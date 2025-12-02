Трамп высказался об украинской войне, пока Путин принимает Кушнера и Уиткоффа

В Кремле продолжается переговорный процесс между президентом Владимиром Путиным и американской делегацией. В составе делегации из США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Причём ни один из них не является профессиональным дипломатом, зато Дональд Трамп характеризует своего друга Уиткоффа и зятя Кушнера как «мастеров сделок».

Вместе с президентом Путиным в переговорах с российской стороны участвуют помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций, он же спецпосланник по урегулированию, Кирилл Дмитриев.

Уиткофф в Кремле уже в третий раз с начала второго президентства Трампа, Кушнер – впервые. На открытой части, когда шла протокольная съёмка, все участники встречи улыбались, кроме зятя президента США. Кушнер был предельно серьёзен.

Пока в российской столице проходят переговоры, Трамп прокомментировал развитие событий. По словам американского президента, конфликт на Украине является «далеко не простой ситуацией».

Трамп:

Вы знаете, у нас есть проблема с войной. Наши люди пытаются урегулировать эту войну между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этом конфликте в финансовом плане. Байден раздал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфеты. Это колоссальная сумма. Причём большая их часть была отправлена Украине наличкой, а другая оружием. А я ничего не раздаю. Там настоящий бардак, который я хочу уладить. И потому наши люди сейчас в России.
