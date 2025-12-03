В связи с полным окружением остатков украинского гарнизона в Мирнограде на Украине актуализировался вопрос следующего характера: если спецназ ГУР несколько недель назад на вертолётах высаживался, чтобы «разблокировать» Покровск, то почему сейчас даже речи не идёт об операции по разблокированию гарнизона в Мирнограде?Действительно, украинская сторона, складывается впечатление, просто махнула рукой на остатки ВСУ в заблокированных нашей армией кварталах Мирнограда (Димитрова). А чтобы рядовые украинцы поменьше задавали на этот счёт вопросов, используется старая пропагандистская практика - «в городе ситуация под контролем ВСУ».Однако, судя по комментариям украинских пользователей, вопросов это у них вызывает ещё больше. Ведь когда ГУР проводило свою «вертолётную» операцию, лазейка для выхода гарнизона ВСУ из Покровска и Мирнограда ещё была. И тогда в Киеве это назвали «операцией по деблокированию». Теперь же, когда «ситуация под контролем», никаких операций уже нет, а в приходящих с направления сводках – ежедневные данные о новом и новом продвижении российских штурмовых групп в городской черте.Также на Украине обсуждается вопрос потери крупного месторождения угля марки К. Это коксовый уголь, который используется в металлургии. Соответственно, войска киевского режима потеряли основную ресурсную базу для своей металлургической промышленности, что не освещается украинскими медиа. Зато напоминают об этом сами украинские пользователи, отмечая, что пока кто-то считает квадратные метры и квадратные километры, заявляя, «как мало завоевали русские», под этим квадратными километрами скрывается огромный объём ископаемого топлива, который Украина потеряла. Около 1,2-1,5 млн тонн. И это мощный удар по всей украинской экономике.Без угля марки К с покровских шахт киевский режим утрачивает последние возможности по эксплуатации металлургического сектора в Славянско-Краматорской агломерации. Эксперты считают, что этот вопрос поднимался и в ходе переговоров с делегацией Кушнера-Уиткоффа, когда речь заходила о необходимости вывода ВСУ с территории Донбасса.