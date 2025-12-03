Украина будет ждать сигналов от американцев после их визита в Россию. Делегация США сразу после встреч хочет отчитаться именно перед нами. От этих сигналов зависят следующие шаги. Я готов получить все сигналы, готов на встречу с президентом Трампом. Всё зависит от сегодняшних переговоров.

Отправившаяся на переговоры в Россию американская делегация «хочет отчитаться» перед Украиной о результатах. От этого будут зависеть следующие шаги. С таким заявлением выступил накануне Зеленский.«Нелегитимный» продолжает делать хорошую мину при плохой игре, пытаясь всячески показать свою значимость для мировой политики. Находясь во вторник в Ирландии, он заявил, что отправившиеся в Москву Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «хотят отчитаться» по итогам перед ним, таким «незаменимым». Поэтому еще накануне вечером Зеленский уже стоял на «низком старте», ожидая только сведений об окончании встречи и вылета делегации в США.Сам клоун заявил о готовности вылететь в США сразу же, как последует команда из Вашингтона.Как предполагается, если Трамп выразит желание встретиться с Зеленским, «нелегитимный» будет снова обвинять Россию в срыве всех договоренностей, пытаясь переложить всю вину на Москву. Да и европейские союзники будут поддакивать. В общем, будем ждать новые заявления Трампа, которые последуют после прилета Уиткоффа.