«Колониальная» Бертье…

Винтовка Бертье 1907 г. Фото А. Добресса
Целься в грудь, маленький зуав, кричи «ура»!
Много дней, веря в чудеса, Сюзанна ждёт,
У ней — синие глаза и алый рот.
Константин Подревский
Рассказы об оружии. А было так, что французская винтовка Лебеля образца 1886 года, ставшая своего рода прорывом в истории стрелкового оружия, поскольку была первым его образцом под патрон с бездымным порохом, спустя какое-то время... устарела. К тому же в ней наряду с достоинствами нашлось и немало недостатков. Революционная на момент своего появления благодаря бездымному высокоскоростному малокалиберному патрону, она сохраняла трубчатый магазин и ряд других деталей, характерных для винтовок, стрелявших дымным порохом.
И вышло так, что уже к 1900 году винтовка Лебеля по сравнению с другими новыми винтовками с магазинным питанием, такими как «Маузер», «Ли» и «Манлихер», совершенным оружием уже не считалась. Она была слишком длинной из-за своего трубчатого магазина и потому неудобной для драк в узких траншеях, заметно перетяжеленной в дульной части при заряженном оружии, а еще сложной в производстве из-за сложности конструкции.
Неудачной была и перезарядка винтовки Лебель. Дело в том, что восемь патронов в ее трубчатый магазин заряжались по одному и очень медленно по сравнению с более новыми магазинными моделями, хотя в них и было всего лишь пять патронов. Поэтому солдатам рекомендовалось стрелять, используя магазин, лишь в «критической обстановке», команду на «магазинный огонь» должен был давать офицер, а до этого стрелять из нее полагалось, заряжая по одному патрону.
Существовала и проблема с подачей патронов из длинного подствольного магазина. А для кавалеристов карабин Лебель был вообще неудобен. Поэтому конные силы жандармерии, а также кавалерийские и артиллерийские подразделения колониальных служб вынуждены были по-прежнему пользоваться однозарядными карабинами Mle 1874. Однако большинство из них не были переделаны для стрельбы современными 8-миллиметровыми патронами «Лебеля», из-за чего возникали еще и дополнительные проблемы со снабжением.
Вот тут-то как раз и появилась на свет божий винтовка Андре Виржиля Поля Мари Бертье, французского гражданского инженера, который работал на Алжирских железных дорогах, но был не чужд военному изобретательству. Винтовка Бертье имела всего лишь трёхзарядный магазин с пачечным заряжанием типа «Манлихер» с вертикальной подачей, что значительно увеличивало скорость перезарядки и было особенно удобно для кавалерии и других конных подразделений. Но главным отличием было устройство затвора: запирающие выступы на затворе Бертье входили в ствольную коробку вертикально, а не горизонтально, как в винтовке Лебеля. То есть рассеивание пуль при выстреле происходило у нее в глубину траектории их полета, а не по фронту. Подпружиненный рычаг в системе Манлихера подавал патроны в казённик, а когда все патроны были израсходованы, пустая пачка под воздействием силы тяжести просто выпадала через отверстие в нижней части магазина. Интересно, что магазин на три патрона был принят после полевых испытаний, в ходе которых кавалеристы выразили предпочтение магазину, который не выступал бы из ложи и не нарушал балансировку карабина.
В итоге карабин Бертье был принят на вооружение французской армии 14 марта 1890 года под обозначением Mle 1890, а его укороченная винтовка в 1907 году как Mle 1907. Французские государственные предприятия и гражданские заводы совместно выпустили более двух миллионов карабинов и винтовок Бертье. Как «Лебель» 1886 года, винтовка Бертье также не имела механического предохранителя, и солдатам предписывалось носить её со снаряженным магазином, но без патрона в патроннике, а досылать его только по команде унтер-офицера. Винтовки выдавались индокитайским и сенегальским войскам, так как были удобнее для обслуживания в условиях тропиков.
Винтовка Бертье со штыком и ремнем. Фотография Рок-Айлендской аукционной компании
Франция, будучи после Англии второй колониальной державой мира, имела большое количество колониальных солдат, причем боевые действия в Северной Африке и Индокитае считались слишком суровыми для табельного оружия метрополии. Забавно, что ношение оружия с пустым патронником французскими военными считалось более предпочтительным, нежели использование оружия с предохранителем, так как винтовка без патрона в патроннике выстрелить не может ни при каких обстоятельствах, тогда как предохранитель может быть постановлен неправильно или даже может отказать из-за загрязнения либо износа. Причем считалось, что колониальных солдат легче научить ходить с незаряженной винтовкой, нежели рассчитывать на то, что он будет за ней хорошо ухаживать или запоминать правильные положения предохранителя!
Когда началась Первая мировая война, винтовка Бертье модели 1907 года подверглась модернизации для облегчения ее массового производства, что привело к появлению новой модели 07/15. Всё, что можно было упростить до предела, было упрощено. Так, оригинальная винтовка 1907 года имела собственный штык, но теперь ее переделали для того же штыка, что и у винтовки Лебеля, что облегчило снабжение. Рукоятку затвора, изогнутую на исходном образце, заменили на более простую, прямую.
Также во время Первой мировой войны стало очевидным, что трёхзарядный магазин винтовки Бертье по сравнению с зарубежным оружием явно недостаточен и требует излишне частой перезарядки, что снижает ее общую скорострельность. Обнаружился и такой недостаток, как попадание через отверстие в нижней части магазина грязи и песка в механизм. Так появилась винтовка Бертье образца 1916 года с обоймой уже на пять патронов, в которой отверстие для выброса гильз в нижней части выступающего магазина заменили подпружиненной крышкой. Соответственно, на новую систему заряжания были переделаны все предыдущие винтовки и карабины Бертье: Mle 1907/15 (всего выпущено 435 000 винтовок), Mle 1890M16, 1892M16 и кавалерийские «мушкетоны» Mle 1916. Правда, те же карабины 1892M16 и кавалерийские «мушкетоны» Mle 1916 появились на передовой только лишь летом 1918 года. Многие винтовки Бертье, поскольку воевать теперь все чаще приходилось ночами и в темноте, теперь оснащались прицелами для ближнего или ночного боя. Для этого их мушку стали покрывать радиевой краской.
Карабин Бертье 1916 г. Фотография Музея Армии, Стокгольм
Кроме самой Франции, большое количество винтовок Бертье, особенно винтовок Mle 07/15 и карабинов Mle 1892 M16, получило Королевство Греция, сражавшееся на стороне союзников во время войны. Заметим, что винтовки и карабины образца 1916 года появились слишком поздно, чтобы принять участие в Первой мировой войне, но активно использовались после войны, причем особенно в колониях.
Так, та же Греция после войны получила 10000 винтовок Mle 07/15 и Mle 1892 M16 для борьбы с турками. Чехословакия также получила большое количество винтовок Mle 07/15 после окончания Первой мировой войны. Испанская Республика получила от Польши от 37500 до 50000 винтовок и карабинов Бертье во время Гражданской войны в Испании. Также после Первой мировой войны Французский Иностранный легион, который на протяжении большей части боевых действий после 1916 года был вооружён трёхзарядной винтовкой Mle 1907-15, был перевооружён на более старую винтовку Mle 1886/M93 «Лебель», а всё потому, что многие военные на этом настаивали.
Интересно, что в сентябре 1938 года французская армия ввела в свой состав специальные подразделения для проникновения в тыл противника и глубокой разведки, сформированные в l’equipe или штурмовые группы. Эти элитные разведывательно-диверсионные подразделения были вооружены различным стрелковым оружием, включая нож, пистолет, гранаты и карабины Бертье Mle 1892/M16.
Винтовки и карабины Бертье продолжали использоваться и во время Второй мировой войны во всех родах войск Франции, включая пехоту и кавалерию. В частности, колониальные войска и Иностранный легион продолжали использовать Mle 1916 из-за нехватки новых MAS-36 — винтовок с продольно-скользящим затвором. Несмотря на появление MAS-36, у французской армии не было их в достаточном количестве, чтобы вооружить даже половину своих внутренних войск. В итоге 5-зарядные винтовки и карабины Бертье 1916 (оригинальные и переделанные) использовались как во Франции, так и в Норвегии, а после падения Франции в 1940 году они оказались на вооружении как у вишистов, так и у «свободных» французских войск.
Винтовками Mle 1890M16, 1892M16 и Mle 1916 «мушкетон» все также пользовались солдатами Французского Иностранного легиона и некоторыми колониальными пехотными и кавалерийскими подразделениями. Греческая армия использовала винтовки Berthier Mle 07/15M16 во время греко-итальянской войны, правда, главным образом в подразделениях второй линии.
Третий рейх множество захваченных карабинов Бертье передал немецким подразделениям охраны Атлантического вала. Вариант M34 получил немецкий идентификационный код Gewehr 241(f). Некоторые из них использовались полицейскими подразделениями для борьбы с партизанами в различных странах Восточной Европы, в том числе и подразделениями безопасности, действовавшими в тылу немецких войск на территории Советского Союза, так что отметилась она даже у нас. Причем полицаям с винтовками Бертье много патронов не давали, обычно две пачки, не более. Так они были, в общем-то, вооружены, но вот смысла бежать к партизанам с этим оружием у них не было, поскольку калибр их винтовок не совпадал с калибром советских.
Женщина-солдат гречанка Милунка Савич с винтовкой M1907/15
После Второй мировой войны винтовки Бертье были сняты с вооружения, за исключением тех, что оставались на вооружении местных подразделений и резервных сил. Однако карабин Бертье с обоймой на пять патронов (Mle 1890 M16, 1892 M16 и Mle 1916 «мушкетон») вновь оказался востребованным во Французском иностранном легионе и некоторых колониальных пехотных и кавалерийских частях, а также в пограничной службе. А Mle 1916 и более поздние версии карабинов Бертье в некоторых подразделениях французских правоохранительных органов, например в Республиканских охранных подразделениях (CRS), использовались вплоть до 1960-х годов прошлого века.
В годы Первой мировой войны винтовок собственного производства французам все время не хватало. Поэтому заказ на партию в 200000 винтовок Бертье был размещен в США у компании «Ремингтон». Качество исполнения было традиционно высоким, однако французы заявили, что винтовки не соответствуют французским стандартам по нарезам ствола и размерам патронника. Поэтому они расторгли контракт, когда была сделана примерно половина заказанных винтовок. Произведенную часть продали на гражданском рынке, при этом часть винтовок купил… Голливуд и потом в кинофильмах на военную тему снимал их в качестве подлинного европейского оружия.
Кстати, после Первой мировой войны французские военные решили заменить 8-миллиметровый патрон Лебель, плохо подходивший для винтовочных магазинов большой ёмкости, а также для автоматического или полуавтоматического оружия. В 1929 году современный 7,5-миллиметровый патрон без закраины был наконец-то создан, и под него сразу же был разработан ручной пулемёт FM 24/29. Винтовки Бертье также были переделаны (Fusil Mle 1907/15-M34) или произведены заново (Fusil Mle 1934) под эти новые патроны. Но это была лишь временная мера, поскольку французская армия должна была принять на вооружение винтовку MAS-36 в качестве новой стандартной винтовки с продольно-скользящим затвором. В итоге винтовок Бертье Mle 1907/15-M34 переделали не так уж и много: всего около 80 000.
Продолжение следует…
