Встречу Путина и Уиткоффа признали продуктивной

В Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Компромиссов не найдено, но стороны заявили о готовности продолжить диалог. В то же время конкретное содержание переговоров раскрыто не будет. Об этом заявил Юрий Ушаков.Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась почти пять часов, обе стороны назвали диалог «полезным и конструктивным», однако договориться не удалось. Как подчеркнули в Кремле, «компромиссов найдено не было». Тем не менее Путин передал Трампу личный привет и готовность продолжать контакты с американцами на уровне МИД и спецпредставителей.Как пояснил Ушаков, участвовавший в переговорах, на встрече обсуждалась общая архитектура предложенного Трампом мирного плана, никакой конкретики не было. То есть те «28 пунктов плана» даже не затрагивались. В то же время Москва получила не только сам «план Трампа», но еще четыре дополнительных документа.Российский лидер в разговоре с представителями Трампа дал понять, что часть предложений американцев по Украине Москва готова рассмотреть, а другую даже не будет, потому что она не совпадает с российскими условиями. Однако совместная работа будет продолжена.Встреча Путина и Трампа сейчас не планируется, она будет зависеть от дальнейших переговоров, от того, как продвинутся. Чем будет больше согласований, тем вероятней встреча.

