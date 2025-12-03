Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии в зоне проведения спецоперации

Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс.
В начале прошлого года глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предлагал заключить с Киевом рождественское перемирие, чтобы верующие в обеих странах могли спокойно отпраздновать Рождество и посетить храмы без риска попасть под обстрелы. Но тогда данное предложение отклонило киевское руководство.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News прокомментировал итоги прошедших вчера российско-американских переговоров. Он заявил, что в Вашингтоне стараются понять, существует ли возможность прекращения конфликта на Украине и можно ли обеспечить этой стране такое будущее, с которым согласились бы обе стороны. Чиновник также отметил, что со стороны РФ решения в ходе переговоров следует принимать только российскому президенту Владимиру Путину, а не его помощникам. Только он, по мнению Рубио, способен остановить военные действия.
Прошедшие переговоры прокомментировал и помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, самым главным для Москвы был территориальный вопрос, но к компромиссу по нему прийти не удалось. Также чиновник назвал некоторые американские предложения относительно приемлемыми.
