Они (американская делегация) не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон. Примерно так.

Глава киевского режима рассчитывал «перехватить» американскую переговорную делегацию в составе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Ирландии, куда он прибыл после встречи с Макроном. Однако не вышло, американцы Зеленского проигнорировали и после промежуточной остановки в Ирландии сразу направились в Москву.После этого Зеленский с присущим ему пафосом заявил буквально, что на обратном пути Уиткофф и Кушнер обязательно «отчитаются» перед ним по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он сильно рассчитывал добиться в ближайшее время личной встречи с Трампом.И вновь киевского клона постигло разочарование. После пятичасовых переговоров в Кремле самолет с Уиткоффом и Кушнером на борту не стал делать остановку в Европе и прямиком направился в Соединенные Штаты. Около 04:45 по всемирному времени (07:45 по московскому времени) самолет был передан под контроль диспетчерских служб атлантического сектора Канады, следует из данных сервиса отслеживания авиарейсов Flightradar24.На языке дипломатии это означает, что Вашингтон не видит необходимости согласовывать свои решения в переговорном треке с Москвой не только с Зеленским, но и его европейскими покровителями. Недаром встретиться с американской делегацией Зеленский рассчитывал в столице ЕС и НАТО Брюсселе.Такую позицию подтверждает и заявление одного из участников переговоров помощника президента России Юрия Ушакова. Стороны договорились, в частности, пока не озвучивать публично детали встречи. Наверняка неожиданностью для Зеленского и европейцев стало и то, что американцы предоставили помимо самого мирного плана из 27 пунктов еще четыре документа, содержание которых известно только американскому и российскому руководству.Ушаков заявил, что об итогах встречи представители США «доложат уже лично» Трампу, после чего, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону для дальнейших обсуждений. Зеленскому и его покровителям из ЕС и Великобритании придется дожидаться оглашения достигнутых Москвой и Вашингтоном договоренностей, либо их отсутствия, что вполне вероятно, постфактум. Фактически, Белый дом и Кремль положили под сукно пресловутую формулу Киева «ничего по Украине без самой Украины». Да и хотели европейцев отправили туда же.Накануне некоторые западные СМИ вообще писали, что Уиткофф и Кушнер из Москвы направятся в Киев. Однако в ходе пресс-подхода после переговоров Ушаков опроверг эту информацию: