Путин пригласил журналистов Украины в Покровск, чтобы убедились в контроле ВС РФ
Владимир Путин перед встречей с американской делегацией принял участие в международном инвестиционном форуме «Россия зовёт!» В рамках форума российский президент обозначил несколько важных тезисов, в том числе по вопросу экономического дисбаланса.
По словам главы государства, не могут устраивать тенденции на сокращение выпуска продукции по ряду отраслей.
Президент РФ напомнил, что в прошлом году перед правительством и Центробанком был поставлен ряд принципиальных задач, в том числе задача по обеспечению сбалансированного роста с сохранением низких уровней как безработицы, так и инфляции.
Владимир Путин:
Таким образом, глава государства фактически признаёт значительный процент теневой экономики. И хотя за последние годы этот процент последовательно снижался, он по-прежнему остаётся существенным.
Коснулся президент и событий в зоне СВО. Владимир Путин отметил важность освобождения Красноармейска (Покровска). И, по словам главы государства, если у кого-то есть сомнения в контроле армии России над Красноармейском, то пусть туда приедут - например, иностранные журналисты, включая украинских - и увидят, кто в реальности город контролирует.
Владимир Путин коснулся и темы перехода под контроль ВС РФ Купянска:
Также президент прокомментировал позицию Европы. По словам Владимира Путина, Европа хочет воевать с Россией, одновременно отвергая мирные инициативы Трампа и подсовывая то, что для нашей страны абсолютно неприемлемо.
Президент:
