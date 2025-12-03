Украинский аналитик: ситуация под Гуляйполем опаснее, чем под Покровском

Украинский военный аналитик Машовец заявил о том, что Гуляйпольский участок стал для ВСУ самым сложным – даже серьезнее, чем под Покровском. По его словам, именно здесь российские войска показывают самый высокий темп продвижения и уже создают условия для возможного охвата местной украинской группировки.За месяц российские подразделения не просто форсировали Янчур на широком участке – они закрепились у Успеновки и протолкнули линию фронта на 17 километров вперед, вплотную подойдя к восточным и северо-восточным окраинам Гуляйполя, после чего зашли в сам населенный пункт. Ширина самого прорыва – около 16 километров, что заметно больше, чем на других направлениях.Он считает особо опасным продвижение вдоль Янчура на Егоровку и Даниловку. Именно прорыв в районе Даниловки может окончательно перерезать дорогу между Покровским и Гуляйполем.Севернее ситуация не менее напряженная. Российские силы, по его данным, вышли к реке Волчья, закрепились у Орестополя и Новоселовки. ВСУ держат Сосновку и Александроград, но ВС РФ пытаются обойти эти точки и выдвинуться к Новоалександровке и Алексеевке. Создается реальная угроза изоляции всего Гуляйпольского района обороны ВСУ от сил, которые стоят севернее и западнее.Он отдельно отмечает движение российских войск на место, где Волчья соединяется с Гайчуром, – это путь к Андреевке. Если продвинуться туда и ударить с двух флангов, получится классический сценарий охвата.Темп продвижения – до 3 километров в сутки – и давление по фронту шириной более 40 километров, по словам Машовца, говорят о том, что цель у РФ не локальная, не тактическая. Речь идет о попытке выдавить оборону сразу на оперативном уровне, с прицелом на Новониколаевку и с угрозой для Ореховского района.