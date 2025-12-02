Дания разрешила компании из «дела Миндича» производить у себя ракетное топливо

Дания становится первой страной НАТО, которая даёт юридическое разрешение Украине открыть военное производство на своей территории. Об этом пишет немецкая пресса.

В сообщении указывается, что речь идёт о предприятии, которое будет производить ракетное топливо. И площадкой для такого производства станет завод неподалёку от базы датских королевских ВВС Скрюдструп. Начало работы украинского производства в Дании запланировано на 2026 год.



Что обращает на себя в этом проекте особое внимание?

Оказывается, выгодоприобретателем при реализации такого проекта станет как правительство Дании, так и украинская фирма Fire Point. Сегодня сложно найти компанию с более сомнительной репутацией. Ведь именно она является центральной в нашумевшем скандале с так называемыми «плёнками Миндича». Именно через неё «кошелёк Зеленского», как Миндича на самой Украине называли и продолжают называть, и занимался отмыванием десятков миллионов долларов иностранной помощи.

Получается, что датские власти, которые ранее призывали раскрыть все детали участия компании «Файер Пойнт» в коррупционном скандале, теперь закрывают на всё глаза? Значит ли это, что датское правительство не особенно интересует преступный шлейф компаний, с которыми они работают или собираются работать…
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 21:07
    Датчане: Коррупция? Ниии, не слыхали! laughing

    зы Значит завод то какельский по производству ракетного топлива будет возле базы датских ВВС?? Рисковые ребята эти датчане...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 21:09
      Цитата: Nexcom
      Датчане: Коррупция? Ниии, не слыхали! laughing

      Их ответ - Он конечно cyкuн сын, но он наш cyкuн сын! yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 21:10
        ..и нога там - у кого надо нога! (с) yes
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 21:13
          Получается, что датские власти, которые ранее призывали раскрыть все детали участия компании «Файер Пойнт» в коррупционном скандале, теперь закрывают на всё глаза?

          Если правду прокричать
          вам мешает кашель,
          не забудьте отхлебнуть
          этих чудных капель.
          Перед вами пусть встают
          прошлого примеры…
          Капли Датского короля
          пейте, кавалеры! laughing
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 21:15
          Цитата: Nexcom
          и нога там - у кого надо нога!

          "Эта нога — у того, у кого надо нога!"(с)
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 21:09
    Коррупция - это когда где-то там... "... где-нибудь высоко в горах, понимаете ли… но не в нашем районе!" (с)
    А вот когда у тебя дома, то это уже и не коррупция вовсе, а ускорение бюрократических процедур в рамках джентльменских соглашений, с системой бонусов за правильные решения
    Понимать надо!)
  3. tur-tur Звание
    tur-tur
    +2
    Сегодня, 21:09
    Датское правительство наверняка интересует преступный шлейф компании, но откаты творят чудеса.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 22:44
      Цитата: tur-tur
      Датское правительство наверняка интересует преступный шлейф компании, но откаты творят чудеса.

      Самое интересное - и это не датчане такие уникальные, а общая практика (и в наших Палестинах тоже) - что чем гуще криминальный запашок от компании, тем сложнее ей законно работать. А чем сложнее ей работать - тем вкуснее от неё откаты.
      В такой ситуации с кристально честными ОЧЕНЬ трудно и, главное, не выгодно работать.

      Лично знаю компанию, где из 8 сотрудников (включая троих водителей) пятеро имели сроки за экономические преступления и ни одного, сколько-нибудь понимающего в строительстве. И, тем не менее, получили от городской администрации договор, для выполнения которого требовалось около 50 рабочих и с десяток единиц строительной техники. "Работали" два года. Внешне преобразили одну не самую длинную улицу. Я б на те деньги два микрорайона построил... Но тендер, как обычно бывает в ситуациях, связанных с администрацией, выиграл тот, "кто надо".
      Цитата: LIONnvrsk
      "Эта нога — у того, у кого надо нога!"(с)
  4. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 21:11
    Цитата: Nexcom
    Датчане: Коррупция? Ниии, не слыхали! laughing

    зы Значит завод то по производству ракетного топлива будет возле базы датских ВВС?? Рисковые ребята эти датчане...

    Свой гешефт имеют. Что тут говорить? В минусе простые украинцы и европейцы. Первые недополучают этих денег, а вторые отдают в виде налогов эти деньги. Впрочем они также виноваты в том кто ими руководит. Как и везде.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 21:13
      кто бы еще их (краинцев и эуропейцев) спрашивал на выборах - там главное не как голосовать, а как посчитать...
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 21:16
    Производство ракетного топлива по определению очень опасно. Датчане не боятся, что может случиться какая-нибудь авария? Что-нибудь там взорваться? recourse В этом году уже пара заводов по производству боеприпасов в Европе взорвались. Не иначе, как сотрудники покурили в неположенном месте. no
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 21:19
      ..не только в Европе, у амеров тоже рванул завод взрывчатки, в Теннеси вроде (если не путаю). всё вчистую разнесло и сгорело.

      курильщиков в неположенных местах развелось.....
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:51
    Значит ли это, что датское правительство не особенно интересует преступный шлейф компаний, с которыми они работают или собираются работать…
    Денги не пахнут тогда, когда они попадают в твой карман...
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:27
    Начало работы украинского производства в Дании запланировано на 2026 год.

    Так на территории Украины или Дании? wassat
    Если 404, Герани уже под это дело собираются. А так, все-равно раз воруют. Как по мне.