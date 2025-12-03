ВСУ усилили Волчанское направление выведенной на переформирование бригадой

Украинское командование на Волчанском направлении пытается не дать ВС РФ развить наступление, перебрасывая резервы. А поскольку с ними не так всё хорошо, как рассказывают в Киеве, на направление отправляют снятые с других участков бригады.

По данным канала «Северный ветер», на Волчанское направление перебросили формирования 63-й отдельной механизированной бригады из состава 3-го штурмового корпуса «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России). Бригаду сняли с Красно-Лиманского направления, где она понесла очень большие потери и должна была отправиться на переформирование и восстановление. Но вместо этого остатки будут воевать на Волчанском направлении с задачей не допустить возможного прорыва российских войск к Старому Салтову.



Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й омбр, понесшие большие потери на Красно-Лиманском направлении.



Ранее войска группировки окончательно освободили Волчанск, сражение за который длилось полтора года. На данный момент ВС РФ берут под контроль Вильчу, освобождено уже больше половины поселка. Как предполагается, далее наши ударят на Белый Колодезь. Про Старый Салтов пока сообщений не было, но что на самом деле задумали в нашем Генштабе, неизвестно.

Сейчас наши продвигаются в Вильче и в районе Лимана, противник активизировался и предпринимает попытки контратак, пытаясь безуспешно остановить продвижение штурмовых групп «Бесстрашных».