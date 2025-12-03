Москва отказалась отозвать признание Абхазии и Южной Осетии ради Грузии

Российский МИД назвал «ущербным и нереалистичным» требование Грузии отозвать признание Абхазии и Южной Осетии ради восстановления дипотношений между странами.

Грузия готова восстановить дипломатические отношения с Россией, но только в случае отказа Москвы от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако Москва на это не пойдет, это было ясно с самого начала. Как подчеркнули в российском МИДе, отвечая на вопрос «Известий», решение о признании республик независимыми необратимо. А грузинам наши дипломаты посоветовали все-таки уйти от риторики времен режима Саакашвили и принять современную реальность.



Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы.


На сегодняшний день официально Грузия не поддерживает отношений с Россией, но при этом имеет контакты на неофициальном уровне и ведет торговлю. Кроме того, грузины отвергли предложение Киева и Брюсселя открыть второй фронт против России, а также присоединиться к антироссийским санкциям. Сегодняшние власти Грузии на Западе называют «пророссийскими», хотя на самом деле они ими не являются.

Напомним, что Абхазия и Южная Осетия получили независимость в результате развязанной Саакашвили войны «08.08.08», в которой Грузия оказалась проигравшей стороной, несмотря на помощь Запада и Украины.
  1. BAI Звание
    BAI
    +6
    Сегодня, 08:37
    Что то мне казалось, что Южная Осетия вошла в Россию, обьединвшись с Северной
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 08:48
      Официально РЮО не является частью РФ, но вот если смотреть с экономической точки зрения:
      РИА.Новости.10.05.2025.
      Российская Федерация оказывает Южной Осетии масштабное содействие в социально-экономическом развитии. С 2011 года реализуются инвестиционные программы содействия развитию Республики на средства, выделенные из бюджета России. В настоящее время осуществляется утвержденная 18 ноября 2022 года инвестпрограмма на 2023-2025 годы. Общий объем финансирования трехлетней программы составил 3,587 миллиарда рублей. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год составил 1,026 миллиарда рублей.
      В 2025 году на реализацию программы предусмотрены средства в размере 1,093 миллиарда рублей.
      В настоящее время начата работа над новой государственной программой социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы.
      С момента признания независимости Южной Осетии Россия направила на развитие республики около 113 миллиардов рублей. Средства были использованы на восстановление около сотни социально важных объектов — инженерных сетей, дорог, больниц, школ и детских садов.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 09:00
        Про Осетию вопросов нет, но зачем нам обуза в виде Абхазии, совсем не понимаю.
        Сплошные убытки во всех областях для России. Сплошные дотации и попрошайство с криминальными наклонностями в области электроэнергии чего стоит.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 09:02
      Цитата: BAI
      Что то мне казалось, что Южная Осетия вошла в Россию, обьединвшись с Северной

      Для этого должны созреть условия...Северная Осетия должна признать законы России у себя...в реалии, а не на бумаге...одного желания тут мало.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:11
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Северная Осетия должна признать законы России у себя...в реалии

        В январе 1995 года регион получил нынешнее название — Республика Северная Осетия — Алания.
        Южная Осетия признана лишь пятью странами: Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией (при экс-президенте Б. Асаде). Европейский союз и США проводят последовательную политику непризнания Южной Осетии, активизируя механизмы изоляции государства.
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 08:40
    В отличии от евролиберды, Москва уважает волю народов и понимает смысл пословицы "насильно мил не будешь"
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:47
    ❝ Абхазия и Южная Осетия получили независимость в результате развязанной Саакашвили войны «08.08.08», в которой Грузия оказалась проигравшей стороной ❞ —

    — «Признать ошибку - это важно, но ещё важнее не повторять её» ...
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 09:06
      Для этого существует таблетка для памяти!
    2. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      0
      Сегодня, 09:06
      На ошибках учатся.
      Глупые на своих, умные на чужих.
      А самые умные на чужих ошибках наживаются laughing
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 08:49
    отвергли предложение Киева и Брюсселя открыть второй фронт против России, а также присоединиться к антироссийским санкциям

    Россия рядом, а где эта Европа ? Но от Грузии далеко. Выполнить требования Брюсселя, для Грузии полный "кырдык". Сколько столетий вам нужно, что бы вы поумнели,
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 08:53
    А грузинам наши дипломаты посоветовали все-таки уйти от риторики времен режима Саакашвили и принять современную реальность.

    Ну так "Абидно" же!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 09:05
      А я бы посоветовал грузинам немного вспомнить историю и то время , когда вообще на карте появилась Грузия и благодаря кому и чему собрались воедино удельные княжества Сванетии, Кахетии, Имеритинского и т.д. , а так же кто присоединил к молодой Грузинской ССР Абхазию и Южную Осетию ,не думая и не гадая , что брат пойдет на брата.
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 08:55
    . Кроме того, грузины отвергли предложение Киева и Брюсселя открыть второй фронт против России, а также присоединиться к антироссийским санкциям

    И за это мы должны грузин в одно место поцеловать? За Абхазию и Осетию пусть себе любимым спасибо говорят. Россия им государственность подарила, как и многим другим, а им благодарочка, за то что войну против нас не развязали?
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 09:02
    Цитата: BAI
    Что то мне казалось, что Южная Осетия вошла в Россию, обьединвшись с Северной

    Не, что удивительно.
    Почему, Абхазия и ЮО до сих пор не республики РФ, для меня загадка. feel К грузинам они точно не пойдут. У грузин пилюля не прыгать, лет 20 продержится.