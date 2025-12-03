Зеленский уверен, что Уиткофф «хочет отчитаться» по переговорам перед Украиной
3881
Отправившаяся на переговоры в Россию американская делегация «хочет отчитаться» перед Украиной о результатах. От этого будут зависеть следующие шаги. С таким заявлением выступил накануне Зеленский.
«Нелегитимный» продолжает делать хорошую мину при плохой игре, пытаясь всячески показать свою значимость для мировой политики. Находясь во вторник в Ирландии, он заявил, что отправившиеся в Москву Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «хотят отчитаться» по итогам перед ним, таким «незаменимым». Поэтому еще накануне вечером Зеленский уже стоял на «низком старте», ожидая только сведений об окончании встречи и вылета делегации в США.
Сам клоун заявил о готовности вылететь в США сразу же, как последует команда из Вашингтона.
Украина будет ждать сигналов от американцев после их визита в Россию. Делегация США сразу после встреч хочет отчитаться именно перед нами. От этих сигналов зависят следующие шаги. Я готов получить все сигналы, готов на встречу с президентом Трампом. Всё зависит от сегодняшних переговоров.
Как предполагается, если Трамп выразит желание встретиться с Зеленским, «нелегитимный» будет снова обвинять Россию в срыве всех договоренностей, пытаясь переложить всю вину на Москву. Да и европейские союзники будут поддакивать. В общем, будем ждать новые заявления Трампа, которые последуют после прилета Уиткоффа.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация