Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии в зоне проведения спецоперации

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков ответил СМИ на вопрос о новогоднем перемирии в зоне проведения спецоперации. По его словам, данная тема сейчас не обсуждается.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Чиновник заявил:

Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс.

В начале прошлого года глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предлагал заключить с Киевом рождественское перемирие, чтобы верующие в обеих странах могли спокойно отпраздновать Рождество и посетить храмы без риска попасть под обстрелы. Но тогда данное предложение отклонило киевское руководство.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News прокомментировал итоги прошедших вчера российско-американских переговоров. Он заявил, что в Вашингтоне стараются понять, существует ли возможность прекращения конфликта на Украине и можно ли обеспечить этой стране такое будущее, с которым согласились бы обе стороны. Чиновник также отметил, что со стороны РФ решения в ходе переговоров следует принимать только российскому президенту Владимиру Путину, а не его помощникам. Только он, по мнению Рубио, способен остановить военные действия.

Прошедшие переговоры прокомментировал и помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, самым главным для Москвы был территориальный вопрос, но к компромиссу по нему прийти не удалось. Также чиновник назвал некоторые американские предложения относительно приемлемыми.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 09:31
    Вообщем договориться не удалось и причина что ТА сторона поела рыбного супчика wink и решила что уже победила и может диктовать свои условия. А их бывшие кураторы решили применить старую схему кручу-верчу налюбить хочу. Но тоже не задалось,а перемирие по ходу больше журналистов интересует нежели кого то из руководства.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +7
      Сегодня, 09:33
      Меня несколько напрягает, что человек жена которого гражданка США, дочь гражданка Франции… отказываться от которого они не планируют, озвучивает мнение России. Как-то неправильно это.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +8
        Сегодня, 09:35
        Охотовед 2 hi ,ну насколько я понимаю это не противоречит ни одному закону Р.Ф. а стало быть разрешено,ну а про совесть и прочие морально-этические нормы даже и не вспоминают.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +4
          Сегодня, 09:50
          Цитата: Ропот 55
          ну а про совесть и прочие морально-этические нормы даже и не вспоминают.

          Да, вот тут бы с Китая пример брать.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +3
        Сегодня, 09:46
        Это объективная реальность, но не стоит сильно напрягаться. По ящику сейчас расскажут, что все ваши потуги не стоят и выеденного яйца.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +10
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Ропот 55
      Вообщем договориться не удалось
      Поскольку подписание договоров - часть моих профессиональных обязанностей, я знаю, что, если стороны не могут договориться (бывает такое на переговорах - позиции сходятся как круг и квадрат), посреднику остаётся одно - ломать одного из переговорщиков об колено.
      И самое главное для посредника здесь - правильно определить, кого можно сломать, а кто будет стоять на своём даже тогда, когда его в асфальт закатывать будут.
      Не такая простая для посредника это задача, как может показаться, потому что брызганья слюной и громких слов с обоих сторон всегда хватает.

      Думаю, что выбор между нами и Украиной по поводу того, кого можно "об колено", для Америки довольно простой.
      Для Европы этот выбор был бы простой, если бы чванства и амбиций поменьше, а ума побольше. Но, в итоге, пойдут у Америки туда же, куда и Украина - "об колено".
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 09:51
        Zoldat A hi , согласен и дело Мидича первый шажок к "колену" не одумаются последуют и другие а потом као-тронг .
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 09:56
          Цитата: Ропот 55
          дело Мидича первый шажок к "колену" не одумаются последуют и другие
          Александр (hi), для Америки, в случае с Европой, не говоря об Украине, дело упрощается значительно тем обстоятельством, что там КАЖДОГО есть за что прихватить и потом "об колено".
          А нас со времён Фултонской речи (как минимум) штатники пытаются-пытаются "об колено" - а оно никак. В 90-е прогнулись слегка - в сплав посторонние примеси подмешались - но не сломались. А сейчас уж поздно...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 10:02
            Zoldat A, главное чтоб изнутри очередной Горбачев не появился.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 10:14
              Цитата: Ропот 55
              главное чтоб изнутри очередной Горбачев не появился.
              Не зря говорят, что "русский мужик задним умом крепок".
              У нас это понятие не такое, как в Европе - это у них "задний ум" прямо связан с "заднеприводными".
              У нас "задним умом" я, например, понимаю так, что, пока нас самих, непосредственно, по башке не шарахнет, мы слюнями пилювали на любые угрозы.

              Вот и с Горбатой Собакой так же. И митинги помним, и "общение с народом" помним, и "углУбить", и "расширить"... Всё пережили. И УСВОИЛИ ОПЫТ. По крайней мере, пока прививка действует на все 150%.(Хотя, если честно, метастазы уже четверть века лечим и, дай бог, что всего-то ещё столько же понадобится).

              А беда Запада в том, что они не понимают, что мы урок усвоили.

              Да, работа по выращиванию Горбатых Собак не прекратится там никогда. Но, был бы я западником, я б притих на время. Не смешил бы народ всякими Провальными, Кохами и Ходорковскими. Тихо, спокойно, незаметно выращивал бы новую Горбатую Собаку и Свердловского Пьяницу. А это не месяцы и даже не годы - десятилетия.
              Возможно, и сегодняшнее "миротворчество" Америки - часть этой работы. Это я уже как старый конспиролог добавляю. lol
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 10:20
                Zoldat A,согласен есть такая черта в нашем народе, только вот новые поколения все меньше помнят а вернее совсем не помнят времена Горбатого и Е.Б.Н. и к чему привело из правление а стало быть и опастностб растет,да и другая проблема есть и она нарастает.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 10:35
                  Цитата: Ропот 55
                  только вот новые поколения все меньше помнят а вернее совсем не помнят времена Горбатого и Е.Б.Н. и к чему привело из правление
                  А потому я и говорю всегда, что можно сколько угодно вводить единые школьные учебники, но толк будет только тогда, когда в школьных учебниках всех персонажей 90-х назовут своими именами и пропишут деяния каждого. Раз уж за 25 лет в приговорах суда прописать не удосужились...
                  Мои дети всё про 90-е знают от меня и от деда, моего покойного отца, и без учебников. Много чего не было в их учебниках и кроме этого. А остальные? А те, кто сам после 90-х родился и у которых уже у самих зассанцы растут?
                  Пока - только Верховный иногда говорит об "ошибках прежнего руководства". Доживём ли мы с Вами до того, о чём я в первом абзаце сказал? Не уверен... Люди столько не живут.

                  Да, и Ельцин-центр - под Дворец культуры, а его персонал - от экскурсоводов до спонсоров - под суд.
                  Я б ещё и на могилы Горбатой Собаки и Свердловского Пьяницы насцрал, да воспитание не позволяет. Отец офицер, но мама профессор... request
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +2
                    Сегодня, 10:39
                    Zoldat A, а изучение в школьной программе Солженицына,а всё громче раздающиеся призывы отменить классическую литературу в школе и заменить ее чем то вроде Гари Поттер ,потому как классика тяжела для современного молодняка и не актуальна,разве это не попытка выбить русское из русских?
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      +1
                      Сегодня, 10:42
                      Цитата: Ропот 55
                      а изучение в школьной программе Солженицына,а всё громче раздающиеся призывы отменить классическую литературу в школе и заменить ее чем то вроде Гари Поттер ,потому как классика тяжела для современного молодняка и не актуальна

                      Я, Александр, сейчас про образование даже говорить не хочу. А то сейчас раздёргаю нервы и закончится тем, что полезу в сейф за коньяком... А я, как-никак, на работе. Небольшие, но дела сегодня ещё есть...
                      1. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        +2
                        Сегодня, 10:47
                        Zoldat A,так образование немаловажная часть воспитания,семья конечно поглавнее будет но и школа может подсуропить, особенно если программу будут составлять люди которые нам совсем не товарищи,да и в институтах такие есть преподаватели что диву даёшься от их взглядов и убеждений,а ничего преподают,а ведь хошь не хошь а это будущее.
                      2. Zoldat_A Звание
                        Zoldat_A
                        0
                        Сегодня, 10:55
                        Цитата: Ропот 55
                        так образование немаловажная часть воспитания,семья конечно поглавнее будет но и школа может подсуропить, особенно если программу будут составлять люди которые нам совсем не товарищи
                        Моему сыну пытались впердолить в мозг "великого писателя" Солженицына. Когда он принёс за него "двойку", я сказал коротко: "Забей. Иди про войну Бориса Васильева почитай".
                        Зато фильмы "Офицеры" и "В зоне особого внимания", когда сыну было лет 7-8, смотрели втроём, три поколения. Потому он и вырос Солдатом, а не менеджером.
      2. Eug Звание
        Eug
        +2
        Сегодня, 10:10
        Ну почему же "ломать одного"? Можно и обоих, в зависимости от их степени "прочности".
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 10:22
          Цитата: Eug
          Ну почему же "ломать одного"? Можно и обоих, в зависимости от их степени "прочности".
          Практика показывает, что обоих сразу ломать - слишком затратно для посредника.
          Как правило, внутренняя упёртость одного из них гораздо выше, чем другого. И для посредника важно определить этого "одного из них", чтобы не тратить силы на него, а легко и просто сломать другого.
          Потому что для посредника, как правило, нет своего интереса - его интерес в факте подписания договора. А на чьих условиях - не особо и важно.

          Конечно, в случае с Америкой не всё так линейно, особенно, про личные интересы. Но, в целом, всё выглядит именно так. Более 20 лет подписываю договоры, могу обобщить кое-какой накопленный опыт.
          1. Eug Звание
            Eug
            +1
            Сегодня, 11:06
            Не сомневаюсь в Вашем опыте и квалификации, но, если пытаться двигать двух одновременно, всегда есть аргумент "этот уже подвинулся, теперь твоя очередь", применимый к обеим сторонам. Это , безусловно, простейший вариант.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 11:24
              Цитата: Eug
              если пытаться двигать двух одновременно, всегда есть аргумент "этот уже подвинулся, теперь твоя очередь", применимый к обеим сторонам.

              Всё это, конечно, хорошо и правильно, только когда точек соприкосновения позиций как у круга и квадрата, переговоры годами длиться могут.
              Я вот, например, полтора года вёл переговоры с индусами. Они приезжали к нам, я ездил к ним Тадж-Махал посмотреть - good. Только такие переговоры заканчиваются, обычно, ничем.
              А бизнес - штука такая... Совпадают позиции - небольшая шлифовка и договор вот он. С китайцами, например, у меня за месяц получилось то, что за полтора года не вышло с индусами. Нет точек соприкосновения - или "ломать", или бросать попытки.

              Думаю, что в политике в плане тактики примерно то же самое.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:33
    Рубио не в ту степь ,всё про Украину - а надо, главное обеспечить стратегическое безопасность России.
    Кстати Маск подписался под Вэнса ,а не Рубио.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 09:41
      Похоже эти хитровыделанные кренделя всерьёз рассчитывают ВВП голову заморочить настолько, чтобы даже он сам начал вестись на эту шляпу и начал думать об окраине, забыв о безопасности России. Смещают акценты, так сказать.laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 09:47
        Уарабей hi , понятно что здесь делал Уиткоф это его участок работы,а вот что здесь делал зять Трампа ,если по сути он просто бизнесмен гражданин США? Для каких целей был прислан?
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 09:49
          За Уиткофом приглядывать наверное laughing
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 09:53
            Уарабей, да для этих целей нашли бы кого по проще,тут видать тесть зятька в большую политику вводит, и знакомит с главными игроками этого мира. Ну это на мой обывательский взгляд.
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +2
              Сегодня, 09:56
              Вполне может быть. Кстати, тут как раз статья про уголь вышла. Может еще и это отчасти объясняет присутствие зятя Трампушки. Может там еще и прямая материальная заинтересованность трамповской семейки. ну как вариант.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +4
                Сегодня, 10:00
                Уарабей,вот это да ,согласен возможно что зять и приезжал узнать за те месторождения что по договору с Украиной должны были пойти в уплату США а теперь либо под контролем Р.Ф. либо в ближайшее время перейдут,вот он и разведовал на предмет поживиться.
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  +3
                  Сегодня, 10:04
                  Это, кстати, может косвено объяснить тот факт, что амеры зачем-то поперлись в Россию, так и не дожав на свои условия укроп. Возможно как раз эти месторождения и были истиной причиной их визита.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +1
                    Сегодня, 10:10
                    Уарабей, косвенно также знак что амеры приехали в Москву,а не наши летали в Вашингтон или Эр-Рияд. Та сторона моталась в Вашингтон а их Зеленского послали на фитиль со встречей в Исландии,так что тоже показатель.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 10:03
      Ну сегодня Рубио больше говорил о том, что помощь Украине уже на исходе и наверное вряд ли продолжится в ближайшее время , так же дал понять европейцам, что без России устойчивый мир в Европе не возможен, Европейцы ждали Уиткоффа в Брюсселе ,держа на привязи зеленого воинственного карлика, но самолет Стива ,махнув крылом ушел в Штаты .
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:13
        oleg-nekrasov-19 hi ,это всё очень показательно,сначала благодаря Е.С. Зеленский взбрыкивает в Белом Доме,потом в компании с этими же посылает "мирный план" так что думаю поведение США логично .
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +8
    Сегодня, 09:35
    Фабы из новогоднего мешка с подарками от деда Мороза свиньям, а не перемирие
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:38
      ❝ Фабы из новогоднего мешка с подарками от деда Мороза ❞ —
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 09:37
    Что за моду взяли? "Новогоднее перемирие", "школьное перемирие", "хлебное перемирие"...

    Вопрос стоит однозначно: "ВОЙНА ИЛИ НЕ ВОЙНА"
    А раз война, то не каникулы врагу нужно устраивать, а уничтожать его без выходных и праздников.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:56
      Zoldat A,так это с Первой Мировой пошло,там и перемирия Пасхальные и братания случались,а тут хитрые х под это дело попытаются и ротацию без потерь провести и раненых оттащить и прочие б.к. расходники привезти.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Zoldat_A
      А раз война, то не каникулы врагу нужно устраивать

      Какие каникулы на войне ? На войне есть два понятие - победа и поражение.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:03
        Цитата: carpenter
        На войне есть два понятие - победа и поражение.
        Дык и я о том же... drinks
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 09:44
    В чем смысл каких-либо перемирий? Чтобы что? Выпить на новый год? Бредовые идеи какие-то, выгодные только проигрывающей стороне - куеву и невыгодные россии.
    На рождество тоже смысла нет - вера она в душе и всегда с тобой если веришь, внешние формализованные признаки и ритуалы вторичны и рпц этим посылом никак решению проблемы с украиной не способствует, а только мешает - нужно давить их пока давиться, это целесообразно, а то, что мешает этому - нецелесообразно, все просто.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:56
      Цитата: 123_123
      На рождество тоже смысла нет - вера она в душе

      Только у нас с ними, боги разные.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:46
    Нынешний Новый год он такой... особенный.
    К кому придёт Дедушка Мороз со Снегурочкой...
    А к кому только Песец.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Смею_заметить_
      К кому придёт Дедушка Мороз со Снегурочкой...
      А к кому только Песец.

      Санта Клаус отбыл в неизвестном для украины направлении. laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:54
      Цитата: Смею_заметить_
      А к кому только Песец.

      А кому то ещё и Бандера.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:53
    существует ли возможность прекращения конфликта на Украине и можно ли обеспечить этой стране такое будущее
    Чирий (фурункул)на попе, сам не рассосётся, его нужно вырезать.

    Но как у искусственно созданной страны, может быть будущее ?
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:25
    Новогоднее перемирие?! Это новое название ДРО? Пока что веры нацистам не добавилось...
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:03
    Цитата: Охотовед 2
    человек жена которого гражданка США, дочь гражданка Франции… отказываться от которого они не планируют
    А сын был подданным Британии. Может остался им и сейчас