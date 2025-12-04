Компания Leonardo предложила интегрированную систему управления ПВО-ПРО Michelangelo Dome
Принцип работы системы Michelangelo Dome
Современные ракетные вооружения, в т.ч. гиперзвуковые комплексы, предъявляют высокие требования к противовоздушной и противоракетной обороне. В частности, необходимы развитые системы управления ПВО-ПРО, способные быстро и правильно реагировать на возникающие угрозы. Итальянская компания Leonardo предлагает свой вариант решения такой проблемы. Она предлагает объединять существующие средства ПВО-ПРО при помощи новой системы управления Michelangelo Dome.
Перспективная разработка
27 ноября компания Leonardo провела официальную презентацию, в ходе которой впервые рассказала о своём новом проекте Michelangelo Dome («Купол Микеланджело»). В ходе этого мероприятия раскрыли основные идеи проекта, рассказали о ходе работ и огласили иные подробности.
Сообщается, что разработка «Купола» началась не так давно в связи с возникновением новых угроз и усилением существующих. Третьи страны активно занимаются созданием ударных систем разных классов, включая гиперзвуковые. Подобное оружие требует соответствующих систем обороны, а имеющиеся в наличии комплексы могут не отвечать таким угрозам.
В связи с этим, «Леонардо» и министерство обороны Италии начали разработку новой интегрированной системы управления. К настоящему времени проработали основные идеи и решения проекта и определили пути его дальнейшего развития. Кроме того, несколько дней назад с наработками по Michelangelo Dome познакомилось руководство итальянского военного ведомства.
Ожидается, что в ближайшее время работы продолжатся, и будут получены первые реальные результаты. До конца 2027 г. компания Leonardo планирует развернуть в частях итальянской армии компоненты новой системы и довести её до боевого дежурства. Запуск эксплуатации системы Michelangelo Dome должен резко повысить боеспособность ПВО-ПРО Италии.
В дальнейшем возможен выход на европейский уровень. Соответствующие приборы и системы должны будут появиться в армиях союзников, благодаря чему будет достигнута международная кооперация и интеграция. В идеале, «Купол Микеланджело» должен «накрыть» всю Европу и близлежащие районы. Компания-разработчик считает, что строительство такой системы займёт до 5 лет.
Терминал MC5
Впрочем, зарубежные военные ведомства пока никак не комментировали итальянскую идею региональной системы ПВО-ПРО. Возможно, они пока не знали о проекте Michelangelo Dome и ещё не успели сделать выводы. Однако первые предварительные договорённости об интеграции систем обороны при помощи итальянских разработок могут появиться в ближайшее время.
Интегрированная архитектура
Проект Michelangelo Dome предусматривает создание новой системы управления, которая должна взять под свой контроль существующие средства и комплексы ПВО-ПРО. Предлагается несколько решений, направленных на упрощение строительства такой системы, повышение рабочих характеристик и рост общей эффективности обороны.
Основным элементом Michelangelo Dome станет терминал-модуль MC5. Это компактный прибор с необходимым программным и аппаратным обеспечением. Особо отмечается, что модуль имеет элементы искусственного интеллекта, при помощи которых осуществляется обработка поступающих данных.
Модуль имеет стандартные интерфейсы НАТО. Благодаря этому он может монтироваться на широком круге носителей. MC5 должен работать с системами космической разведки, с наземными радиолокаторами, разнообразными пунктами управления и т.д. Также предусматривается установка модулей на наземных зенитных комплексах, самолётах и кораблях.
Терминал должен получать различную информацию от своего носителя и его бортовых средств. При помощи штатных средств связи обеспечивается приём данных со стороны, от других изделий MC5. Должно формироваться общее информационное пространство, каждый участник которого передаёт доступные ему данные и принимает необходимую информацию.
Вне зависимости от источника, поступающая информация обрабатывается при помощи ИИ. Результаты таких расчётов могут использоваться комплексом-носителем терминала или передаваться в сеть, где их примут другие системы.
Возможные участники системы «Купол Микеланджело», их оружие и предполагаемые цели
«Купол» должен будет собирать данные из разных источников и составлять общую картину воздушной обстановки. Также система сможет выявлять угрозы, оценивать их опасность и распределять между огневыми средствами. Выдача целеуказания на конкретные комплексы и управление огнём будут производиться терминалами MC5.
Утверждается, что системы ПВО-ПРО под управлением Michelangelo Dome смогут бороться с широким кругом целей. Будет обеспечен эффективный перехват баллистических ракет оперативно-тактического класса, малой и средней дальности. Аналогичный результат ожидается в случае с пилотируемой и беспилотной авиацией всех классов, а также с высокоточным оружием.
Ожидаемые преимущества
По сути, проект Michelangelo Dome предлагает сетецентрическую систему связи и управления, в состав которой можно включать разные средства и комплексы. Подобные системы уже разрабатываются и внедряются в разных странах. При этом компания Leonardo сообщает, что её проект имеет несколько важных нововведений и отличий. С их помощью будут достигнуты преимущества перед аналогичными разработками.
В первую очередь, преимуществом является открытая архитектура. Приборы из состава «Купола» будут совместимы с широким кругом существующих и перспективных систем ПВО-ПРО. Это в известной мере упростит развёртывание и создание интегрированной обороны, вне зависимости от её состава, масштабов и т.д.
В силу различных факторов не все средства ПВО-ПРО, состоящие на вооружении европейских стран, могут прямо взаимодействовать друг с другом. Они нуждаются в промежуточных системах управления, и Michelangelo Dome должна занять это место. Также можно будет обеспечить совместную работу систем разных родов войск. Например, с её помощью будет организована и/или оптимизирована совместная работа РЛС и истребительной авиации или наземных ЗРК.
Терминалы MC5 и, в перспективе, другие приборы построены на современной элементной базе и имеют актуальное ПО. За счёт этого достигается высокое быстродействие. Этот параметр считают ключевым — именно от него зависит успех обороны и вероятность своевременного перехвата воздушных целей, включая самые сложные.
Одновременно с этим новизна даст значительные сроки службы. Кроме того, в будущем она известным образом упростит развитие и модернизацию системы. Также возлагаются большие надежды на будущее развитие ПО и улучшение связанных с этим характеристик.
Любопытно, что компания «Леонардо» предлагает потенциальным заказчикам не только новую интегрированную систему управления. Она готова строить и поставлять системы других классов, совместимые с «Куполом Микеланджело». В каталоге её продукции имеются разнообразные радиолокационные и зенитные комплексы и иное вооружение или техника.
Очевидно, что Leonardo вместе с системой Michelangelo Dome будет предлагать заказчикам и другую свою продукцию. В случае успеха этого процесса компания может получить дополнительные заказы и соответствующую прибыль. Впрочем, совместимость «Купола» с продукцией других компаний может помешать подобному успеху.
Предложение и его реализация
Таким образом, компания Leonardo стремится к получению новых заказов и для этого разрабатывает разнообразные системы и вооружения. Недавно она представила новый проект интегрированной системы, которая в будущем сможет улучшить возможности противовоздушной и противоракетной обороны.
Предполагается, что проект Michelangelo Dome даст первые результаты в течение ближайших двух лет — с его помощью перестроят систему ПВО-ПРО Италии. Затем «Леонардо» собирается выйти на международный рынок и модернизировать оборону всей Европы. Удастся ли сделать это, станет известно только через несколько лет.
