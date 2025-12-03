Чехия свернула программу модернизации танков T-72M4CZ для передачи Украине
2 31313
Киев не получит чешские модернизированные танки T-72M4CZ, Министерство обороны республики отменило все модернизационные работы. Об этом сообщает чешская пресса.
Прага обещала поставить Киеву батальонный комплект танков T-72M4CZ, технику планировалось передать после проведения работ по модернизации. Однако теперь проект закрыт по причине «технических проблем». Как пояснили в оборонном ведомстве Чехии, программа модернизации провалилась, проблемы оказались «непреодолимыми».
По данным прессы, чехи не сумели ничего сделать с ключевыми компонентами системы управления огнем T-72M4CZ. Они не подлежат ремонту, а заменить их нечем, потому что они уже не производятся. Полная же замена системы управления огнем сильно увеличивает стоимость модернизации и задержит отправку танков Украине еще на два года.
Проблемы были вызваны коэффициентом погрешности отдельных электронных компонентов системы управления огнем, которые не подлежали оценке. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что также подтвердил их итальянский производитель.
Как показали контрольные испытания, с точностью стрельбы танков имеются очень большие проблемы. В общем, чехи посчитали расходы и приняли решение полностью отменить программу модернизации и передачу танков Киеву.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация