Самолёт Уиткоффа не стал делать остановку в Европе для встречи с Зеленским

Глава киевского режима рассчитывал «перехватить» американскую переговорную делегацию в составе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Ирландии, куда он прибыл после встречи с Макроном. Однако не вышло, американцы Зеленского проигнорировали и после промежуточной остановки в Ирландии сразу направились в Москву.

После этого Зеленский с присущим ему пафосом заявил буквально, что на обратном пути Уиткофф и Кушнер обязательно «отчитаются» перед ним по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он сильно рассчитывал добиться в ближайшее время личной встречи с Трампом.



И вновь киевского клона постигло разочарование. После пятичасовых переговоров в Кремле самолет с Уиткоффом и Кушнером на борту не стал делать остановку в Европе и прямиком направился в Соединенные Штаты. Около 04:45 по всемирному времени (07:45 по московскому времени) самолет был передан под контроль диспетчерских служб атлантического сектора Канады, следует из данных сервиса отслеживания авиарейсов Flightradar24.

На языке дипломатии это означает, что Вашингтон не видит необходимости согласовывать свои решения в переговорном треке с Москвой не только с Зеленским, но и его европейскими покровителями. Недаром встретиться с американской делегацией Зеленский рассчитывал в столице ЕС и НАТО Брюсселе.

Такую позицию подтверждает и заявление одного из участников переговоров помощника президента России Юрия Ушакова. Стороны договорились, в частности, пока не озвучивать публично детали встречи. Наверняка неожиданностью для Зеленского и европейцев стало и то, что американцы предоставили помимо самого мирного плана из 27 пунктов еще четыре документа, содержание которых известно только американскому и российскому руководству.

Ушаков заявил, что об итогах встречи представители США «доложат уже лично» Трампу, после чего, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону для дальнейших обсуждений. Зеленскому и его покровителям из ЕС и Великобритании придется дожидаться оглашения достигнутых Москвой и Вашингтоном договоренностей, либо их отсутствия, что вполне вероятно, постфактум. Фактически, Белый дом и Кремль положили под сукно пресловутую формулу Киева «ничего по Украине без самой Украины». Да и хотели европейцев отправили туда же.

Накануне некоторые западные СМИ вообще писали, что Уиткофф и Кушнер из Москвы направятся в Киев. Однако в ходе пресс-подхода после переговоров Ушаков опроверг эту информацию:

Они (американская делегация) не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон. Примерно так.
  1. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 10:37
    самонадеянный, прокуривший/пронюхавший свой последний умишко. наркоман и правду думает, что весь мир крутиться вокруг него?
    После этого Зеленский с присущим ему пафосом заявил буквально, что на обратном пути Уиткофф и Кушнер обязательно «отчитаются» перед ним по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:43
      Самолёт Уиткоффа не стал делать остановку в Европе для встречи с Зеленским

      И, ни один проукраинской пассажир даже ручник не дернул winked
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 10:50
      Уиткофф направил с борта самолета обнюхавшемуся сморчку смс "Дел за гланды, не жди".
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 10:37
    После такого и вправду можно поверить что нарколыга, иногда, хоть что-то делает самостоятельно. На этот раз он точно - сам, себе в шаровары навалил. Ибо вряд ли ему британцы посоветовали сделать это глупое заявление что амеры приедут перед ним отчитываться. Тут уж всё - сам. Всё - сам.))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:42
    Обезьяна не в курсе ,что земля не плоская а шарик .Кратчайший путь из Москвы в Вашингтон над Северной Европой ,там надо было перехватывать и сопровождать умоляя о встрече .
    Обезьяна осталась один на один с котомкой в Европе.Путь в США ему в ближайшее время в этом году закрыт.
    .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:59
      Цитата: tralflot1832
      Обезьяна осталась один на один с котомкой в Европе.

      Ну, в Европе его пока еще привечают, дружеские объятия Макрона и Урсулы на время утешат его уязвлённое самолюбие. "Европа нам поможет" - в современной интерпретации. Но надолго ли, и насколько поможет, при текущих финансовых проблемах ЕС? Зе нужно много, очень много, а наберётся ли столько, несмотря на все усилия ЕК? Большие сомнения в успехе этих стараний.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Монтесума
        Цитата: tralflot1832
        Обезьяна осталась один на один с котомкой в Европе.

        Ну, в Европе его пока еще привечают, дружеские объятия Макрона и Урсулы на время утешат его уязвлённое самолюбие. "Европа нам поможет" - в современной интерпретации. Но надолго ли, и насколько поможет, при текущих финансовых проблемах ЕС? Зе нужно много, очень много, а наберётся ли столько, несмотря на все усилия ЕК? Большие сомнения в успехе этих стараний.

        Могеррини арестована за коррупцию - а все начиналось при ней.
        Так что не удивлюсь - если Урсулка начнет бегать ОТ Зеленского
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 10:44
    И вновь киевского клоуна постигло разочарование.

    Пусть привыкает, оно далеко не последнее, это разочарование. Благостный период "весьмирснами" рушится на глазах.
    "Крокодил не ловится, не растёт кокос" yes
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:56
      Александр hi Дмитрий Саймс Соловьёву сегодня подтвердил что отец Кушнера в личной беседе с Саймсом в 2015 г утверждал что его мать работала в КГБ Белоруссии .Так что слухи оказались правдой.В этой семье бандерву на дух не переносят.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 11:09
        Андрей hi к тому же, бывший глава ОП Ермак игнорировал и сорвал возможные контакты Кулебы с Кушнером в предвыборный период 2024 года, Зе одобрил эти действия, о чем и здесь, на ВО, была публикация. Так что, есть и другие основания для личной неприязни.
      2. Silver99 Звание
        Silver99
        +1
        Сегодня, 11:10
        Кушнер внук белорусского партизана. В декабре 1941 года семья Кушнеров оказалась в гетто. После массового побега Зейдель Кушнер вместе с дочерями добрался до партизанского отряда. Там его дочь Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковичем. Перед эмиграцией в США в 1949 году Беркович взял фамилию Кушнер.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:12
      "Мы многое в жизни теряем. Ты, Вова, только вступил на дорогу потерь" crying (х/ф Опекун)
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Монтесума
      "Крокодил не ловится, не растёт кокос"

      "Кокоса" пока хватает... request
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 10:47
    Вашингтон с самого начала дал понять, что мнение ЕС и Украины ему не интересно абсолютно. На что рассчитывали те и другие не ясно. Большие дяди делят сферы влияния им лишние персонажи за столом не нужны.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:47
    Фактически, Белый дом и Кремль положили под сукно пресловутую формулу Киева «ничего по Украине без самой Украины»
    А если выражаться практически, то подтверди этой самой формулой себе зад laughing
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:48
    Зеленский с присущим ему пафосом заявил буквально, что на обратном пути Уиткофф и Кушнер обязательно «отчитаются» перед ним по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным

    Так крылом помахали... Получите, распишитесь.... winked
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Mouse
      Так крылом помахали...

      "Я ему сказал "нахал", а он крылом мне помахал."©
  8. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 10:51
    Самолёт Уиткоффа не стал делать остановку в Европе

    В переводе на великий и могучий - пролетел, для Зеленского, как фанера над Парижем winked
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 11:02
    Путин на встрече с Уиткофом заявил, что видимо Европа желает воевать с нами и готовится к этому. А мы готовы начать хоть сейчас, только воевать с Европой будем не так аккуратно как с Украиной, а так что после войны там будет договариваться уже не с кем.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:10
    После этого Зеленский с присущим ему пафосом заявил буквально, что на обратном пути Уиткофф и Кушнер обязательно «отчитаются» перед ним по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным

    О как ! лишнюю порцию хватил ?
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:23
    Фактически, Белый дом и Кремль положили под сукно пресловутую формулу Киева «ничего по Украине без самой Украины»

    Фактически, в выгребную яму выкинули. Следом и проект "Юкрейн" туда отправится.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:24
    Не понятно, на что надеялся нарик. Серьëзные люди пообщались. При чем здесь селюки? О чем с Н ими разговаривать? Главное отчитываться? Такое себе... laughing