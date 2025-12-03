Чиновник НАТО: Армия России неспособна победить Европу в войне

4 981 22
Чиновник НАТО: Армия России неспособна победить Европу в войне

Настоящий резонанс на Западе вызвало заявление президента России Владимира Путина по поводу возможной войны Европы с РФ.

Напомним, что накануне, отвечая на вопросы журналистов после участия в форуме «Россия зовёт», глава государства заявил, что наша страна не собирается воевать с Европой, но если Европа этого хочет и войну начнёт, то Россия готова прямо сейчас.

Как уже сообщало «Военное обозрение», президент подчеркнул, что это с Украиной Россия действует «хирургическими способами», давая понять, что с Европой в случае войны всё будет совершенно иначе.

Президент:

Всё может быстро закончиться. Причём так, что нам просто уже не с кем там будет договариваться.

Прокомментировал заявления российского лидера высокопоставленный представитель НАТО. Причём его имя западная пресса на всякий случай решила не называть. И он об этом попросил сам.

Он заявил, что «армия России не способна победить в войне с Европой»:

Российская армия не сможет добиться победы над Европой военным путём. Альянс НАТО един как никогда. А у России просто нет достаточного количества войск и возможностей, чтобы Европу победить в войне.

Из этих слов «анонима» становится понятно, что он и такие, как он, не поняли сути высказывания президента Путина. Вполне очевидно, что если дойдёт до непосредственной войны с Европой, то измерять численность войск не понадобится. Для такой войны Россия, следуя заявлению президента, готова применить совсем другое оружие, которое есть в арсенале и которое ещё ни в одном из конфликтов нашей страной не применялось.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 07:01
    У натовцев видать аутотренинги ввели - я самое обоятельное и привлекательное военное, меня Россия не завоюет!
    1. Мамука Петрович Звание
      Мамука Петрович
      -1
      Сегодня, 07:52
      Добавлю по поводу натовского аутотренинга, высказываюсь по мягче: "Я не хочу какать, я не хочу какать!!! Я не обкакался, я не обкакался!!!"
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:53
      Лучший аутотренинг для НАТОвских офицеров - глотнуть хорошенько вискаря или бренди...

      И в окошко!
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 09:04
      У натовцев видать аутотренинги ввели - я самое обоятельное и привлекательное военное, меня Россия не завоюет!
      В чем они не правы? Страны НАТО с союзниками имеет тотальное количественное и качественное преимущество перед РФ, за исключением ЯО в котором +/- паритет.
  2. Ольга Чердак Звание
    Ольга Чердак
    +4
    Сегодня, 07:05
    хорошо сказал ВВП, но похоже до них никак не доходит, что воевать будут по - другому с ними!!!
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 07:51
      Абсолютно не доходит, Вы даже не представляете какие дятлы служат в армии, у них одни бравые разговоры, подбиваем первый и последний танк и все,там вся русня пьяная,с трёхлинейками а у нас дроны, ЯО нет,это все русская пропаганда, только пугают ..
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +8
    Сегодня, 07:06
    Им вроде Путин сказал, что если они нападут, то ответ будет ядерный и договариваться будет не с кем, совсем отупели, даже перевести уже с русского не могут.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 07:28
      ,,партнёры,, надеются на без ядерное ведение войны. Но так не получится.
      1. ruha ruhov Звание
        ruha ruhov
        +1
        Сегодня, 08:41
        Вот ВВП прямо и говорит, что у нас нет ни желания, ни ресурсов, ни времени, чтоб воевать с НАТО, нападут они на нас , вынуждены будем сметать их страны ядерен батоном. Видать угроза от России о которой говорят в гейропе и означает, что они якобы хотят напасть, но у России есть ядерное оружие и мы не можем , но злимся.
  4. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 07:33
    Вечно гавкающие барбосы из Лехии только это и ждали: на следующий год подтянут туда ЯО.
    Это следствие, но еще не последствие.
  5. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    -1
    Сегодня, 07:39
    Анон прикинулся веником и не отсвечивает )
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:40
    ❝ Всё может быстро закончиться. Причём так, что нам просто уже не с кем там будет договариваться ❞ © —

    — Похоже они так и не поняли, что это про них ...
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 07:54
      Все все поняли . Но - ачто им еще говорить ? Они долго не верили в ЯО , Пока инерция
  7. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 07:47
    Не умные люди с плохим слухом.
  8. tralmaster Звание
    tralmaster
    -1
    Сегодня, 07:56
    Если я правильно понял ВВП то воевать мы не собираемся а просто обнулим гейропу.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 07:58
    Мониторинговые ресурсы сообщают, что с космодрома Плесецк произведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Пока без боевой части.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 08:15
      Ключевое слово "пока"?
  10. Сергей_ Соколов Звание
    Сергей_ Соколов
    0
    Сегодня, 08:07
    Воевать с этими извращенцами методами 20 века Россия не собирается. В случае нападения на нас европа будет полностью уничтожена дистанционно.
  11. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 08:11
    Победить - нет. Уничтожить - да!
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:30
    Это продолжение линии на уничтожение России ,у нас голод, медведи гоняют людей по улицам ,народ на балалайке бренчит вечерами.
    Вот они такие бравые ,покажут дремучим русским, как надо воевать.
  13. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 08:30
    Почему просто победить.
    В корне уничтожить! Оставив вызженую и безлюдную пустыню.
    Надеюсь это достаточный аргумент, чтобы подумать , а не гавкать.
  14. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:44
    Российская армия не сможет добиться победы над Европой военным путём.

    Победить Европу Россия действительно не может. А уничтожить - запросто.