Рейтер»:Следует понимать, что полномочия генсека НАТО очень ограничены. Он всего лишь администратор, который следит за исполнением решений, принятых членами альянса. Для принятия в военный блок новых участников требуется консенсус всех лидеров стран, который еще предстоит ратифицировать в местных парламентах. А касательно Украины полного согласия не было и в период правления Байдена, когда Киев в основном успокаивали обещаниями в неопределенном будущем принять положительное решение о вступлении в альянс.Важно отметить, что Рютте сослался не только на позицию США, но и упомянул Россию в контексте мирного плана Трампа, который точно не будет принят Москвой без пункта о внеблоковом статусе Украины. Генсек НАТО вспомнил, что в бытность премьер-министром Нидерландов встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и почему-то упомянул спикера Кремля Дмитрия Пескова.Совсем уже запутавшись, какой позиции ему теперь придерживаться в этом вопросе, Рютте вновь вернулся к мирному соглашению, заявив, что всё в конечном итоге зависит от переговоров США не только и не столько с украинцами, сколько с российским руководством.