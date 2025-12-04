Танкерная и трубопроводная война — часть большой и сложной игры, на которую можно и нужно ответить
Не прошло и нескольких дней с атаки ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска, как один за другим пошли новые удары по танкерам, которые перевозят нефть. Под атакой дрона оказался танкер, перевозивший подсолнечное масло, что явно не ошибка и не случайность.
Возможно, что для СБУ, которое совершенно открыто взяло на себя ответственность за эти диверсии, главным маркером тут является слово «танкер», но по сути речь идет о том, атакована не только нефть, но и вообще любые коммерческие перевозки. Что самое интересное — почти все диверсии пришлись на экономическую зону как бы нейтральной (в реальности очень комплиментарной) по отношению к Киеву Турции. Причем от позиции Анкары зависит очень и очень много для Киева в плане функционирования остатков украинской экономики, впрочем, далеко не только это. Еще один эпизод — то ли диверсия, то ли авария турецкого танкера у берегов далекого Сенегала. Ряд турецких СМИ сразу связали его с Украиной, от них же новость пошла в сеть с такой подачей.
Для Турции это все весьма знаковые моменты, причем во многом связанные с внутренней политикой, а это даже важнее, чем многие аспекты политики международной. КТК, удары в турецкой экономической зоне, да еще так открыто — у киевского режима, который откровенно штормит, начался «нервный тик»?
Отчасти это так, но попробуем заглянуть поглубже в этот колодец. Очень непросто России будет из него выудить что-то практически полезное, но копаться в этом придется, потому что в противном случае из этого колодца попробуют напоить уже нас самих.
Атака на КТК и ее аспекты
Диверсия, связанная с Украиной и работой КТК, это повтор событий марта нынешнего года. Логика здесь, с одной стороны, довольно прямолинейна — это навал на активы США, которые прилично участвуют в акционерном капитале КТК. Как мы помним, в марте Д. Трамп носился с идеей закончить конфликт на Украине за две недели, а представители киевского режима в США имели весьма тяжелые переговоры. Сейчас аналогичные по накалу переговоры, только позиции Киева ухудшились. США существенно подняли планку через коррупционный скандал, в ответ еще более серьезно, чем в марте, атакуют КТК («Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму как маркер предельных ставок в политической игре»).
Казахстану и тогда, и сегодня отведена роль пассивного наблюдателя. Устраивает ли это Астану? Нет, не устраивает — КТК это бюджетный хребет Казахстана, но сделать тут они по сути ничего не могут. Есть мнение, что атаки на КТК — это своего рода побудительный стимул для Астаны перенаправить нефтяной поток через Каспий на Азербайджан и далее на Турцию и ЕС. Проблема тут в том, что сколько цистерн на паромы ни ставь, но нужный объем дать этот маршрут не сможет, есть и масса технологических преград по использованию данного направления.
Эти аспекты прекрасно известны европейским заказчикам атак на КТК, поэтому адресат тут не столько Астана, сколько трамповский Вашингтон. И посыл это для Д. Трампа и команды, нацеленных на контроль нефтяных потоков, довольно существенный. Это посыл, что бороться за Киев нынешняя коллективная Европа, при всех противоречиях и разности проектов, намерена упорно и до конца.
Казалось бы, вот самому ЕС рубить эти казахстанские поставки совершенно не с руки. Но мы уже неоднократно видели, что ЕС и его, скажем так, финансово-политические кланы совершенно осознанно ставят стратегическую политику с идеологией выше экономики. У нас часто это называют политической шизофренией, но это не шизофрения, а вполне наглядное отражение принятого этой элитой примата «тонкого над грубым» — есть идейное единство, экономика приложится.
Мы вообще как-то походя, по касательной, обычно обходим идейную, а по сути идейно-религиозную составляющую нынешней Европы. Делается это совершенно зря, потому что здесь один из определяющих факторов ее стратегии. Мол, они ненормальные, играют в сатанистов-глобалистов. Но они не играют, они же прямо говорят, открыто: да, мы такие, мы, элита ЕС, и есть сатанисты. Это не игра, они так видят себя, так себя определяют. И тотальная, просто астрономическая коррупция на украинской трагедии тут не противоречие некой идейности, а, собственно, и есть органическая часть этой идейности.
Земная, а не какая-то там посмертная, награда гарантирована за верное служение, и в этом плане коррупционный доход не только не противоречит идейной части элит ЕС, но есть та самая заслуженная и гарантированная награда. Для нас шизофрения — для них норма.
И обрубить своей же экономике доход ради высшей цели — это тоже нормально, а вот отрубить конкретно себе коррупционную «награду» — это уже совершенно ненормально. Коррупция в ЕС — это часть религиозной или, вернее, квазирелигиозной конструкции. В этом плане раскрутка этого скандала, который неизбежно доберётся и до второго эшелона функционеров ЕС (жаль, что не первого), — это куда как более серьёзный фактор противостояния по линии США — ЕС.
Столь высокая планка противостояния определяет и степень его накала, частью чего и является антиэкономическое, антирациональное (на первый взгляд) поведение. Впрочем, такую трактовку с высокой степенью вероятности назовут в лучшем случае «притянутой к теме», но, еще раз повторимся, назовут совершенно зря. Если киевский режим — это просто клиническое ворье, то значительная часть европейских функционеров — ворье религиозно-идейное. Оба сорта отвратительны, но вторые намного опаснее.
Собственно, поэтому и Киев вполне открыто берет на себя ответственность за эту диверсию — для США заказчики не в Киеве, там исполнители, которые выслуживают себе покровительство после того, как США пробили в украинско-европейской связке приличную брешь. Но это же и означает, что «ложиться под Трампа» украинская «элита» не собирается. Они свой выбор сделали, и КТК тут просто важный маркер.
Даже если завтра Зеленский окажется с его бывшим главой Офиса президента на необитаемом острове, все остальные будут также торпедировать американские инициативы. Также, а может, и еще активнее и упорнее. ЕС тут вполне может отступить и после политического хаоса вновь выставить аналог Зеленского и Ермака. Не прочитать это своеобразное послание накануне переговоров в Москве в США не могут и его обязательно прочитают. По этой логике США могут выйти из этой игры, но не смогут ее закончить ни при каких обстоятельствах.
Атаки в турецкой экономической зоне. Метод булочки и бутерброда
История с атаками в турецкой экономической зоне намного сложнее и в чем-то интереснее атаки на КТК, хотя диверсии связаны между собой. Эти атаки очень поучительны с точки зрения «их» методологии, к противодействию которой в России так и не могут выработать навыки и антиметоды уже который год.
Формально удары в турецкой экономической зоне — это крайне болезненный удар по Турции и самому Р. Эрдогану, который себя позиционировал как незаменимый партнер и для Киева, и для Москвы. К концу 2023 г. игра с Россией в координацию в целом завершилась, но для турецкого общества и тем более позиций самого Р. Эрдогана такие диверсии выглядят нарушением всех писаных и неписаных правил игры. Тем не менее реакция Анкары на эти акты, как мы видим, пока что более чем мягкая, мол, нехорошо-то как вышло, неудобно.
Между тем политическое противостояние в Турции никуда не делось, тема с фигурантами «дела Экрема Имамоглу» (а их более четырехсот человек) в Турции топовая. Самому бывшему мэру Стамбула и главному оппоненту Р. Эрдогана запрашивают... 2352 год заключения. Это астрономические сроки даже по меркам специфического американского правосудия. И тут сильная сторона Р. Эрдогана — внешняя политика с его подходами и заходами в отношениях с Россией и Украиной проседает сразу и очень резко. А положенного демарша от Анкары нет.
Более того, Турция сейчас вышла на третье место по закупкам (в реальности — перепродаже) российской нефти. Этот неплохой канал, который Турции никогда не будет лишним с ее перекосами экспорта-импорта, сейчас, по сути, под реальной угрозой. А кто бенефициар такой манипуляции? Как ни странно, но это тот самый Д. Трамп, который поставил задачу наложить руку на нефтяные потоки настолько, насколько хватит длины и ухватистости этой самой руки. Из левой руки Д. Трампа забрали кусок одной булочки (КТК), на бутерброд в руке правой положили кусочек копченой индейки.
Недавно Р. Эрдоган вышел с инициативой возобновления т.н. «зерновой сделки». Что мы видим сегодня — атаковали танкер — перевозчик подсолнечного масла. И ведь самое время для Турции выйти с предложением новой сделки по продовольственным товарам под турецкие гарантии, ведь Турция такого безобразия не допустит и т.п. Не будет реакции Москвы на предложение — Анкара, потупя взор, выразит озабоченность и другими инцидентами, будет реакция — сделает демонстративные шаги по деэскалации в Черном море. Нефть Д. Трампу, зерно Р. Эрдогану, а что Европе?
Зерновая сделка в новом каком-либо виде — это же гарантия работы одесского портового логистического узла, а это центральная точка в проектном видении как Британии, так и Франции на Украину. Земля никуда не денется, а порты могут куда-то деться. Сделка сохраняет портовую инфраструктуру, при этом нефтяной сектор выводится за скобки. Опять аналогичная схема про булочку в левой руке Р. Эрдогана и бутерброд в руке правой. Европа снова повышает градус эскалации, да еще во время таких важных переговоров, но вот вся схема в итоге страхует логистический портовый узел Одессы.
Российский вариант
У нас в России стало традицией указывать на европейскую неадекватность. Но, помимо уже указанной разницы в самом мировосприятии, нельзя не отметить и вполне рабочие трех-четырехходовые игровые варианты со стороны коллективной Европы. И координировать действия в этом коллективе в общем и целом умеют довольно неплохо.
Метод булочки и бутерброда в разных руках, который иногда называют на западный манер «эскалация-деэскалация», по сути своей прост, но работает на удивление безотказно. Надо очень внимательно следить за тем, сколько калорий убавилось в левой руке и сколько прибавилось в правой, несколько просчетов — и схема работает уже автоматически.
С Россией тут коллективному европейскому разуму работать даже в чем-то проще, поскольку мы предпочитаем эскалацию не замечать и отвечать ассиметрично, только не с повышением, а с понижением. Здесь расчет на то, что наша булочка большая и весомая, и вообще, пока наше теля сохнет, их европейское уже разложится на удобрения. Тактически подход, может, и имеет право на жизнь, но в долгой игре он не работает, а европейский разум избавлен от необходимости вообще что-то класть нам в другую руку (как в случае с США или Турцией). Им можно целиком и полностью сосредоточиться на противостоянии нам, чем они занимались и будут заниматься дальше.
Политика булочки и бутерброда идеально подходит для работы с теми странами, которые хоть каким-то образом делают (или могут сделать) рациональные отношения с Россией частью своей политики. Схема настолько рабочая, что и ничего менять в ней в европейском террариуме никто не собирается.
Что может сделать тут Москва, которая раз за разом натыкается в отношениях вокруг себя на результаты этой простой, но безотказной схемы? На самом деле, сделать может. Только подняв градус эскалации со своей стороны не так, как от нее ждут, а там, где, собственно, основная и главная точка у проектов Франции и Британии — «вынести» одесский логистический узел. США он не принципиален, а значит, не принципиален для «переговорного трека», который с учетом вводных все равно закончится промежуточным (и то может быть) результатом, а вот для британских и французских проектов это и альфа, и омега.
Вой на болотах поднимется до небес, но наша булочка, увы, не бесконечна, в отличие от набора действий в рамках метода булочки и бутерброда, вариации которых как раз почти бесконечны. И, конечно же, понимая все эти аспекты по КТК и атакам в турецкой экономической зоне, не стоит идти ни на какие варианты зерновых или аналогичных сделок.
