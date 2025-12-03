Эстонский генерал назвал причину отступления ВСУ в Запорожской области

Самая критическая ситуация для украинской армии сложилась в Запорожской области, где российские войска вышли к Гуляйполю с дальнейшими планами взять Орехов и город Запорожье. А виной всему «плохая погода». С таким заявлением выступил отставной эстонский бригадный генерал Алар Ланеман.

Плохая погода в Запорожской области сводит на нет все попытки ВСУ организовать оборону и остановить продвижение российской армии. Как заявляет эстонский генерал, туман приводит к ухудшению видимости, чем пользуются российские штурмовики, проникая через линии обороны. К тому же из-за плохой погоды украинцы не могут применять беспилотники, а это критическим образом отражается на организации обороны. А вот на наступлении российских войск никак не отражается.



Плохая погода приводит к ухудшению видимости, из-за чего защитники не могут вовремя обнаружить небольшие отряды или даже отдельных вражеских солдат. В какой-то момент отрядов становится достаточно много, силы накапливаются, и тогда можно предпринять что-то, что напрямую нейтрализует украинскую позицию.


Между тем в НАТО считают, что хотя российские войска в Запорожской области набрали «невероятный темп», но к городу Запорожье они к концу года все равно не выйдут. Наиболее вероятные сроки, если сохранится темп наступления, — январь-февраль следующего года. То есть западные военные аналитики не сомневаются, что на Гуляйполе и Орехове российские войска не остановятся, а будут пробиваться к областному центру.
Информация
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 10:02
    ❝ А виной всему «плохая погода» ❞ —

    — «У природы нет плохой погоды,
    Каждая погода - благодать!
    Дождь ли, снег в любое время года
    Надо благодарно принимать» © ...
    (Для смелых всегда ветер попутный)
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      Сегодня, 10:11
      А туристы говорят, что нет плохой погоды есть плохое снаряжение... hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        Сегодня, 10:26
        ВадимЖивов hi , только вот иногда этих туристов не совсем живыми находят, Царствие им Небесное.
    2. Венд Звание
      Венд
      Сегодня, 11:10
      laughing laughing Мороз обвиняли. слякоть обвиняли, кусты обвиняли, теперь плохую погоду обвинили. laughing Ну можно еще ночь обвинить, темно ничего не видно laughing
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        Сегодня, 11:14
        ❝ Ну можно еще ночь обвинить ❞ —
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    Сегодня, 10:07
    . А виной всему «плохая погода».

    Опять 25. Помнится, Москву в 41ом фашисты тоже "не взяли" из за "генерала Мороза". wink
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      Сегодня, 10:12
      Так похоже эстонский генерал описывает события осени-зимы 1941 года, тоскует гаденыш по нацистам, полезло гнилое нутро.
      1. Старый еврей Звание
        Старый еврей
        Сегодня, 10:30
        Старый анекдот, как немцы опрравдывали отступление от Москвы - нас было пятеро, а русских двадцать пятеро и оба в валенках.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 10:08
    Стандарты НАТО учитывают плохую погоду ?
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      Сегодня, 11:06
      учитывают, но когда к ним приходит Жопотинский...надо как -то оправдываться искать причины для публики...хотя она вот на поверхности - а справедливы ли войны их? Вооот..то то же! Им бы свой грабёж оправдать благими и высокими целями. А вот жить просто по тем ресурсам, которые им мать природа дала в пределах государства (как нам) и не лезть к мировой гегемонии. Но нет же..всяка пипетка мнит себя большой клизмой
  4. Илия Звание
    Илия
    Сегодня, 10:14
    С такими болячками в голове, и дослужится до таких званий, можно только в гейропе!
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      Сегодня, 10:48
      С... заявлением выступил отставной эстонский бригадный генерал Алар Ланеман.

      Гордо звучит: эстонский генерал. Почему-то вспомнился старый советский самый короткий анекдот: "еврей дворник".
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        Сегодня, 10:49
        советский самый короткий анекдот: "еврей дворник"
        Колхозник
        1. роман66 Звание
          роман66
          Сегодня, 11:07
          советский самый короткий анекдот: "еврей дворник"
          Колхозник

          Шахтер
          1. oldzek Звание
            oldzek
            Сегодня, 11:21
            так ребята,не надо ля-ля.за свою долгую жизнь я видел и работал и служил с евреями.были когда то и деревни да немцы их ликвидировали.так что анекдоты не в тему.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    Сегодня, 10:15
    Эээстоооонский генерал , это конечно вяликий полководец и огромный аффторитет.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    Сегодня, 10:17
    Чем угодно готовы объяснять, лишь бы только не стойкостью и напористостью российской армии. Они всегда так оправдывались когда по хлебалу отхватывали. Казалось бы, ну вот даже погода за Россию всегда, "благодаря которой" Россия имеет успехи на фронте, несмотря на "ржавые автоматы и ослов вместо техники", то зачем вы снова-то лезете к России раз за разом? Думаете погода все таки переменится?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      Сегодня, 10:24
      В этом вся их сущность!)))...........
  7. Доктор Бармалей Звание
    Доктор Бармалей
    Сегодня, 10:21
    А виной всему «плохая погода».

    "За хорошею погодою гонятся женщины, щеголи да ленивцы" - А.В. Суворов
  8. Mouse Звание
    Mouse
    Сегодня, 10:23
    А вот на наступлении российских войск никак не отражается.

    Так нам солнце светит ярче!
    Его лично Путин зажигает... wink
  9. Старый еврей Звание
    Старый еврей
    Сегодня, 10:36
    С Латвией рассчитались за «Дом Москвы»

    Прокуроры добились обращения в доход России активов латвийских резидентов

    Арбитражным судом Москвы 2 декабря в полном объеме удовлетворено исковое заявление заместителя генерального прокурора России к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам. В соответствии с ним в доход России взысканы активы резидентов Латвии, оцениваемые в 30 млрд руб.
    https://cont.ws/@slavjnin/3168201
  10. rotfuks Звание
    rotfuks
    Сегодня, 10:46
    С таким заявлением выступил отставной эстонский бригадный генерал Алар Ланеман
    С удивлением узнал, что в Эстонии есть бригадные генералы. А адмиралы флота у них есть? У них же там есть ВМФ из пяти надувных лодок. Неужели при лодках нету адмирала?
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    Сегодня, 10:53
    Эстонский генерал (звучит даже смешно и нелепо) очень крупный авторитет в военном деле, хотелось бы ознакомиться хоть с одной операцией им разработанной.
    1. gmss Звание
      gmss
      Сегодня, 11:27
      словосочетание "эстонский генерал" - звучит как анекдот laughing
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    Сегодня, 11:16
    Плохому танцору и Фаберже мешают!
  13. oldzek Звание
    oldzek
    Сегодня, 11:30
    помнится после революции на Кубе там так и осталось(у революционеров) высшим звание майора...а тут генералы...генералы..что же касается погоды...плохому танцору всегда мешают...
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    Сегодня, 11:30
    То мороз за нас, то распутица, то туман. Бесам пора бы уже понять, что Бог за нас и пора им капитулировать.