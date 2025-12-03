Как стало известно после 5-часовых переговоров с американской делегацией в Кремле, одним из основных вопросов, который не нашёл решения, стал вопрос территориальный.По последним данным, американская сторона продвигала инициативу, которая ранее была изложена в 28 пунктах «плана Трампа» и касалась передачи противнику Кинбурнской косы и Запорожской АЭС. В американской версии, ЗАЭС должна перейти под «международное управление» с последующей передачей Украине. Этот пункт целиком и полностью устраивал Киев.Кроме того, был предложен пресловутый «территориальный обмен». На данный момент точных его параметров нет. Но в целом всё укладывается в то, что российские войска «должны» покинуть территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской (та самая Кинбурнская коса) областей прямо сейчас, а Украина, может быть, подумает над тем, чтобы покинуть Донбасс потом.Пытались, что называется, уболтать президента Путина.По понятным причинам, эти предложения российской стороной приняты не были. Дело в том, что запас «жестов доброй воли», когда «Россия, ты отдай прямо сейчас, а Украина подумает потом», в Москве, надо полагать, исчерпан. Напомним, что Владимир Путин сам неоднократно говорил о ситуации марта-апреля 2022 года, когда ВС РФ добровольно отошли от Киева, а также вышли из Черниговской и Сумской областей, но только вместо итогового мирного договора противник предъявил полномасштабную войну.На данный момент, когда территориальный вопрос остаётся нерешённым, российская армия имеет возможности продолжать наступательные действия, двигаясь вперёд на ряде участков линии боевого соприкосновения. Армия России взяла под контроль ещё около 14 квадратных километров территории восточнее Степногорска, выравнивания фронт с его приближением к Запорожью. Одновременно с этим идёт охват Гуляйполя с боями за полное освобождение этого города. Есть продвижение также в ДНР и Харьковской области, включая районы южнее Волчанска.