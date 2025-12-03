Рубио: если Москва и Киев решат воевать дальше, то США мешать не будут

6 464 25
Рубио: если Москва и Киев решат воевать дальше, то США мешать не будут

Соединенные Штаты планируют активизировать свои усилия для завершения конфликта на Украине мирным путем, но если стороны конфликта не смогут договориться и продолжат боевые действия, то мешать им никто не будет. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью Fox News.

Вашингтон считает, что на сегодняшний день Россия и Украина как никогда близки к подписанию мирного соглашения, однако существует вариант, при котором боевые действия продолжатся. Это случится, если Москва и Киев не проявят готовности к мирному урегулированию. В этом случае им никто не будет мешать.



То, из-за чего они буквально сейчас спорят — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.


США в свою очередь хотят как можно быстрее завершить эту войну, но вынуждены учитывать позицию и России, и Украины, а они очень разные. Поэтому все решения о прекращении боевых действий должны принимать Москва и Киев, Вашингтон не может заставить их сделать это.

Также госсекретарь США подтвердил, что США больше не намерены сохранять неограниченную военную помощь Украине.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +5
    Сегодня, 07:32
    Мне одно не понятно, полосатые развязали эту СВО. Ну и на какой овощ её им стараться прекратить? Заваруха с Китаем?
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +1
      Сегодня, 07:39
      Всё просто. Европа жаждет продолжения - отлично, оружие мы вам ПРОДАДИМ, только платите. Двойная выгода - получить прибыль и загнобить гейропу. А пекращение СВО - это удовлетворение амбиций Трампа. Плюс у матрасов там есть активы, которые во время СВО использовать затруднительно.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 09:00
        Верхушка ЕС пилит помощь для Украины себе в карманы,по сути присваивают деньги европейских налогоплательщиков себе,пользуясь случаем и не хотят прикрывать лавочку по отмыванию денег на чужой крови.В Европе личный корыстный интерес победил интерес государственного строительства,в США же к власти пришли государственники, где интерес развития страны превыше интереса личной наживы.А на Украине и так уже острый кризис, дальнейшее продолжение конфликта просто погубит эту страну,но для Зеленского и компании,а так же его европейской крыши, важнее личные гарантии безопасности и легализации украденных и отмытых денег,а не что будет с Украиной.Американцам же просто уже надоело всех пытаться примирить.

        .Потери ВСУ по данным Минобороны России за январь-ноябрь 2025 г. и общие с начала СВО.Такими темпами аккурат к Новому году потери ВСУ достигнут 1,5 млн. человек.


        https://t.me/dvesti22/52385
    2. deathtiny Звание
      deathtiny
      +4
      Сегодня, 07:41
      Цитата: ASSAD1
      полосатые развязали эту СВО

      полосатые полосатым рознь ))
      провокации, приведшие к СВО - детище клинтоноидов-глобалистов (те самые, которые в публичном пространстве "абвгд+, климактические, отморозки за идеалы-демократии" и т.п.)
      нынешняя администрация США - нам не друзья, но у них с клинтоноидами принципиалдьное расхождение по "земельному вопросу" (кто кого закопает)...
      поэтому и стараются прекратить, чтобы высвободить силы и ресурсы на внутреннюю грызню в США. + да, торговый передел рынков с Китаем, подминание Венесуэл всяких и т.п.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 07:50
      Этот латинос из США так и не понял, боевые действия идут не за территории в 20% и 50 км, а за уничтожение проекта "антиРоссия". Нельзя оставлять бандеровцам государство, иначе это война на столетия. У России есть шанс навсегда закрыть этот враждебный нам проект.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 08:46
        Да и про Одессу с Николаевым забывать не стоит
    4. Пленник Звание
      Пленник
      +6
      Сегодня, 08:21
      Развязать- развязали, хотя тут скорее больше активничали британцы, но не подумали, что будет так х ...м...м...м непросто. Деньги потрачены, возврат сомнителен. Победить не получилось. Для таких случаях у пиндocoв алгоритм отработан со Второй мировой. 1) Сделать вид, что ни причем в развязывании войны. 2) Примазаться к победителю. 3) Принять под крыло наиболее одиозных и агрессивных побежденных (на всякий случай) и стричь купоны, ибо деньги не пахнут.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 07:33
    если Москва и Киев решат воевать дальше, то США мешать не будут
    Двое в драку, третий в сторону !
    Главное чтобы не помогали.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +9
      Сегодня, 07:37
      Главное чтобы не помогали.
      По этому поводу, очень большие сомнения... на словах одно а на деле ...
    2. deathtiny Звание
      deathtiny
      +5
      Сегодня, 07:43
      ню как сказать... в понимании Трамп-команды, "не помогать" - это не давать ничего напрямую на халяву. Но если ЕСо-сята купят у США (оружие, боеприпасы, разведданные) и передадут 404 - это уже не помощь, а честный бизнес )
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:42
        Цитата: deathtiny
        в понимании Трамп-команды, "не помогать" - это не давать ничего напрямую на халяву.

        Ну хоть бы разведданные со спутников не передавали. Или их тоже уже в продажу пустили? А вообще, там вроде 4 варианта "плана" обсуждали, может и не все, как Рубио на публику говорит "продуктивно обговорили", но свои мысли РФ передала
      2. ruha ruhov Звание
        ruha ruhov
        +1
        Сегодня, 08:51
        Ну бизнес такой себе получается, ибо не чем платить когда. Кто будет оплачивать сей банкет? Гейропа скоро всё... Кризис ее мать
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Uncle Lee
      если Москва и Киев решат воевать дальше, то США мешать не будут
      Двое в драку, третий в сторону !
      Главное чтобы не помогали.

      Они не будут ПОМОГАТЬ в нашем понимании этого слова - бесплатно, они будут продавать оружие ЕС - а уже те будут отдавать оружие в кредит.
      Трамп говорит - что Байден израсходовал помощи на 350 млрд. Это уже перекрыло наши 300 млрд и прибыли на предвидиться- поэтому он помощь и сворачивает
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +1
        Сегодня, 09:07
        Полосатые на Афганистан триллион потратили, вряд-ли герычем отбили.
  3. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 07:37
    Я не понял, то есть они не будут давать ход антикоррупционному расследованию против Зе?
  4. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +2
    Сегодня, 08:13
    Решают не Киев и Москва, а те кто выделяет десятки миллиардов фашистам в Киеве, погрязшим в коррупции. Нужно быть или очень глупым или полным лицемером, что бы допускать возможность усадить военных преступников за стол переговоров и надеяться, что они добровольно откажутся от западной халявы.
  5. romandostalo Звание
    romandostalo
    +3
    Сегодня, 08:16
    Короче выбрасываем попкорн и расходимся.
  6. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 08:22
    "То, из-за чего они буквально сейчас спорят — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины."
    То есть , по словам Рубио , речь про полное оставление всу территорий Херсонской и Запорожской областей вообще не идёт . Надеюсь он врёт как обычно , ведь эти области у нас за Россией в Конституции закреплены.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 08:33
      Речь об этих областях не идет не потому, что Россия готова их уступить, а потому что до этого речь даже и не доходит, так как всё сыпется уже на этапе Донецкой области. Зачем обсуждать что-то еще, когда уже по одному пункту принципиальные расхождения?
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 08:53
      А Харьковская и Одесская области? Когда они были польскими, румынскими или венгерским? Да были немецкими в ВОВ, но вернули быстро.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 08:31
    Вот и молодец, нефиг лезть в чужой огород со своим уставом. Давай домой, за лужу.
  8. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:41
    это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области,

    А есть ещё территории из Конституции РФ: Херсонская и Запорожская области
  9. Зеленый Чай Звание
    Зеленый Чай
    0
    Сегодня, 08:42
    Не будут мешать

    Шо, таки и оружие хохлам продавать перестанут вагонами? Или "вы не понимаете, это другое"?
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:56
    Вот разговор не мальчика , но мудрого Мужа. Пусть швыряются песком в песочнице( это реальные слова Трампа 2.09.2025г), не надо детям в этом мешать.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:07
    Рубио совершенно " не понимает " причину СВО.Гарантии безопасности не Украине ,а России .Декабрь 2021 г.Значит нам всё придётся делать самим.