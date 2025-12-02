Простых решений не будет.

Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, даже почасово.

Понять это могут не все. Вернее, это понять могут не только лишь все, мало кто может это понять.

Сегодняшняя встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером приведет к шагам, меняющимся почасово. И если Зеленский будет получать с места проведения переговоров хорошие сигналы, то вскоре он встретится с американским лидером.Примерно такое заявление, сложное для восприятия обычного, нормального человека, сделал глава киевского режима, комментируя проходящие сегодня российско-американские переговоры.Зеленский также пообещал принять какие-то непростые решения, заявив:Он добавил, что умеет принимать непростые решения, но дело вовсе не в их сложности. Просроченный украинский президент заявил, что суть не в том, чтобы они не были простыми. Главное, чтобы решения были справедливыми.А приниматься они начнут, когда Зеленскому станут поступать сигналы от Уиткоффа и Кушнера. Зеленский, похоже, уверен, что представители американской делегации будут ему очень активно сигнализировать, поэтому ему придется не менее активно реагировать:Когда стараешься вникнуть в суть заявления Зеленского, почему-то вспоминается «крылатая» фраза, когда-то сказанная киевским мэром Виталием Кличко:Ранее спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявлял, что сегодняшние переговоры между Россией и США окажут существенное влияние на дальнейшую судьбу Украины.