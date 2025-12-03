Украинский аналитик: ситуация под Гуляйполем опаснее, чем под Покровском

Украинский военный аналитик Машовец заявил о том, что Гуляйпольский участок стал для ВСУ самым сложным – даже серьезнее, чем под Покровском. По его словам, именно здесь российские войска показывают самый высокий темп продвижения и уже создают условия для возможного охвата местной украинской группировки.

За месяц российские подразделения не просто форсировали Янчур на широком участке – они закрепились у Успеновки и протолкнули линию фронта на 17 километров вперед, вплотную подойдя к восточным и северо-восточным окраинам Гуляйполя, после чего зашли в сам населенный пункт. Ширина самого прорыва – около 16 километров, что заметно больше, чем на других направлениях.



Он считает особо опасным продвижение вдоль Янчура на Егоровку и Даниловку. Именно прорыв в районе Даниловки может окончательно перерезать дорогу между Покровским и Гуляйполем.


Севернее ситуация не менее напряженная. Российские силы, по его данным, вышли к реке Волчья, закрепились у Орестополя и Новоселовки. ВСУ держат Сосновку и Александроград, но ВС РФ пытаются обойти эти точки и выдвинуться к Новоалександровке и Алексеевке. Создается реальная угроза изоляции всего Гуляйпольского района обороны ВСУ от сил, которые стоят севернее и западнее.

Он отдельно отмечает движение российских войск на место, где Волчья соединяется с Гайчуром, – это путь к Андреевке. Если продвинуться туда и ударить с двух флангов, получится классический сценарий охвата.

Темп продвижения – до 3 километров в сутки – и давление по фронту шириной более 40 километров, по словам Машовца, говорят о том, что цель у РФ не локальная, не тактическая. Речь идет о попытке выдавить оборону сразу на оперативном уровне, с прицелом на Новониколаевку и с угрозой для Ореховского района.
4 комментария
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 11:47
    Тю… а как же заявления лохлов, что они всё контролируют? Выбивают россиян буквально отовсюду…фоточки фотошопят.
    Учитывая потери лохлов в последнее время, двухсотыми, трёхсотыми и пятисотыми, им только и остаётся что врать, утилизирую свой народец, который никому не жалко.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 11:57
    Штурмовые подразделения 38 гвардейской мотострелковой бригады 35 армии ГВ «Восток» освободили Червоное (Высокое) восточнее Гуляйполя.

    В боях за Червоное противник потерял более роты живой силы и свыше 10 единиц техники. Также освобождено более 12 квадратных километров площади населённого пункта и прилегающих территорий.

    В разгроме окруженных здесь подразделений 102 бригады теробороны ВСУ была поставлена жирная точка.

    После освобождения Червоного группировка войск "Восток" открывает себе еще одну дорогу на Гуляйполе, загоняя противника в критическую ситуацию.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 12:25
      Там целый батальон из 102-й уже месяц родственники разыскивают, командование отписывается, что их "прикомандировали" к какой-то другой части и мы не виноваты, вроде под Покровском они были. Значит и в этом котле тоже 102-я belay
      Невезучие какие-то request
  3. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 12:18
    по словам Машовца, говорят о том, что цель у РФ не локальная, не тактическая. Речь идет о попытке выдавить оборону сразу на оперативном уровне, с прицелом на Новониколаевку и с угрозой для Ореховского района.
    Мелко копает свидомый. Цель России - Украина должна быть нашей, без возможности новой реинкарнации бандеровщины. Иначе зачем это всё?