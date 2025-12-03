И от этого никуда не уйти. Европейские лидеры могут писать свои альтернативные планы, но это не имеет никакого значения. А единственное, что имеет значение, это мнение Владимира Путина.

Пресса Британии выпускает материал, в котором говорится о побеждающей России в вооружённом конфликте на Украине.По словам британского обозревателя Оуэна Мэттьюса из Daily Telegraph, победы российской армии на поля боя позволяют Владимиру Путину диктовать свои условия завершения этого затяжного конфликта.Мэттьюс:Британский журналист упомянул и фамилию Каллас, отметив, что её возмущение пунктами обсуждаемого мирного плана, тоже ничего не способно поменять, а на одной риторике «далеко не уедешь».Мэтттьюс пишет, что Европа наивно надеялась и продолжает надеяться на то, что экономика России рухнет, но пока всё приходит к тому, что «гораздо более сильно страдает экономика Украины».Напомним, что украинская Рада никак не может принять бюджет на 2026 год. И основная проблема в том, что в этот бюджет изначально предполагалось внести 60 млрд евро, которые Украина получила бы от Европы. Кроме того, ещё не менее 50 млрд евро европейской «военной помощи». Надежды Киева были на так называемый «репарационный» кредит от Брюсселя. Но после отказа гарантировать предоставление такого кредита Европейским Центробанком и после отказа правительства Бельгии поддержать идею изъятия замороженных российских активов, вопросы получения этих 110 (60 плюс 50) млрд евро повисли в воздухе.