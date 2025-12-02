Путин пригласил журналистов Украины в Покровск, чтобы убедились в контроле ВС РФ

6 282 21
Путин пригласил журналистов Украины в Покровск, чтобы убедились в контроле ВС РФ

Владимир Путин перед встречей с американской делегацией принял участие в международном инвестиционном форуме «Россия зовёт!» В рамках форума российский президент обозначил несколько важных тезисов, в том числе по вопросу экономического дисбаланса.

По словам главы государства, не могут устраивать тенденции на сокращение выпуска продукции по ряду отраслей.



Президент РФ напомнил, что в прошлом году перед правительством и Центробанком был поставлен ряд принципиальных задач, в том числе задача по обеспечению сбалансированного роста с сохранением низких уровней как безработицы, так и инфляции.

Владимир Путин:

Ставились задачи по запуску структурных изменений в экономике, с учётом курса на её «обеление».

Таким образом, глава государства фактически признаёт значительный процент теневой экономики. И хотя за последние годы этот процент последовательно снижался, он по-прежнему остаётся существенным.

Коснулся президент и событий в зоне СВО. Владимир Путин отметил важность освобождения Красноармейска (Покровска). И, по словам главы государства, если у кого-то есть сомнения в контроле армии России над Красноармейском, то пусть туда приедут - например, иностранные журналисты, включая украинских - и увидят, кто в реальности город контролирует.

Владимир Путин коснулся и темы перехода под контроль ВС РФ Купянска:

Наши войска контролируют как правобережную, так и левобережную части Купянска. При этом украинское руководство занимается другими делами, а не происходящим в зоне боевых действий. Есть ощущение, что власти Украины вообще живут в другом мире.

Также президент прокомментировал позицию Европы. По словам Владимира Путина, Европа хочет воевать с Россией, одновременно отвергая мирные инициативы Трампа и подсовывая то, что для нашей страны абсолютно неприемлемо.

Президент:

Я уже говорил и ещё раз скажу: мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа этого хочет и начнёт, мы готовы прямо сейчас. И тогда может произойти ситуация, при которой нам уже не с кем будет договариваться. Ведь это же не Украина. Это там мы по известным причинам действуем хирургическими методами.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +6
    Сегодня, 18:31
    Я уже говорил и ещё раз скажу: мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа этого хочет и начнёт, мы готовы прямо сейчас.


    Большинство народа гейропы не настроено замерзать в окопах, как это было в ПМВ и ВОВ, но мелко бриты и матрасники подталкивают гейропу для столкновения с РФ, а политики ЕС, ЕК и лидеры стран гейропы нагнетают истерию в интересах глобалистов и компаний ВПК.
    1. faiver Звание
      faiver
      +12
      Сегодня, 18:36
      вторая часть его фразы мне понравилась больше......
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:48
      Кого из гейропейских можно пустить на рол следующих полезных дурней?
      Кто на роли кукловод в, более менее понятно, а вот кто готов стать безвольной мариореткой, вопрос???
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +3
        Сегодня, 18:54
        rocket757
        Сегодня, 18:48Кого из гейропейских можно пустить на рол следующих полезных дурней?
        Кто на роли кукловод в, более менее понятно, а вот кто готов стать безвольной мариореткой, вопрос???

        Чаще всего таких марионеток привлекает шкурный интерес в виде многомиллионных откатов, крышеванием глобалистами и новыми назначениями в случае разоблачений, как это происходит с фон дер Кляйн, Каллас и другими назначенцами.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 19:10
          Деньги решают все... а когда в дополнение мягкое кресло в хорошем кабинете, то сомнений не возникает совсем..
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 19:56
        Финны и молдаване, как по мне. Она достаточно управляемы. Поляки ненавидят русских и любят деньги ЕС, но часто взбрыкивают.
    3. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 19:09
      Они кратно наращивают выпуск беспилотных и робототехнических систем, вводят в строй законсервированные ранее автомобильные заводы, например и т.д. Так что надеются воевать джойстиком, сидя у камина, видимо
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 19:38
        Alex F._2
        0
        Сегодня, 19:09
        Новый
        Они кратно наращивают выпуск беспилотных и робототехнических систем, вводят в строй законсервированные ранее автомобильные заводы, например и т.д. Так что надеются воевать джойстиком, сидя у камина, видимо

        hi До гейропы не раз и не два доводили к сведению, что война с ними не будет с использованием конвенциальных вооружений, учитывая пятикратный перевес по численности населения, и закончится быстро, учитывая высокую плотность проживающих на маленькой территории.
        Только выгодоприобретателями, как в ПМВ и ВОВ, будут мелко бриты и пингвины, что для России тоже недопустимо.
    4. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +3
      Сегодня, 19:09
      Боюсь то, что он сказал, вовсе не подразумевает, что они будут мерзнуть в окопах, скорее это очень толстый намек на то, их очень хорошо "прогреют", а те, кто не дожарится сразу, смогут обернуться в белую простыню и медленно ползти на кладбище, держа оружие на вытянутых руках laughing
      Как говорил наш "черный полковник" на занятиях по ТМП (тактика морской пехоты, был такой предмет в ВВМУ), медленно, чтобы не создавать паники, а оружие надо держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не прожег казенную обувь winked
      И Британия тут уже зря кого-то подначивает, ракетах наплевать на Ла-Манш.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 19:50
        Evgeny64
        Сегодня, 19:09
        Боюсь то, что он сказал, вовсе не подразумевает, что они будут мерзнуть в окопах

        И Британия тут уже зря кого-то подначивает, ракетах наплевать на Ла-Манш.

        hi Весь цымес в том, что среди глобалистов и военных стран НАТО не надо давно раскручивается теория ограниченной ядерной войны в гейропе.
        А шакалы за проливами и Атлантической лужей надеются остаться в стороне, наивно полагая сорвать куш, забывая, что эта война может стать последней для человечества.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +6
    Сегодня, 18:35
    Ага, приедут, - горами трупов любоваться:
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 19:50
      Трупы вывозят КамАЗами. Я поэтому и призываю не ориентироваться на цифру 5,5 тысяч после освобождения. Не будет столько пленных, это не Азовсталь. БОльшая часть погибнет и будет вывезена в рефрижераторы.
      Прошла информация, что большая группа бандеровцев пытались выбраться из Красноармейска по канализационным трубам. Попытка кончилась неудачей. ВСУки захлебнулись отходами жизнедеятельности. Информация взята мной на сайте Лента.ру.
  3. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +5
    Сегодня, 18:38
    Такое чувство, что опять перед кем-то оправдываемся. Верят они или не верят - это их проблемы. Надо просто спокойно делать своё дело.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 19:19
      Нет, это просто козыри перед переговорами, шумеры сказали, что Красноармейск и Купянск они зачищают от остатков наших "просочившихся" военных. Даже американцы абалдели, сидели с такими глазами, как у камбалы, на которую кит навалился smile
      Вот он и намекает, что можно съездить проверить, а обдолбышь может предложить тоже самое laughing
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 20:28
      Я тоже этого не понимаю, как проштрафившийся пионер на линейке, Все правильно говорите, надо спокойно делать свое дело. А всех остальных лесом
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:39
    жираф большой, он все видит... вопрос в том, что и как будет СДЕЛАНО/ НЕ СДЕЛАНО?
  5. Prapor Звание
    Prapor
    -9
    Сегодня, 18:39
    ах вот оно чего....))) Могу отчитаться - бензин стал белый-белый, 95й по 70+ рублей за литр, а я то думаю че у меня машина так светится, и мне так светло....
    и налоги и транспорт с 2 января и жкх, вот она какая обеленная экономика!!!
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -2
      Сегодня, 19:10
      А здесь все миллиардеры, бензин никого не волнует. Вот по "гейропке" жахнуть это тема. Прямо с дивана, в сладких грезах.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 18:42
    Урсула в тысячный раз ,Путин не демонстрирует искреннего желания к переговорам .Ждёмс этой заезженной фразы . drinks
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:58
    Это там мы по известным причинам действуем хирургическими методами.

    Я думаю, что в Европе поняли, что имел ввиду Путин.
  8. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    Сегодня, 20:13
    По мне, так ещё рано поднимать волну эйфории и демонстрировать уверенность на грани самоуверенности. Уже с три короба наобещали - и с Европой прям сейчас готовы воевать, и от моря Украину отрежем.