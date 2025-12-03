Киев нарастил количество атаковавших Россию беспилотников
Киевский режим провел очередную атаку на российские регионы, нарастив количество запущенных беспилотников самолетного типа. Основная атака в ночное время шла на приграничные области России, но также украинские дроны добрались и до Астрахани и Саратова.
По данным российского военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 3 декабря, средствами ПВО сбито и перехвачено 102 украинских БПЛА. Предыдущие три дня количество запущенных ВСУ дронов было в два-три раза меньше. Видимо, подкопили, в ближайшие дни нужно ждать массированный удар.
Основное количество дронов было сбито над Белгородской, Брянской и Курской областями, соответственно 26, 22 и 21 беспилотник. Власти Белгородской и Курской областей пока никакой информации не дают, в Брянской отчитались, что обошлось без последствий. Как предполагается, большая часть сбитых БПЛА шла транзитом с целью атаковать другие регионы, но была перехвачена. Сейчас в приграничных областях очень активно работают мобильные группы ПВО, перекрывающие возможные пути пролета дронов.
Снова под удар БПЛА попала Ростовская область, ПВО сбила 16 БПЛА в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По последствиям на земле информация уточняется, люди не пострадали. Семь беспилотников добралось до Астраханской области и было сбито, информации по последствиям нет, власти никак не комментируют ночную атаку.
Шесть беспилотников сбили над Петровским районом Саратовской области, информация о последствиях уточняется, пострадавших нет. Четыре добрались до Воронежской, была атака на одно из предприятий. Как сообщили власти региона, есть незначительные повреждения резервуаров с топливом, но обошлось без возгорания. Люди не пострадали.
