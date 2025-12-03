Попытка Сырского создать «личную гвардию» из штурмовых войск провалилась

Созданные в составе ВСУ штурмовые войска, несмотря на короткий срок существования, понесли очень большие потери, в которых виновно некомпетентное командование. Об этом заявил командир националистического батальона «Волки да Винчи».

Украинский националист пояснил, что штурмовые войска созданы Сырским в качестве чуть ли не личной гвардии, которой он управляет в ручном режиме. С помощью штурмовиков главком ВСУ пытался заткнуть дырки в обороне, но без особого успеха. Штурмовые войска могли бы «выстрелить», если бы не командование, которое показало свою полную некомпетентность.



По словам боевика, командующий штурмовыми войсками полковник Манько является любителем «тушить пожары» личным составом. Там, где можно сработать технически и без потерь, он предпочитает действовать напрямую. Отсюда и критические потери, которые практически невозможно восстановить.

Манько любит врать, а эти «пожарные» часто кладут людей и не показывают результат. Бывают случаи, когда есть результат. Но чаще – это ложные доклады, неэффективное использование людей и большие потери.


Пока что Манько отметился фейком о том, что его штурмовики якобы зачистили центр Покровска. В это не поверили даже на Украине.

Так что задумка Сырского создать «ручные» штурмовые войска провалилась, на сегодняшний день у главкома ВСУ нет и большой поддержки в украинской армии. Скорей всего, его карьера подходит к концу, поскольку он является ставленником Зеленского.
    nobody75
    Сегодня, 10:38
    Так бесславно закончилась история штурмовых пожарных команд. Теперь предется на лету пересматривать всю систему комплектования личным составом ВСУ.
    С Уважением
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 11:12
      Штурмовые войска могли бы «выстрелить», если бы

      .... не пукнули. laughing
    Schneeberg
    Сегодня, 10:48
    Цитата: nobody75
    Теперь предется на лету пересматривать всю систему комплектования личным составом ВСУ
    Если ещё остался этот личный состав wink
      Лимон
      Сегодня, 10:59
      Что вы такое новорите?! Некоторые коментаторы уверены,что из 20млн.укров они ЗАПРОСТО наберут 5 млн. рекрутов!)))
        APASUS
        Сегодня, 11:16
        Цитата: Лимон
        Что вы такое новорите?! Некоторые коментаторы уверены,что из 20млн.укров они ЗАПРОСТО наберут 5 млн. рекрутов!)))

        Не говорил такого, но уверен что наберут, команды не было .Будут хватать всех и женщин, и детей .Качество таких военнослужащих будет совсем никуда ,но Зе по хрен на страну и на население
          nobody75
          Сегодня, 11:30
          Дело не только в количестве. Дело в системе. Раньше как было - линейные сидели на позициях без ротации, а "пожарники" бегали туда - сюда, затыкали дыры. Соответственно пополнение в первую очередь к ним приходило. И жесткая дисциплина была только в штурмовых подразделениях. А теперь, если "некачественное" пополнение начнут получать линейные подразделения, то может случится бунт - бессмысленный и беспощадный.
          С Уважением
    Mouse
    Сегодня, 11:27

    Созданные в составе ВСУ штурмовые войска, несмотря на короткий срок существования, понесли очень большие потери,

    Кончились, не успев начаться.....