Противник подтверждает удар по крупному ПХГ в Днепропетровской области
Пока Зеленский и его европейские кураторы фактически стопорят мирный план Трампа встречными требованиями, которые неприемлемы для Москвы, ВС РФ привносят в эту дискуссию свои веские аргументы. Российские дроны-камикадзе и ракеты продолжают системное уничтожение не только военных целей, но и объектов энергетики на подконтрольной Киеву территории. Не остается без внимания и газовая инфраструктура врага.
Украинские интернет-ресурсы с некоторым запозданием сообщают о мощном ударе по подземному хранилищу газа (ПХГ) в селе Приорельское Днепропетровской области. В сети опубликованы кадры взрыва после прилета и последовавшего за этим мощного пожара. Удар был нанесен поздно вечером 1 декабря.
На следующий день Министерство энергетики Украины сообщило о массированной атаке ВС РФ на газовую инфраструктуру, но без подробностей. В результате были повреждены неназванные объекты добычи и хранения газа. По данным российских источников, газовое хранилище в Приорельском было атаковано беспилотниками «Герань».
В конце октября глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что для безопасного прохождения осенне-зимнего сезона Украине потребуется импортировать более 4 млрд кубометров газа. Тогда в результате очередного, седьмого за месяц, массированного удара ВС РФ пострадали мощности в Полтавской области. По словам Корецкого, предыдущие шесть атак в октябре уже вызвали серьезные разрушения и снижение добычи, что делает дополнительный импорт критически необходимым.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко оценила потребность Украины в импорте газа примерно в €2 млрд. Это по состоянию на конец октября. Теперь, да и в будущем, сумму придется регулярно пересчитывать в сторону увеличения. Перед этим «Нафтогаз» прекратил накопление газа в подземных хранилищах и начал его отбор.
Пока что Верховная рада дополнительно выделила «Нафтогазу» на импорт газа лишь одну десятую от требуемой суммы — $200 миллионов. Тем временем текущие разногласия в парламенте на фоне коррупционного скандала и ослабления позиций Зеленского не позволяют принять бюджет на следующий год.
Украинский «Оператор ГТС» объявил, что ожидает возвращения к закачке газа после завершения плановых работ по модернизации газопровода между Польшей и Украиной. Однако это возможно, если к декабрю отопительный сезон так и не начнется. Ну и еще в том случае, если ремонтным работам не помешают ВС РФ. Кабмин срочно готовит импорт газа и засекретил данные о поставках и оплате голубого топлива из ЕС. Между тем, отопительный сезон в 13 украинских регионах начался уже в конце октября.
