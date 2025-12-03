Чиновник НАТО: Армия России неспособна победить Европу в войне

Всё может быстро закончиться. Причём так, что нам просто уже не с кем там будет договариваться.

Российская армия не сможет добиться победы над Европой военным путём. Альянс НАТО един как никогда. А у России просто нет достаточного количества войск и возможностей, чтобы Европу победить в войне.