Ответом на удары по танкерам может стать лишение Украины выхода к морю - Путин

Ответом на удары по танкерам может стать лишение Украины выхода к морю - Путин

Президент России в ходе небольшой пресс-конференции прокомментировал украинские удары по танкерам в Чёрном море. Владимир Путин отметил, что эти атаки были осуществлены в водах третьего государства (Турции). Сами эти нападения глава государства назвал пиратством. Хотя при пиратстве груз всё-таки захватывается, а здесь более точным определением может быть только одно – терроризм.

По словам главы государства, Россия оставляет за собой право ответить на такие деструктивные действий противника. Причём обратился Владимир Путин не только к Украине, но и к тем, что подобные рода действия поощряет и стоит у Киева за спиной.

Владимир Путин указал на то, что в качестве ответа Россия вполне может атаковать суда, которые заходят в украинские порты.

Глава государства:

Но есть и другой вариант ответа: например, отрезать Украину от выхода к морю. И тогда уже им просто неоткуда будет проводить свои пиратские атаки.

Президент добавил, что киевскому военно-политическому руководству и главным спонсорам Киева стоило бы подумать над такими возможностями России.

Напомним, что на данный момент Украина имеет выход в Чёрное море. Продолжают в той или иной мере вести перевалку грузов такие её порты как Одесса, Черноморск (Ильичёвск), Южное и другие, включая порты в районе устья Дуная (например, Измаил). Если Украина окажется лишена выхода к морю, это может стать по-настоящему роковым ударом, в том числе в плане потери значительной доли иностранного интереса к Украине как таковой.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +22
    Сегодня, 18:45
    ❝ Ответом на удары по танкерам может стать лишение Украины выхода к морю ❞ —

    — Должно! ...
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +16
      Сегодня, 18:48
      ну наконец-то какие-то позитивные мысли пошли, теперь главное свершить озвученное
      1. pvs Звание
        pvs
        +12
        Сегодня, 18:53
        Мысли - мыслями... Важна реализация. А иначе это очередные красные линии.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +3
          Сегодня, 19:22
          а после начала СВО против украины остались вопросы по реализации мыслей???
          1. Себенза Звание
            Себенза
            +4
            Сегодня, 19:31
            Одни вопросы и остались. Но это заявление добавляет оптимизма.
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              0
              Сегодня, 19:32
              я не про вопросы в целом......а про вопрос про решительность действовать даже военным путем - тут вопросов не осталось от слова совсем
              1. Себенза Звание
                Себенза
                +1
                Сегодня, 19:36
                Комментатор вниз по ветке очень конкретно высказался по данному поводу.
                Россия может «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит пиратство против российских судов.
                /Владимир Путин/. Не добавить, не прибавить
              2. Себенза Звание
                Себенза
                +3
                Сегодня, 19:49
                А ведь если душегубцы прекратят, то мы их, Ух, и не отрежим. Страшно то как, испугались супостаты.
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  -1
                  Сегодня, 20:12
                  Цитата: Себенза
                  Страшно то как, испугались супостаты.

                  Можно и поёрничать на эту тему, ежели так хочется, но уже "фраер сдал назад".
                  Предположения о причастности Киева к инциденту с танкером, перевозившем подсолнечное масло, является «российской пропагандой» и «инсценировкой». Об этом заявил в соцсети Х официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

                  «Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные утверждения российской пропаганды. Более того, предполагаемый маршрут из России в Грузию через исключительную экономическую зону Турции не имеет смысла и наводит на мысль, что все это могло быть инсценировано Россией», — пишет Тихий, которого цитирует «Время.ua».

                  https://eadaily.com/ru/news/2025/12/02/v-kieve-zayavili-chto-udar-po-tankeru-s-podsolnechnym-maslom-inscenirovka-rossii
      2. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +4
        Сегодня, 19:47
        Цитата: Prapor
        ну наконец-то какие-то позитивные мысли пошли, теперь главное свершить озвученное

        Держу пальцы крестиком...
        Владимир Владимирович Путин заговорил наконец-то о Николаеве и Одессе...
        Да и западные транспортные суда пообещал топить.
        Верный признак того, что скоро всё так и будет.
        Почти четыре года понадобилось...
        1. KAV Звание
          KAV
          +1
          Сегодня, 20:11
          Цитата: Пауль Зиберт
          Да и западные транспортные суда пообещал топить.
          К сожалению, пока не видно никаких прямых обещаний. Дежурное с начала СВО:
          По словам главы государства, Россия оставляет за собой право ответить на такие деструктивные действий противника.
          Мы уже столько права за собой наоставляли, что пора бы уже воспользоваться этим правом.
      3. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        -1
        Сегодня, 20:29
        Вы впервые подобное читаете?
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +7
      Сегодня, 18:59
      Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, заходящим в них, в ответ на недавние атаки в Чёрном море.

      Россия может «отрезать Украину от моря», если Киев продолжит пиратство против российских судов.
      /Владимир Путин/
      1. О. Бендер Звание
        О. Бендер
        +5
        Сегодня, 19:25
        Россия ОТРЕЖЕТ,а не "может отрезать" было бы правильно ,а ещё лучше "начинает изоляцию Украины от моря,что собственн говоря в первой части комментария Вы написали.Тольуо это должно звучать из уст ГК.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 19:00
      Может стать или станет?
    4. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 19:21
      но это не делается за 1-3 дня согласитесь
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:10
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 18:45
      Должно!

      hi Сокрушительный ответ врагам- террористам на террористические атаки на суда, связанные с Россией, затянулся на год с момента подрыва сухогруза " Ursula Major" у берегов Испании в Средиземном море 24 декабря 2024 г, а затем череды подрывов на Балтике.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +9
    Сегодня, 18:46
    Официальная заявка на Николаевскую и Одесскую область.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +8
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Andobor
      Официальная заявка на Николаевскую и Одесскую область.

      Не... Трамп такое не подпишет
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +5
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Не... Трамп такое не подпишет

        Трамп не может заставить украинцев остатки ДНР сдать, потому будет решать русская армия. Как Путин сказал.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 19:20
          Цитата: Andobor
          Трамп не может заставить украинцев остатки ДНР сдать

          Так и наша армия не может.
          Цитата: Andobor
          потому будет решать русская армия

          Не думаю.
          Трампу, видите ли, очень не понравилось ,что Зе торпедировал его мирный план. Поэтому Трамп торпедировал самого Зе. Я думаю, Вы понимаете, что все эти пляски с делом Миндича и проч - неспроста.
          Поэтому Украина, с Зе или без него, план Трампа примет, это вопрос от силы месяцев. А далее - надо договариваться и нам. Не на тот план, который Трамп дает, нужно сделать его приемлемым для нас, конечно. Но отбросить его и воевать дальше - плохой вариант. Украина может держаться еще долго на импортном финансировании, а нам тратить годы и десятки тысяч жизней, чтобы взять очередные 0,5% территории Украины, при том что экономика дышит на ладан....
          В общем, если будет возможность договориться на приемлемых условиях - надо договариваться.
          1. Igool Звание
            Igool
            +3
            Сегодня, 19:47
            Цитата: Андрей из Челябинска
            на приемлемых условиях


            Это какие условия приемлемые нам? Не те ли, что хох_лам неприемлемы?
            Тогда и выходит, что только армия и может решить данный конфликт, когда дожмёт их до окончательной капитуляции.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 20:28
              Цитата: Igool
              Это какие условия приемлемые нам? Не те ли, что хох_лам неприемлемы?

              Новое правительство может стать намного более сговорчивым. Но у всего есть свои пределы - границы компромисса будет определять Трамп. ЛНР и ДНР будут нашими, но вот мечтать об Одессе... не стоит
          2. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 19:59
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Украина может держаться еще долго на импортном финансировании
            Это очень спорное утверждение, так как если бы могла, то весь запад не бегал бы на перегонки с лозунгами о прекращении боевых действий.
            а нам тратить годы и десятки тысяч жизней, чтобы взять очередные 0,5% территории Украины
            опять мимо. вы посмотрите сколько % территорий перешло за последние пол года, и процесс только ускоряется.
            при том что экономика дышит на ладан....
            Да да, поэтому USD по 77 рублей и 18 триллионов в кубышке. Поэтому экономику всеми силами тормозят выставляя КС на 16.5%.
            Цитата: Andobor
            В общем, если будет возможность договориться на приемлемых условиях - надо договариваться.
            Всегда лучше договориться чем воевать, но сейчас тот момент когда Россия должна диктовать условия а не принимать их. Так что не на приемлемых, а на наших условиях.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 20:35
              Цитата: topol717
              Это очень спорное утверждение, так как если бы могла, то весь запад не бегал бы на перегонки с лозунгами о прекращении боевых действий.

              Вообще-то весь Запад бегает как раз с другими лозунгами - за продолжение войны.
              Цитата: topol717
              опять мимо. вы посмотрите сколько % территорий перешло за последние пол года, и процесс только ускоряется.

              Опять мимо
              Военные отчитались о ходе освобождения территории в зоне СВО в этом году. "Войска в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - отметили в Минобороны России.

              Площадь Украины до 2014 г составляла 576 604 кв. км. - без Крыма. В общем, 0,82% получилось. Сейчас наверное уже ближе к 1%
              Цитата: topol717
              Да да, поэтому USD по 77 рублей и 18 триллионов в кубышке. Поэтому экономику всеми силами тормозят выставляя КС на 16.5%.

              Вы просто не знаете, где сейчас "заторможенная" экономика. Не работаете, видимо
          3. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 20:09
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Вы понимаете, что все эти пляски с делом Миндича и проч - неспроста.

            Да и Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, не просто так, сразу же после дела Мигдича.
          4. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 20:22
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Украина может держаться еще долго на импортном финансировании

            А оно будет в нужном объёме? Урсула не даром вся в мыле бегает, изыскивая способы этого самого финансирования. Что-то не слышно дружного "одобрямс" со стороны государств ЕС в отношении столь вожделенной экспроприации активов РФ, при этом, другие предлагаемые пути финансирования тоже восторга не вызывают.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 20:35
              Цитата: Монтесума
              А оно будет в нужном объёме?

              А это уже как США решат
          5. ВлК Звание
            ВлК
            0
            Сегодня, 20:29
            Андрей, Вы действительно считаете, что очередные Минские что-то решат, и будет нечто отличное от предыдущего на них захода? Уж Вы-то точно рассудительный человек, и не по методичке пишете
      2. Седов Звание
        Седов
        -1
        Сегодня, 19:04
        Не... Трамп такое не подпишет
        Андрей, всё зависит от того, что мы ему предложим. Ну например - часть Арктики на часть Украины. Трамп бизнесмен. Тщеславен и любит бизнес-победы.. Нам тут главное самим внакладе не остаться. А то что американцы начали евросоюзу по ноздрям стучать - уже хорошо. В нашу пользу..
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 19:21
          Цитата: Седов
          часть Арктики на часть Украины
          В 2014 был шанс отдать Сирию за Украину, но решили Асада не сдавать. В результате нет ни того, ни другого. Теперь цена Украины окажется куда выше. К примеру, Китай.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 19:27
            Цитата: Наган
            Теперь цена Украины окажется куда выше. К примеру, Китай.

            Гренландия? Или с Канадой вместе?
            Китай неприемли чисто технологически - он наш сосед - поэтому опаснее для нас чем США.
            Идеальный для НАС вариант - война Китая и США - без нашего участия
            1. Наган Звание
              Наган
              0
              Сегодня, 20:35
              Цитата: свой1970
              Идеальный для НАС вариант - война Китая и США - без нашего АКТИВНОГО участия
              но с участием РФ в санкциях, и прежде всего по энергии. Впрочем, если Россия присоединится к санкциям США против Китая - а они неизбежно будут - Китай скорее всего не станет доводить до активной фазы, а отработает назад. По-моему, вполне разумная цена за Украину.
          2. Седов Звание
            Седов
            0
            Сегодня, 19:55
            В 2014 был шанс отдать Сирию за Украину, но решили Асада не сдавать. В результате нет ни того, ни другого. Теперь цена Украины окажется куда выше. К примеру, Китай.
            Я сказал "например".. Может быть и Китай, а может и Луна.. Нам правду не скажут. В любом случае - Украина - это разменная монета между нами и штатами. Они и большего хотели, но сейчас придётся довольствоватьсч чем есть. А правду нам навряд ли скажут и мы с Вами лично в этом торге не поучаствуем..
        2. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +2
          Сегодня, 19:29
          А может предложить ему часть США на часть Украины?😂
        3. ВлК Звание
          ВлК
          -1
          Сегодня, 20:27
          с какой радости нам ему что-то вообще отдавать - мы уже что-то проиграли? Давайте лучше ему подарим Мексику ,нам не жалко)
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 19:09
      Цитата: Andobor
      Официальная заявка на Николаевскую и Одесскую область.

      Но есть и другой вариант ответа: например, отрезать Украину от выхода к морю.

      Только пожалуйста без укронацистов!
      "Просеять" всех, и " лишних" на корм рыбкам!
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +11
    Сегодня, 18:48
    И вернутся украинцы- к своим историческим корням- пара волов, повозка и длинные завывательные песни под скрежет колёс.. " чему я нэ сокол, чему нэ летаю "
  4. BAI Звание
    BAI
    +6
    Сегодня, 18:49
    есть и другой вариант ответа: например, отрезать Украину от выхода к морю. И тогда уже им просто неоткуда будет проводить свои пиратские атаки.

    Так ответьте. Сколько можно ждать? Да и вообще, если не отрезать, ЧФ надо распускать
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:49
    Вот это правильно и ожидаемо ,нечего 404 ым пользоваться российско - советским наследием .И граница минимум, по Днепру. good fellowЧтобы пукнуть 404 ые боялись.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:58
      Извиняюсь, чтобы не было кривотолков ,в северной части течения Днепра .В южной части ,Херсонская и Николаевские области все наши.Чтобы был сухопутных коридор в нашу Одесскую область у нас .
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 19:06
      ❝ И граница минимум, по Днепру ❞ —
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 19:44
      Может быть лучше по минимум Днестру?
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 18:50
    Ответом на удары по танкерам может стать лишение Украины выхода к морю - Путин

    Как это будет сделано?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +4
      Сегодня, 18:56
      Вариантов много - минирование фарватеров, удары по портовой инфраструктуре, и не только Геранями. Для начала.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +4
        Сегодня, 19:31
        Начать минирование следовало ещё в феврале-марте 2022-го с оповещением мореплавателям...
    2. К_4 Звание
      К_4
      -3
      Сегодня, 18:59
      Ну раки уже на гору стали взбираться, правда пока исключительно своим ходом. Вот как взберутся, да как....вот тогда и ога. Это я на счет когда, а то неправильно вопрос прочитал.
      А так только взятием, не думаю что флот из гаваней выйдет. Ушаковых как-то нет на горизонте...увы.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        0
        Сегодня, 20:19
        А откуда было взяться "Ушаковым" при руководстве таких военных гениев как Сердюков и Шойгу. Причем первый порушил немало военных учебных заведений (мотивируя это экономией средств). Ушаковы всегда имели собственное мнение часто отличающееся от мнения верхов. Тогда это было допустимо, так как ценился талант. А в наше время известно как поступает с такими военными начальник ГШ.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:52
    Так то живаф большой, видит далеко, говорит разное... вопрос в том, что останется на словах, а что будет сделано!!! wink
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -4
      Сегодня, 19:25
      жираф начал СВО пока вы тут языком годами "ла-ла-ла-ла"...... читать оценку принятий решений деятельным жирафом от бездеятельного "рокета" так себе забава
  8. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 18:53
    И сказано аккурат перед встречей с Уиткофом - вот об этом и поговорят, обещал же условия хуже для укров чем предыдущие .....
  9. uralex Звание
    uralex
    +4
    Сегодня, 18:53
    Если Украина окажется лишена выхода к морю, это может стать по-настоящему роковым ударом
    Если это действительно так, то на действия Украины в ответ уже надо обрубать выход к морю, а не стращать ее...
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 18:55
    Тогда ставь это в условия переговорной позиции и целей СВО. То есть, не если да кабы, а вот так: теперь минимальные условия таковы!
  11. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 18:57
    Но есть и другой вариант ответа: например, отрезать Украину от выхода к морю. И тогда уже им просто неоткуда будет проводить свои пиратские атаки.
    - этот вариант должен быть единственным.....
  12. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 19:00
    От Украины должно остаться княжество Галиция, Волынь, да Тернополь и то, мб, слишком много.
  13. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    -4
    Сегодня, 19:02
    Прав у России много. Осталось дождаться лидера который этими правами будет пользоваться, а не просто заявлять о их наличии.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -2
      Сегодня, 19:26
      создается впечатление что ты начал СВО и ты руководишь страной во время СВО))))) очень ценное мнение от ноунейма
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +2
        Сегодня, 20:23
        Руководитель страны начинал СВО, которая переросла в затяжную войну. Кто то хорошо сказал: "Каждый может начать войну или завязать любовную интригу, но не каждый знает, как из этого потом выпутываться".
        Руководитель страны делал слишком много ценных заявлений, которые до реальных дел не доводил.....
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 20:06
      Вы хотите такого нового лидера так как не понимаете, где можете оказаться после такого высказывания в случае его руководства страной. Очевидно, что вы не застали сталинские времена, а я будучи малышом их помню. Жил в небольшом городке и помню, что все выключали свет, когда вечером слышался мотор едущей машины.
  14. баклан Звание
    баклан
    +1
    Сегодня, 19:04
    Но есть и другой вариант ответа: например, отрезать Украину от выхода к морю.
    А что ещё нужно сделать украине, чтобы наконец решились осуществить этот другой вариант? Мне кажется, ну уже всё сделали.
  15. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    +3
    Сегодня, 19:05
    Лишить выхода к морю, освободив Одессу и дунайские порты - это на сегодняшний день - из области фантастики, а вот что реально можно было сделать -- объявить зону запрета на мореплавание в, скажем, зоне от мыса Тарханкут до устья Дуная. По Примеру США у берегов Венесуэлы. В самом Дунае закрыть Килийское гирло, оставив свободным другие протоки. Дл этого даже не нужно буквально топить каждое судно, потому что никто не будет их страховать.
  16. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 19:05
    Как будто лишенная выхода к морю враждебная Украина не сможет бить по нашим танкерам……. Ответом должно стать уничтожение Украины как таковой!!!
  17. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 19:06
    Я не понял - то есть, до сих пор Ридну Неньку ещё не отрезали от выхода к морю!?
  19. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -3
    Сегодня, 19:12
    пока он думает..сегодня какой уже по счету атакован танкер..10-тый вроде.
  20. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 19:21
    Римлянам по моему даже в голову не могла прийти мысль лишить Карфаген выхода к морю.Римляне чётко осознавали,что -Окраина должна быть разрушенна ! . . . soldier
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 19:48
      Слона едят по частям. Для очередного куска Одесская область вполне подходит.
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 19:26
    Ответом на удары по танкерам может стать лишение Украины выхода к морю
    Это надо было делать еще в 2022 году?
  22. 123_123 Звание
    123_123
    +4
    Сегодня, 19:29
    А что, до сих пор исходили из того, что отрезать можем, но не будем - пусть дальше снабжают армию врага (назовем вещи своими именами) техникой и боеприпасами по морю? И украина проводит террористические атаки судов? И почему тогда если можем не отрезали? Непонятный момент.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 19:55
      Вероятно опасаются морской войны против танкеров и нших граждаских судов. Но, как, видим такие опасения лишь развязывают руки Украине.
  23. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 19:30
    Конечно, хотелось бы! Однако! Однако для этого нужно увеличить войска с вооружением тыщ. на 200-300. Такова жизнь.
  24. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 19:34
    Это необходимо для безопасности России!
    Очень правильное и важное заявление нашего Президента!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 19:42
      За любым заявлением должны быть действия, иначе это просто слова.
      Вот и увидим - это очередные "красные линии" или что-то больше... Время покажет.
  25. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 19:40
    Ну наконец то позитивные мысли,немного огорчают слова "может" и "оставляет право" .Вот без этих слов и по решительней .
  26. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 19:44
    Да, неужели, это прозвучало? Отрезать бандеровцев от черноморского побережья , для начала. Но это, отнюдь, не должно означать , что преступный режим должен в каком либо виде сохраниться, даже и без побережья.
  27. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 19:49
    Главное, что бы не получилось как с буферной зоной.
  28. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +2
    Сегодня, 19:50
    Пока это звучит как очередная красная линия. К сожалению, уже слышали много пугалок, особенно от МИДа. Настала пора отвечать на такие действия разрушением и блокадой портоов Украины !!!
  29. Valery Звание
    Valery
    +1
    Сегодня, 19:58
    Россия не может, а ДОЛЖНА ввести полную морскую блокаду Украины (ударение на первую букву "У"), т.к. во все времена была и должна остаться ОКРАИНОЙ исконно русских земель.
  30. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 20:07
    как долго доходило, если война с европой начнется вообще без чм останемся
  31. GEV67 Звание
    GEV67
    0
    Сегодня, 20:24
    Хватит говорить, пора делать. Одесса и Николаев должны вернуться в Россию. Этим ☝️ мы поможем Приднестровью. Да огромный склад оружия находящийся там, надо обработать. Хорошее оружие использовать по назначению остальное утилизировать.
  32. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 20:26
    Цитата: Овсиговец
    я не про вопросы в целом......а про вопрос про решительность действовать даже военным путем - тут вопросов не осталось от слова совсем

    Важное в этой ситуации, что Россию вынуждают это сделать. И это сказано главой государства, другими словами мы бы не брали, но раз такое дело - придётся брать. Очень тонкий, грамотный ход.
  33. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Сегодня, 20:27
    "Россия оставляет право..." - нет более пошлого выражения.
  34. ВлК Звание
    ВлК
    0
    Сегодня, 20:34
    Может стать - а может не стать... Опять подмигиваем, посылая сигналы мировому сообществу. Только, кажется, уже никто не боится, и даже не особо опасается