Зеленский: встреча Путина с Уиткоффом приведёт к шагам, меняющимся почасово
Сегодняшняя встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером приведет к шагам, меняющимся почасово. И если Зеленский будет получать с места проведения переговоров хорошие сигналы, то вскоре он встретится с американским лидером.
Примерно такое заявление, сложное для восприятия обычного, нормального человека, сделал глава киевского режима, комментируя проходящие сегодня российско-американские переговоры.
Зеленский также пообещал принять какие-то непростые решения, заявив:
Он добавил, что умеет принимать непростые решения, но дело вовсе не в их сложности. Просроченный украинский президент заявил, что суть не в том, чтобы они не были простыми. Главное, чтобы решения были справедливыми.
А приниматься они начнут, когда Зеленскому станут поступать сигналы от Уиткоффа и Кушнера. Зеленский, похоже, уверен, что представители американской делегации будут ему очень активно сигнализировать, поэтому ему придется не менее активно реагировать:
Когда стараешься вникнуть в суть заявления Зеленского, почему-то вспоминается «крылатая» фраза, когда-то сказанная киевским мэром Виталием Кличко:
Ранее спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявлял, что сегодняшние переговоры между Россией и США окажут существенное влияние на дальнейшую судьбу Украины.
