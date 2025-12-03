Украинские пользователи: Русские взяли месторождение угля марки К под Покровском

В связи с полным окружением остатков украинского гарнизона в Мирнограде на Украине актуализировался вопрос следующего характера: если спецназ ГУР несколько недель назад на вертолётах высаживался, чтобы «разблокировать» Покровск, то почему сейчас даже речи не идёт об операции по разблокированию гарнизона в Мирнограде?

Действительно, украинская сторона, складывается впечатление, просто махнула рукой на остатки ВСУ в заблокированных нашей армией кварталах Мирнограда (Димитрова). А чтобы рядовые украинцы поменьше задавали на этот счёт вопросов, используется старая пропагандистская практика - «в городе ситуация под контролем ВСУ».



Однако, судя по комментариям украинских пользователей, вопросов это у них вызывает ещё больше. Ведь когда ГУР проводило свою «вертолётную» операцию, лазейка для выхода гарнизона ВСУ из Покровска и Мирнограда ещё была. И тогда в Киеве это назвали «операцией по деблокированию». Теперь же, когда «ситуация под контролем», никаких операций уже нет, а в приходящих с направления сводках – ежедневные данные о новом и новом продвижении российских штурмовых групп в городской черте.

Также на Украине обсуждается вопрос потери крупного месторождения угля марки К. Это коксовый уголь, который используется в металлургии. Соответственно, войска киевского режима потеряли основную ресурсную базу для своей металлургической промышленности, что не освещается украинскими медиа. Зато напоминают об этом сами украинские пользователи, отмечая, что пока кто-то считает квадратные метры и квадратные километры, заявляя, «как мало завоевали русские», под этим квадратными километрами скрывается огромный объём ископаемого топлива, который Украина потеряла. Около 1,2-1,5 млн тонн. И это мощный удар по всей украинской экономике.

Без угля марки К с покровских шахт киевский режим утрачивает последние возможности по эксплуатации металлургического сектора в Славянско-Краматорской агломерации. Эксперты считают, что этот вопрос поднимался и в ходе переговоров с делегацией Кушнера-Уиткоффа, когда речь заходила о необходимости вывода ВСУ с территории Донбасса.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 09:44
    И это не последняя потеря-потерь ) для ТОЙ стороны,а надо было ещё в 2022 договариваться и признавать тогда условия были совсем другие.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 10:14
      Зачем селюкам коксующийся уголь ? Они же в Европе будут жить.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:16
        Silver99 hi ,а зачем Е.С. селюки без природных богатств и земли??? Там и своих голодранцев набрали а теперь не знают как с баланса скинуть. Зачем Брюсселю ещё и украинцев содержать.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +2
          Сегодня, 10:32
          hi Главное что б это понимало руководство России, отрезав 404 от Донбасса, Запорожья, Харькова с полезными ископаемыми и с промышленностью, лишив их выхода к Черному морю ликвиность будет нулевой.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 10:33
            Silver99,да если отрезать их от Черного моря ликвидность Киева падёт до 0.1. особенно для Лондона и Парижу.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:28
        Silver99
        Зачем селюкам коксующийся уголь ?

        Действительно, он им не нужен. Во первых, проблемы с генерацией электроэнергии, во вторых у них в тренде теперь блогеры.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 10:19
      winked Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне и все-таки нашел то единственное место, в котором нет нефти… Зеленский, за четыре года проделал тоже самое с украинцами, но с углем.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:21
        Теренин hi ,ну так Моисей водил что б поколение рабов ушло а молодежь выросла в свободе,а этот поц наоборот всё делает,только методы у него уж очень кровавые.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 10:25
          Цитата: Ропот 55
          Теренин hi ,ну так Моисей водил что б поколение рабов ушло а молодежь выросла в свободе,а этот поц наоборот всё делает,только методы у него уж очень кровавые.

          hi
          Нынешнее молодое поколение отличает от советских нежеланием изучать историю (матчасть), видеть стратегически, а лишь-бы урвать себе увиденное рядом бабло.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:27
            Теренин,что в них заложили при формировании личности то и выросло. И это неприятный факт.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 10:32
              Цитата: Ропот 55
              Теренин,что в них заложили при формировании личности то и выросло. И это неприятный факт.

              не могу понять, почему исторически, в благополучных семьях, с хорошим образованием и воспитанием вырастают радикально непримиримые революционеры (террористы). и садисты убийцы? request Примеров тьма. Хотя-бы наши Ульяновы...
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                -1
                Сегодня, 10:36
                Теренин,это надо у психологов поинтересоваться,хотя они пишут что все проблемы у ТАКИХ людей идут из детства,видать было где-то что-то что надламывает людей и вываливается в виде жажды крови и насилия.
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  0
                  Сегодня, 10:39
                  Цитата: Ропот 55
                  Теренин,это надо у психологов поинтересоваться,хотя они пишут что все проблемы у ТАКИХ людей идут из детства,видать было где-то что-то что надламывает людей и вываливается в виде жажды крови и насилия.

                  Если вернуться к Ульяновым, то мы их Симбирское детство знаем чуть-ли не по минутам. Там все было благополучно. Отец работал крупным чиновником в министерстве просвещения, питание отличное... request
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    0
                    Сегодня, 10:43
                    Теренин,а ктож нам ПРАВДУ то напишет да по минутам,в таких семьях всегда стараются чтоб напоказ все чинно и благородно,а что там за закрытыми дверьми происходит только члены семьи и знают.
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      0
                      Сегодня, 10:49
                      Цитата: Ропот 55
                      Теренин,а ктож нам ПРАВДУ то напишет да по минутам,в таких семьях всегда стараются чтоб напоказ все чинно и благородно,а что там за закрытыми дверьми происходит только члены семьи и знают.

                      Ну, хорошо. А Иосиф проучился в семинарии пять лет, где в основе светских наук семинарии лежали классические языки и математика. За первые четыре года слушатели проходили гимназический курс, а последние два посвящались богословским дисциплинам.
                      В первые два года наличие незаурядных природных способностей позволило Джугашвили стать одним из лучших учеников.
                      1. Ропот 55 Звание
                        Ропот 55
                        0
                        Сегодня, 10:50
                        Теренин,ну так он и в М.Л.С. побывал а там другие приоритеты и уроки жизни.
                      2. Теренин Звание
                        Теренин
                        0
                        Сегодня, 10:57
                        Цитата: Ропот 55
                        Теренин,ну так он и в М.Л.С. побывал а там другие приоритеты и уроки жизни.

                        Так мы о заложенный в детстве, юности и молодости человеческих качествах.
                        Этот-же Зеленский, на Красной площади. правильные вещи говорил про политическое руководство Украины. А, когда сам пришел к власти загубил не меньше миллиона хлопцiв.
                  2. topol717 Звание
                    topol717
                    0
                    Сегодня, 10:52
                    Цитата: Теренин
                    Если вернуться к Ульяновым, то мы их Симбирское детство знаем чуть-ли не по минутам.
                    Вы знаете только то, что КПСС разрешила вам узнать.
                    Цитата: Теренин
                    там все было благополучно. Отец работал крупным чиновником в министерстве просвещения, питание отличное...
                    Студенты ВУЗов во все времена были бунтовщиками и революционерами. Видимо возраст и амбиции дают такой результат. Не просто так на востоке стараются воспитывать культ аксакала. Т.е. есть понимают, что молодежь надо сдерживать. Однако "западные" нормы наоборот поощряют молодых и настырных. Вот и появляются Энштейны, Илоны и Ленины.
      2. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 10:24
        Зеленский, за четыре года проделал тоже самое с украинцами, но с углем.

        Если бы только с углем. За эти 4 года полностью обосрал некогда самую процветающую республику СССР.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 10:27
          Цитата: Правдодел
          Зеленский, за четыре года проделал тоже самое с украинцами, но с углем.

          Если бы только с углем. За эти 4 года полностью обосрал некогда самую процветающую республику СССР.

          Там целая компания президентов-вредителей Украины постарались. Но, Вы правы, более всех руки в крови у Зеленского.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:29
          Правдодел hi ,за 4??? Да они с Беловежской Пущи только и занимались раздербаном и воровством как у себя так и у нас,одни газовые войны чего стоят.
    3. Zyablicev43 Звание
      Zyablicev43
      +2
      Сегодня, 10:19
      Как шахтер с много-многолетним стажем -скажу...1.5 млн тонн-это ничто. Это такой пустяк,о котором и не стоит говорить.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Zyablicev43
        Как шахтер с много-многолетним стажем -скажу...1.5 млн тонн-это ничто. Это такой пустяк,о котором и не стоит говорить.

        Скажите, как специалист. А, такой объем выработки угля дает работу какому количеству людей и по временному горизонту?
        1. Zyablicev43 Звание
          Zyablicev43
          +2
          Сегодня, 11:03
          Зачем это? Мою шахту закрыли и затопили с запасами 57 млн.тонн,со стволами и квершлагами.
  2. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 09:44
    Потерявши голову, по волосам не плачут.
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 09:51
    Без угля марки К с покровских шахт киевский режим утрачивает последние возможности по эксплуатации металлургического сектора в Славянско-Краматорской агломерации.
    Был же реверс газа РФ в xoxoлoму, чем уголь хуже?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:55
      Цитата: Trapp1st
      Был же реверс газа РФ в xoxoлoму, чем уголь хуже?

      перебьются! Нам самим нужно.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -6
        Сегодня, 10:01
        перебьются! Нам самим нужно.
        С газом тоже могли перебиться, но война войной, а доллары важнее.
        Нам самим нужно.
        У нас его девать не куда.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 10:11
          Во-первых, шахты в Ростовской области, вроде, как недавно писали, были закрыты по настоянию США и прочих "экологов". Поэтому у нас дефицит угля в европейской части.
          Во-вторых, к примеру, знаменитая наша Магнитка с начала её запуска была убыточной, из-за больших транспортных расходов по перевозке туда угля с Кузбасса.
          Так что, уголь совсем не будет лишним.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            +1
            Сегодня, 10:26
            Во-первых, шахты в Ростовской области, вроде, как недавно писали, были закрыты по настоянию США и прочих "экологов".

            Это, мягко говоря, не так.
            Тут свои "экологи"(барыги) подсуетились, причём очень давно. Часть шахт действительно были закрыты. Но речи о том, что закрыты все шахты, не идёт.
            Ростовская область и по сей день является основным угледобывающим регионом европейской части России.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 10:04
      Действительно, а чем, ничем. Также зеленью попахивает.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:07
      Не знаю,есть ли подходящий уголь для кокса в Польше.Да и зачем им металлургия?Запад поможет
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:54
    ❝ Без угля марки К с покровских шахт киевский режим утрачивает последние возможности по эксплуатации металлургического сектора ❞ —

    — «Бесполезно дуть на уголёк,
    Что в костре потухшем дотлевает.
    Украина - обгоревший мотылёк,
    Вместе с пеплом по ветру летает» ...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:21
    Украина Европе без богатств не нужна .Походу сейчас будет набор "Украинских добровольцев", из ЕС, на войну .
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:43
    киевский режим утрачивает последние возможности по эксплуатации металлургического сектора
    Зачем кастрюлям металлургия? Пусть выращивают свиней
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 11:02
    Да не станет скоро у укропов Славянско-Краматорской агломерации, да и много чего еще станет. Львов им с Винницей оставим, пусть с поляками потом за них тягаются.
  8. stankow Звание
    stankow
    0
    Сегодня, 11:28
    1.5 миллиона или 1.5 миллиарда тон ?