Чехия свернула программу модернизации танков T-72M4CZ для передачи Украине

2 313 13
Чехия свернула программу модернизации танков T-72M4CZ для передачи Украине

Киев не получит чешские модернизированные танки T-72M4CZ, Министерство обороны республики отменило все модернизационные работы. Об этом сообщает чешская пресса.

Прага обещала поставить Киеву батальонный комплект танков T-72M4CZ, технику планировалось передать после проведения работ по модернизации. Однако теперь проект закрыт по причине «технических проблем». Как пояснили в оборонном ведомстве Чехии, программа модернизации провалилась, проблемы оказались «непреодолимыми».



По данным прессы, чехи не сумели ничего сделать с ключевыми компонентами системы управления огнем T-72M4CZ. Они не подлежат ремонту, а заменить их нечем, потому что они уже не производятся. Полная же замена системы управления огнем сильно увеличивает стоимость модернизации и задержит отправку танков Украине еще на два года.

Проблемы были вызваны коэффициентом погрешности отдельных электронных компонентов системы управления огнем, которые не подлежали оценке. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что также подтвердил их итальянский производитель.


Как показали контрольные испытания, с точностью стрельбы танков имеются очень большие проблемы. В общем, чехи посчитали расходы и приняли решение полностью отменить программу модернизации и передачу танков Киеву.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 11:01
    Сейчас начнется сворачивание всего и вся...)))
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:08
    Конфликт подходит к логическому завершению ,а тратить деньги в пустую чехи не хотят
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:31
      Цитата: APASUS
      Конфликт подходит к логическому завершению ,а тратить деньги в пустую чехи не хотят

      Киев не получит чешские модернизированные танки T-72M4CZ
      А какое слово тут ключевое? "Не получит" или "модернизированные"?
      Если "не получит", то всё так, как Вы говорите.
      А если "модернизированные", то чехи так ничего и не поняли, просто решили сэкономить и верна, в этом случае, только вторая часть Вашего комментария.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:09
    Цитата: Лимон
    Сейчас начнется сворачивание всего и вся...
    Включая неудачный проект "Украина"
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:12
      Мы уже наблюдаем попытки спасти хотя бы что то от проекта "Украина".
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      -1
      Сегодня, 11:21
      но они получили опыт....а там прибалты и финны воинственно кричат...молдоване с румынами...армения и азербайджан...казахстан - все на нас косо смотрят и ненавидят в той или иной мере, но их элита уже см на запад и её спецслужбы уже взяли за пицунду
  4. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 11:13
    я, тебе дам, это не "НА тебе"!

    Свидомых кинули!
    Впрочем как и они "кидали" всех!
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 11:14
    Чехия свернула программу модернизации танков T-72M4CZ для передачи Украине

    Чехи поняли, что конец уже близок и решили съехать с темы. Нашли благопристойный предлог типа рады бы сделать, да вот не получается, так что извините, зла не держите.
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    -2
    Сегодня, 11:17
    ну не надо так радоваться...это только капля..вчера вон датчане таки разрешили строить завод ракет топлива для Фламинго..евровпк раскручивается.
    А по танкам - свинорылы скажуть..хай так как есть..лишь бы було...и привезут танки в том виде что есть..а они своими силами их будут мастырить...лишь бы оно ездило и стреляло
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:19
    чехи посчитали расходы и приняли решение полностью отменить программу модернизации и передачу танков Киеву.

    Не причина, а по́вод. Типа, "мы очень хотели, но не получилось, да и "итальянский производитель" подвёл..."
  8. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 11:22
    Как показали контрольные испытания, с точностью стрельбы танков имеются очень большие проблемы.

    это и без них нам известно
  9. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:25
    приняли решение полностью отменить программу модернизации

    Передадут немодернизированные.
  10. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 11:31
    Классика - обещать, не значит жениться!