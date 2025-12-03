Киев нарастил количество атаковавших Россию беспилотников

3 536 9
Киев нарастил количество атаковавших Россию беспилотников

Киевский режим провел очередную атаку на российские регионы, нарастив количество запущенных беспилотников самолетного типа. Основная атака в ночное время шла на приграничные области России, но также украинские дроны добрались и до Астрахани и Саратова.

По данным российского военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 3 декабря, средствами ПВО сбито и перехвачено 102 украинских БПЛА. Предыдущие три дня количество запущенных ВСУ дронов было в два-три раза меньше. Видимо, подкопили, в ближайшие дни нужно ждать массированный удар.



Основное количество дронов было сбито над Белгородской, Брянской и Курской областями, соответственно 26, 22 и 21 беспилотник. Власти Белгородской и Курской областей пока никакой информации не дают, в Брянской отчитались, что обошлось без последствий. Как предполагается, большая часть сбитых БПЛА шла транзитом с целью атаковать другие регионы, но была перехвачена. Сейчас в приграничных областях очень активно работают мобильные группы ПВО, перекрывающие возможные пути пролета дронов.

Снова под удар БПЛА попала Ростовская область, ПВО сбила 16 БПЛА в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По последствиям на земле информация уточняется, люди не пострадали. Семь беспилотников добралось до Астраханской области и было сбито, информации по последствиям нет, власти никак не комментируют ночную атаку.

Шесть беспилотников сбили над Петровским районом Саратовской области, информация о последствиях уточняется, пострадавших нет. Четыре добрались до Воронежской, была атака на одно из предприятий. Как сообщили власти региона, есть незначительные повреждения резервуаров с топливом, но обошлось без возгорания. Люди не пострадали.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 08:21
    Киев нарастил количество атаковавших Россию беспилотников

    Киев нарастил ? В подвалах и гаражах, много не нарастить. Это Европа старается сорвать мирные планы Трампа
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 08:37
      Цитата: APASUS
      В подвалах и гаражах, много не нарастить

      Если нет препятствий для поставки комплектующих из ЕС, да еще денег можно печатать сколько угодно, то собирать БПЛА за небольшую мзду будут даже дети в подвалах. Просто удивительно, что пока таких БПЛА отправляют в сторону России не тысячами. Можно подумать, что бандеровские дети и бомжи не хотят заниматься взрывчаткой в подвалах. Но причина скорее всего в том, что ЕС выделяет большие средства на строительство секретных заводов по производству оружия и БПЛА. Украинскому правительству через свои подставные фирмы эти деньги нужно еще получить и разворовать. А если просто раздать деньги частникам и поручить сборку в гаражах, то воровать миллиарды будет очень трудно. Все станет слишком дешево и появится много свидетелей, делится которые точно не будут.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 08:49
        Думаете там много людей которые горят желанием собирать беспилотники по подвалам и гаражам? Они сейчас боятся солнечные панели на гаражах устанавливать просто даже ради собственных нужд, а Вы что-то про сборку беспилотников говорите.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          0
          Сегодня, 09:00
          Цитата: Уарабей
          Думаете там много людей которые горят желанием собирать беспилотники по подвалам и гаражам?

          Не просто много, а очень много. Не забывайте о инвалидах и семьях погибших которых там больше миллиона. Эти "идейные" кастрюле-головые собирать будут просто ради мести. Кроме того, многолетняя психологическая обработка бандеровских СМИ плюс природная украинская жадность и зависть.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 09:06
            Как бы они не бесились, но о своей шкуре они не забывают. Они сейчас на вилы готовы поднять своих соседей по гаражам, если те вздумают панели солнечные поставить на гараж. Потому что это почти однозначный прилет герани. У них уже даже председатели ГСК разрешение на установку большого количества панелей, не дают. По крайней мере так в восточных областях и в районах Одессы с Николаевым.
  2. nikon1590205 Звание
    nikon1590205
    +1
    Сегодня, 08:27
    На свиноферме не надо жалеть ни хряков, ни свиней, ни подсвинков.
  3. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    -2
    Сегодня, 08:31
    До Рублёво-Успенского шоссе ни один не долетел. И это главное!
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      -1
      Сегодня, 08:46
      Туда эти и не бьют. Знают, могут разозлить медведя ))))
      1. роман66 Звание
        роман66
        -1
        Сегодня, 08:52
        Блох и глистов, паразитирующих на медведе