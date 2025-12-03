Встречу Путина и Уиткоффа признали продуктивной

В Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Компромиссов не найдено, но стороны заявили о готовности продолжить диалог. В то же время конкретное содержание переговоров раскрыто не будет. Об этом заявил Юрий Ушаков.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась почти пять часов, обе стороны назвали диалог «полезным и конструктивным», однако договориться не удалось. Как подчеркнули в Кремле, «компромиссов найдено не было». Тем не менее Путин передал Трампу личный привет и готовность продолжать контакты с американцами на уровне МИД и спецпредставителей.



Как пояснил Ушаков, участвовавший в переговорах, на встрече обсуждалась общая архитектура предложенного Трампом мирного плана, никакой конкретики не было. То есть те «28 пунктов плана» даже не затрагивались. В то же время Москва получила не только сам «план Трампа», но еще четыре дополнительных документа.

Российский лидер в разговоре с представителями Трампа дал понять, что часть предложений американцев по Украине Москва готова рассмотреть, а другую даже не будет, потому что она не совпадает с российскими условиями. Однако совместная работа будет продолжена.

С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия.


Встреча Путина и Трампа сейчас не планируется, она будет зависеть от дальнейших переговоров, от того, как продвинутся. Чем будет больше согласований, тем вероятней встреча.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 06:08
    Компромиссов не найдено, но стороны заявили о готовности продолжить диалог

    Диалог у новогодней елки
    — Что происходит на свете? — А просто зима.
    — Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.
  2. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -1
    Сегодня, 06:10
    На "Коммерсанте" более полная версия. Возможны секретные протоколы Тема Украины может заиграть новыми красками...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:14
    Компромиссов не найдено, но стороны заявили о готовности продолжить диалог ❞ —

    — Слово за нашими бойцами на ЛБС, там сейчас «бескомпромиссный диалог» ...
    (Работайте, братья!)
  4. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 06:16
    "Отсутствие компромиссного варианта мирного плана по Украине". Собственно, изначально было напрасно ожидать быстрого прогресса, так как до встречи Путина и Уиткоффа не было заметно уступок украинской стороны по ключевым для России вопросам. 
    Об этом намекал Трампа после встречи во Флориде: "Есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку". То есть - сделки не было.
    Умеров только подтвердил это: "Мы добились значительного прогресса в достижении справедливого мира и в сближении наших позиций с позициями американской стороны".
    Мы никогда не узнаем деталей этих переговоров, но думаю что не видно компромисса по трём ключевым вопросам - территориальному, демилитаризации (сокращения численности ВСУ) и возможности членства Украины в НАТО.
  5. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 06:20
    Однако совместная работа будет продолжена.
    Диалог будет продолжаться, и это хорошо - президенты России и США находятся в постоянном контакте, переговоры продолжаются, постепенно пытаясь нащупать очертания возможных условий дипломатического разрешения конфликта.
    Сколько месяцев прошло после того, как вильсон предложил свои 11 пунков до окончания войны , если не ошибаюсь но 11.
    Так что мы в самом начале пути.
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 06:23
    То есть, в рамках выбора между мягкой капитуляцией и бесконечной войной Путин и к выбрали бесконечную войну. Ну-ок,в целом со стратегической точки зрения, с точки зрения России как государства это хорошо.
    Людей только очень много погибнет. Людей жалко. Путь к избавлению будет долог и сложен,а потом еще и восстанавливать Россию придется.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:40
      Цитата: Велизарий
      Людей только очень много погибнет. Людей жалко

      Людей да, очень жалко! Но России другого пути не дано в настоящее время!
      Или мы - или нас!