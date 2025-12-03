Китайских офицеров обяжут строго следовать генеральной линии партии

Китайская армия проводит масштабную реформу. Касается она в первую очередь командного состава различных уровней, включая высшее военное командование НОАК.

В основу реформы положен принцип борьбы с коррупцией, о чём пишет местная пресса. Именно коррупционная составляющая стала причиной недавнего увольнения целого ряда китайских генералов из рядов вооружённых сил. Им подыскали замену.

В ходе реформы особое внимание уделяется политической дисциплине и партийной лояльности командиров. Новая система, как сообщается, должна привести к «искоренению ошибочных политических взглядов и неуместных высказываний офицеров и генералов».

Новые требования в отношении командного состава Народно-освободительной армии Китая вступят в силу 1 января 2026 года. Основываться правила будут на применении дисциплинарного устава Компартии Китая.

Рупор НОАК PLA Daily пишет, что новые правила «отдадут приоритет строгой политической дисциплине и партийному соответствию».

Согласно изменениям, дисциплинарные нарушения теперь однозначно включают высказывание «ошибочных политических замечаний», невыполнение приказов Центрального военного совета (ЦВС) и неисполнение системы ответственности председателя ЦВС.

Другими словами, офицеры НОАК должны чётко следовать генеральной партийной линии, не отходя от неё ни при каких условиях. В противном случае оставаться в должности они не смогут.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 08:17
    А ежели и колебаться,то тоже строго следуя колебаниям генеральной линии партии. . . soldier
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 08:28
    Всё верно. Лебедь рак да щука - плохая рок-группа. Либерды быть не должно.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:58
      И уж, всяко не в армии.
      Ттттть
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 08:34
    Если следовать генеральной линии "наших" или запутаешься в паутине этих линий, или всяко скатишься к коррупции, как наиболее общей линии во всём разнообразии "предложений". laughing
  4. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 08:39
    Китайская армия проводит масштабную реформу.

    В КНА проходит чистка генералитета по масштабам сравнимая с 1937 годом. Причина непонятна никому (только предположения), и какие будут последствия. Самое главное, первым замом Си в Центральном Военном совете с недавнего времени стал Чжан Шэнминь который помимо этого поста занимает должность заместителя секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК и он одновременно с этим Секретарь Комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета и там же директор и партийный секретарь Контрольной комиссии Центрального военного совета. Т.е. он с аккумулировал у себя в руках контроль над Центральным военным советом и Коммунистической партией Китая. Сам же Чжан Шэнминь не кадровый военный, а политкомиссар, т.е. из замполитов. Получается он и в армии не свой, не командовал подразделениями с малых погон, и в партии пришлый, потому как поднимался не по линии чиновничьей, а по линии военной. Этакий "цепной пес Ежов", коего можно натравить на кого угодно Си.
    Пояснение: Комиссии по проверке дисциплины это карательный орган КНР, что-то вроде НКВД.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 09:08
      Цитата: Дырокол
      В КНА проходит чистка генералитета по масштабам сравнимая с 1937 годом
      Очень сомневаюсь, что в Китае по анонимному доносу будут выбивать из генералов признательные показания. А коррупции среди простых офицеров практически не бывает, они живут на зарплату и договора в частными компаниями не подписывают.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:49
    Основываться правила будут на применении дисциплинарного устава Компартии Китая.

    Устав есть устав! Он кровью писан. А потому, даже генералам не надо на кухне высказывать «ошибочные политические замечания»
  6. DMFalke Звание
    DMFalke
    +1
    Сегодня, 08:51
    Внезапно, если ты в НОАК, то нужно "следовать генеральной партийной линии". Удивительно.
  7. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 08:55
    Гайки подтягивают. Перед чем ?
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 08:58
    Да, трудно китайскому офицеру. На службе- социализм, вне службы- сплошной капитализм. Трудно следовать линии Партии.
  9. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 09:03
    А что, у них до этого был какой-то выбор? laughing
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 09:05
    Ну так это везде так...генерал идущий против политиков как правило платит за это должностью и тюрьмой, в худшем случае и жизнью.
    У нас таких примеров хоть отбавляй.