Манько любит врать, а эти «пожарные» часто кладут людей и не показывают результат. Бывают случаи, когда есть результат. Но чаще – это ложные доклады, неэффективное использование людей и большие потери.

Созданные в составе ВСУ штурмовые войска, несмотря на короткий срок существования, понесли очень большие потери, в которых виновно некомпетентное командование. Об этом заявил командир националистического батальона «Волки да Винчи».Украинский националист пояснил, что штурмовые войска созданы Сырским в качестве чуть ли не личной гвардии, которой он управляет в ручном режиме. С помощью штурмовиков главком ВСУ пытался заткнуть дырки в обороне, но без особого успеха. Штурмовые войска могли бы «выстрелить», если бы не командование, которое показало свою полную некомпетентность.По словам боевика, командующий штурмовыми войсками полковник Манько является любителем «тушить пожары» личным составом. Там, где можно сработать технически и без потерь, он предпочитает действовать напрямую. Отсюда и критические потери, которые практически невозможно восстановить.Пока что Манько отметился фейком о том, что его штурмовики якобы зачистили центр Покровска. В это не поверили даже на Украине.Так что задумка Сырского создать «ручные» штурмовые войска провалилась, на сегодняшний день у главкома ВСУ нет и большой поддержки в украинской армии. Скорей всего, его карьера подходит к концу, поскольку он является ставленником Зеленского.