Рубио: если Москва и Киев решат воевать дальше, то США мешать не будут

То, из-за чего они буквально сейчас спорят — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.

Соединенные Штаты планируют активизировать свои усилия для завершения конфликта на Украине мирным путем, но если стороны конфликта не смогут договориться и продолжат боевые действия, то мешать им никто не будет. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью Fox News.Вашингтон считает, что на сегодняшний день Россия и Украина как никогда близки к подписанию мирного соглашения, однако существует вариант, при котором боевые действия продолжатся. Это случится, если Москва и Киев не проявят готовности к мирному урегулированию. В этом случае им никто не будет мешать.США в свою очередь хотят как можно быстрее завершить эту войну, но вынуждены учитывать позицию и России, и Украины, а они очень разные. Поэтому все решения о прекращении боевых действий должны принимать Москва и Киев, Вашингтон не может заставить их сделать это.Также госсекретарь США подтвердил, что США больше не намерены сохранять неограниченную военную помощь Украине.