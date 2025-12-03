Рубио: если Москва и Киев решат воевать дальше, то США мешать не будут
6 46425
Соединенные Штаты планируют активизировать свои усилия для завершения конфликта на Украине мирным путем, но если стороны конфликта не смогут договориться и продолжат боевые действия, то мешать им никто не будет. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью Fox News.
Вашингтон считает, что на сегодняшний день Россия и Украина как никогда близки к подписанию мирного соглашения, однако существует вариант, при котором боевые действия продолжатся. Это случится, если Москва и Киев не проявят готовности к мирному урегулированию. В этом случае им никто не будет мешать.
То, из-за чего они буквально сейчас спорят — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.
США в свою очередь хотят как можно быстрее завершить эту войну, но вынуждены учитывать позицию и России, и Украины, а они очень разные. Поэтому все решения о прекращении боевых действий должны принимать Москва и Киев, Вашингтон не может заставить их сделать это.
Также госсекретарь США подтвердил, что США больше не намерены сохранять неограниченную военную помощь Украине.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация