Зеленский: встреча Путина с Уиткоффом приведёт к шагам, меняющимся почасово

Сегодняшняя встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером приведет к шагам, меняющимся почасово. И если Зеленский будет получать с места проведения переговоров хорошие сигналы, то вскоре он встретится с американским лидером.

Примерно такое заявление, сложное для восприятия обычного, нормального человека, сделал глава киевского режима, комментируя проходящие сегодня российско-американские переговоры.

Зеленский также пообещал принять какие-то непростые решения, заявив:

Простых решений не будет.

Он добавил, что умеет принимать непростые решения, но дело вовсе не в их сложности. Просроченный украинский президент заявил, что суть не в том, чтобы они не были простыми. Главное, чтобы решения были справедливыми.

А приниматься они начнут, когда Зеленскому станут поступать сигналы от Уиткоффа и Кушнера. Зеленский, похоже, уверен, что представители американской делегации будут ему очень активно сигнализировать, поэтому ему придется не менее активно реагировать:

Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, даже почасово.

Когда стараешься вникнуть в суть заявления Зеленского, почему-то вспоминается «крылатая» фраза, когда-то сказанная киевским мэром Виталием Кличко:

Понять это могут не все. Вернее, это понять могут не только лишь все, мало кто может это понять.

Ранее спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев заявлял, что сегодняшние переговоры между Россией и США окажут существенное влияние на дальнейшую судьбу Украины.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 19:03
    Зеленский также пообещал принять какие-то непростые решения, заявив:

    Простых решений не будет.


    Да, Володька, момент, когда можно тихо нырнуть в тину тобой был упущен безвозвратно.
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +3
      Сегодня, 19:59
      Цитата: Товарищ Берия
      Зеленский также пообещал принять какие-то непростые решения, заявив:

      Простых решений не будет.


      Да, Володька, момент, когда можно тихо нырнуть в тину тобой был упущен безвозвратно.

      Сегодня читал пост какого-то xoxляцкого блогера в Телеге.
      Поклонника Зелебобы.
      Краткий смысл заявления этого "гения":
      " Зачем вы ругаете Владимира Александровича за Кокаин? Долбанулсь что-ли?
      Вы попробуйте поуправляйте такой огромной страной, как Украина!.. Да ещё во
      время войны с кацaпами!
      Ведь у него столько дел, столько обязанностей - и экономика и социалка и внешняя политика, да ещё и войсками он управляет!
      Без кокаина он и треть этого не успевал бы провернуть - под кайфом работоспособность увеличивается кратно, мозги работают как компьютер!
      Так что - пусть нюхает, да побольше - и тогда перемога будет наша!"
      Такое ощущение,что у них всё население под кайфом!
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 20:04
        Цитата: Пауль Зиберт
        Такое ощущение,что у них всё население под кайфом!
        Сарказм, тролинг? не?
        1. Пауль Зиберт Звание
          Пауль Зиберт
          0
          Сегодня, 20:10
          Цитата: topol717
          Сарказм, тролинг? не?

          Е трошки... lol
          1. sdivt Звание
            sdivt
            +2
            Сегодня, 20:24
            Цитата: Пауль Зиберт
            Е трошки...

            Да не трошки, а по самому-самому максимуму)
            Если это - поклонник Зеленского, то даже представить сложно, что же там хейтеры говорят)
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 20:13
        Цитата: Пауль Зиберт
        Такое ощущение,что у них всё население под кайфом!
        Такое ощущение, что их как кукурузу раньше - с самолёта всю Украину чем-то опыляют.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 20:18
        Цитата: Пауль Зиберт
        Без кокаина он и треть этого не успевал бы провернуть - под кайфом работоспособность увеличивается кратно, мозги работают как компьютер!

        Ну хоть на Украине, кто то признался, что клоун сидит на "коксе".
        Ну какая "работоспособность" у кокаинщика все знают, а из головного компьютера, давно клистроны повылетали и он выдаёт постоянно - "ОШИБКА - 404, требуется перезагрузка !!!"
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:26
      У Ярослава Гашека был персонаж,Пепка-прыгни.Похож
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:36
      Лаврентий Павлович,Вы верно подметили.. А все- жадность,стяжательство этого клоуна.. Эти качества- типичное психическое заболевание.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 19:04
    Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня

    Конечно будут! И в первую очередь для тебя, уш ле пок
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:04
    Сегодняшняя встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером приведет к шагам,
    . Серьёзно, так сразу к чему то приведёт???
    Да прокапайте его наконец то, а то... впрочем, пофиг. Нам такой бред не интересен... soldier
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 19:08
    То есть, по ходу беседы Виткова придется вычеркивать хотелки, одну, другую, третью, четвертую, в среднем раз в пять-десять минут.
  5. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 19:13
    Я вот не пойму, зачем цитировать зелёную тлю, от которой вообще ничего не зависит?
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +4
      Сегодня, 19:36
      Да, ладно. Забавно же. Это как надо было постараться еССовской, британской и американской сволочи, что бы так избаловать вороватого еврейского мальчонку, что он возомнил себя субъектом международной политики.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 19:46
        Постарались, да так, что не Украина стала Европой, а Европа Украиной, с мусульманским населением.
        А на фото зелёная тля руководит процессом? laughing
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +2
        Сегодня, 19:52
        "– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? ..."(С) wassat
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 19:15
    Типа на переговоры в Москву обезьяна послал ,а не Трамп,маститых переговоршиков ? drinks
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 20:03
      Цитата: tralflot1832
      Типа на переговоры в Москву обезьяна послал ,а не Трамп,маститых переговоршиков ?

      Зеля завтра, где-то в Европе (но еще неизвестно, где именно) будет ловить этих переговорщиков, чтобы они ему все подробно объяснили. laughing
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 19:15
    ❝ Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, даже почасово ❞ —

    — «Время пошло» ...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:25
    Клоуну пора уходить! И сразу под суд!
  9. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +2
    Сегодня, 19:27
    "Будут ему, очень активно сигнализировать От
    Добрый вечер, коллеги меня Зе рассмеши: он думает,Уиткоф, будет постоянно звонить:
    Г-н клоун,сейчас В. В в угол Загреб.
    В В, предлагает ...
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 20:05
      Нет, позвонит гнuдe перед переговорами и не будет выключать телефон. Видимо, так request
  10. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    +1
    Сегодня, 19:36
    Коллеги, Зеленский повелевает земным шаром По крайней мере,он в это хочет верить
    Отсюда и заявления "понять это могут не все",а лишь особо одаренные:"на вреюоле меня"(С)
  11. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 20:18
    Посмотрел заявление Зеленского. Трудно сказать,что не понял автор статьи , но специально для него расшифровываю его максимально доступным языком
    1) Украиной и США принят согласованный мирный план из 20 пунктов.
    2) Этот план американцы везут в Москву.
    3) Этот план заключает в себе принятие сложных решений.
    3) Если в Москве соглашаются, то состоится встреча Трампа и Зеленского где этот план со стороны Украины будет окончательно согласован.
    В переводе же на русский, в Москву привезли ухудшенный вариант плана Трампа из 24 пунктов ( де-факто капитуляцию РФ), непростые решения по Зеленскому -это отступление ВСУ с Донбасса. и согласие Украины с оккупацией их территории де-факто. Если власти РФ соглашаются-то перемирие,если -нет, то продолжение войны.
    Наиболее вероятен вариант ,что не соглашается,ну тогда Украина будет говорить - вот тот кто сорвал мирные переговоры.
  12. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    Сегодня, 20:21
    Зеля припал к земле и, виляя хвостом, ждёт новых указаний от заказчиков и спонсоров - уже не знает, кого кусать, а кому лизать.
  13. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 20:21
    Я что-то пропустил, а что, амеры с украми уже договор состряпали без всяких разногласий между собой? А если они не договорились, то зачем матрасы в Москву поехали? В результате снова будет как всегда, укров вариант договора не устраивает, Россию тоже не устраивает, но на весь мир будут орать что это именно Россия не хочет мира.