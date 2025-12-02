Дания разрешила компании из «дела Миндича» производить у себя ракетное топливо
Дания становится первой страной НАТО, которая даёт юридическое разрешение Украине открыть военное производство на своей территории. Об этом пишет немецкая пресса.
В сообщении указывается, что речь идёт о предприятии, которое будет производить ракетное топливо. И площадкой для такого производства станет завод неподалёку от базы датских королевских ВВС Скрюдструп. Начало работы украинского производства в Дании запланировано на 2026 год.
Что обращает на себя в этом проекте особое внимание?
Оказывается, выгодоприобретателем при реализации такого проекта станет как правительство Дании, так и украинская фирма Fire Point. Сегодня сложно найти компанию с более сомнительной репутацией. Ведь именно она является центральной в нашумевшем скандале с так называемыми «плёнками Миндича». Именно через неё «кошелёк Зеленского», как Миндича на самой Украине называли и продолжают называть, и занимался отмыванием десятков миллионов долларов иностранной помощи.
Получается, что датские власти, которые ранее призывали раскрыть все детали участия компании «Файер Пойнт» в коррупционном скандале, теперь закрывают на всё глаза? Значит ли это, что датское правительство не особенно интересует преступный шлейф компаний, с которыми они работают или собираются работать…
