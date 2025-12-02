Ответом на удары по танкерам может стать лишение Украины выхода к морю - Путин

Но есть и другой вариант ответа: например, отрезать Украину от выхода к морю. И тогда уже им просто неоткуда будет проводить свои пиратские атаки.

Президент России в ходе небольшой пресс-конференции прокомментировал украинские удары по танкерам в Чёрном море. Владимир Путин отметил, что эти атаки были осуществлены в водах третьего государства (Турции). Сами эти нападения глава государства назвал пиратством. Хотя при пиратстве груз всё-таки захватывается, а здесь более точным определением может быть только одно – терроризм.По словам главы государства, Россия оставляет за собой право ответить на такие деструктивные действий противника. Причём обратился Владимир Путин не только к Украине, но и к тем, что подобные рода действия поощряет и стоит у Киева за спиной.Владимир Путин указал на то, что в качестве ответа Россия вполне может атаковать суда, которые заходят в украинские порты.Глава государства:Президент добавил, что киевскому военно-политическому руководству и главным спонсорам Киева стоило бы подумать над такими возможностями России.Напомним, что на данный момент Украина имеет выход в Чёрное море. Продолжают в той или иной мере вести перевалку грузов такие её порты как Одесса, Черноморск (Ильичёвск), Южное и другие, включая порты в районе устья Дуная (например, Измаил). Если Украина окажется лишена выхода к морю, это может стать по-настоящему роковым ударом, в том числе в плане потери значительной доли иностранного интереса к Украине как таковой.