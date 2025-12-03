Чиновник НАТО: Армия России неспособна победить Европу в войне
Настоящий резонанс на Западе вызвало заявление президента России Владимира Путина по поводу возможной войны Европы с РФ.
Напомним, что накануне, отвечая на вопросы журналистов после участия в форуме «Россия зовёт», глава государства заявил, что наша страна не собирается воевать с Европой, но если Европа этого хочет и войну начнёт, то Россия готова прямо сейчас.
Как уже сообщало «Военное обозрение», президент подчеркнул, что это с Украиной Россия действует «хирургическими способами», давая понять, что с Европой в случае войны всё будет совершенно иначе.
Президент:
Прокомментировал заявления российского лидера высокопоставленный представитель НАТО. Причём его имя западная пресса на всякий случай решила не называть. И он об этом попросил сам.
Он заявил, что «армия России не способна победить в войне с Европой»:
Из этих слов «анонима» становится понятно, что он и такие, как он, не поняли сути высказывания президента Путина. Вполне очевидно, что если дойдёт до непосредственной войны с Европой, то измерять численность войск не понадобится. Для такой войны Россия, следуя заявлению президента, готова применить совсем другое оружие, которое есть в арсенале и которое ещё ни в одном из конфликтов нашей страной не применялось.
