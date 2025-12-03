Противник подтверждает удар по крупному ПХГ в Днепропетровской области

Пока Зеленский и его европейские кураторы фактически стопорят мирный план Трампа встречными требованиями, которые неприемлемы для Москвы, ВС РФ привносят в эту дискуссию свои веские аргументы. Российские дроны-камикадзе и ракеты продолжают системное уничтожение не только военных целей, но и объектов энергетики на подконтрольной Киеву территории. Не остается без внимания и газовая инфраструктура врага.

Украинские интернет-ресурсы с некоторым запозданием сообщают о мощном ударе по подземному хранилищу газа (ПХГ) в селе Приорельское Днепропетровской области. В сети опубликованы кадры взрыва после прилета и последовавшего за этим мощного пожара. Удар был нанесен поздно вечером 1 декабря.



На следующий день Министерство энергетики Украины сообщило о массированной атаке ВС РФ на газовую инфраструктуру, но без подробностей. В результате были повреждены неназванные объекты добычи и хранения газа. По данным российских источников, газовое хранилище в Приорельском было атаковано беспилотниками «Герань».



В конце октября глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что для безопасного прохождения осенне-зимнего сезона Украине потребуется импортировать более 4 млрд кубометров газа. Тогда в результате очередного, седьмого за месяц, массированного удара ВС РФ пострадали мощности в Полтавской области. По словам Корецкого, предыдущие шесть атак в октябре уже вызвали серьезные разрушения и снижение добычи, что делает дополнительный импорт критически необходимым.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко оценила потребность Украины в импорте газа примерно в €2 млрд. Это по состоянию на конец октября. Теперь, да и в будущем, сумму придется регулярно пересчитывать в сторону увеличения. Перед этим «Нафтогаз» прекратил накопление газа в подземных хранилищах и начал его отбор.

Пока что Верховная рада дополнительно выделила «Нафтогазу» на импорт газа лишь одну десятую от требуемой суммы — $200 миллионов. Тем временем текущие разногласия в парламенте на фоне коррупционного скандала и ослабления позиций Зеленского не позволяют принять бюджет на следующий год.

Украинский «Оператор ГТС» объявил, что ожидает возвращения к закачке газа после завершения плановых работ по модернизации газопровода между Польшей и Украиной. Однако это возможно, если к декабрю отопительный сезон так и не начнется. Ну и еще в том случае, если ремонтным работам не помешают ВС РФ. Кабмин срочно готовит импорт газа и засекретил данные о поставках и оплате голубого топлива из ЕС. Между тем, отопительный сезон в 13 украинских регионах начался уже в конце октября.

  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 11:54
    Украинский «Оператор ГТС» объявил, что ожидает возвращения к закачке газа после завершения плановых работ по модернизации газопровода между Польшей и Украиной

    Очередная законная цель! Не нужен им газопровод, пусть кизяк заготавливают.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 12:01
      пусть кизяк заготавливают.

      Где же они его возьмут то этот кизяк ? Так и придётся им скакать для сугрева.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 12:56
        Пусть Европа сообща на...ет и привезет это на Украину -будет им кизяк!
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +3
      Сегодня, 12:20
      Так же им не нужны нпз и нефтехранилища. Если добавить по подстанциям 700кв и вуаля. Ественно удары эти прежде всего скажутся на населении ибо военные заберут остатки, но все же работать в белых перчатках в свинарнике, не очень то и правильно
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Охотовед 2
      пусть кизяк заготавливают
      Так для кизяка тоже солома нужна, коровы нужны... Где его брать-то, если даже сало на Украине уже польское - поляки сами хвастались о росте экспорта.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:05
    Англичане возмущены что Путин не озвучил какие пункты плана не приемлемы для России.Не упоминается даже у них в СМИ что Украина может остаться без выхода к морю .Да и не пишут что если что ,мы воевать будем ни как на Украине.Врубили режим " незнайка". bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 12:15
      Честно говоря мне непонятны ожидания англичан ,с чего они решили что вчера должна была заключена " сделка" с их хотелками?Они разочарованы ,что России ещё надо.Раз так врубаем режим " незнайка" на полную,может Путин откажется от своих требований.Пусть играют в " незнайку" ,время на нашей стороне.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 12:35
        Андрей, hi!
        Цитата: tralflot1832
        Раз так врубаем режим " незнайка" на полную,может Путин откажется от своих требований.Пусть играют в " незнайку" ,время на нашей стороне.
        Путин им уже объяснял не раз, что ОБСУЖДАТЬ с нами план не нужно. Либо они соглашаются на наш, либо никакой.
        Не понимают - ну, пусть ищут переводчиков, которые понятно переведут. Мы на своих диванах подождём, а парни на фронте пока своё дело делают.
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 13:07
        Цитата: tralflot1832
        Честно говоря мне непонятны ожидания англичан ,с чего они решили что вчера должна была заключена " сделка" с их хотелками?

        Честно говоря непонятно почему к переговорам не выжгли осиное гнездо в Очакове? Бриты там серьёзная помеха на пути к Одессе и Николаеву и устранение наглов было бы неприятным сюрпризом для переговорщиков.
    2. atakan Звание
      atakan
      0
      Сегодня, 12:33
      Интересно бы глянуть тот список "возмущённых англичан" smile
      А в прочем да и хр ен с ним.
      Это чисто для прикола , типа прошлогоднюю газету почитать .8)
  3. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 12:30
    Запад сейчас слаб, разобщён и дезориентирован как никогда. И надо это время использовать по максимуму. Переговоры сколько угодно, договорённостей и компромиссов никаких, только то, что выгодно России.Покажем силу и решительность, Запад и не рыпнеся. Будем мямлить - получим новые минские соглашения. Я капитан Очевидность, знаю, го хочется верить, что Путин вчера не шутил про то, что договариваться будет не с кем.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:43
    Несмотря на естественное бурление масс из-за вечной нехватки денег и комфорта, в целом всем по хрену: берут, дают, воруют, крутятся, как могут, не теряя надежд на кружевные труселя в будущем.
  5. nikon1590205 Звание
    nikon1590205
    0
    Сегодня, 13:07
    Хаз это москальская тема и украм не надь.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:12
    Удары по ПХГ, энергетике и логистике Украины - самые серьезные аргументы в российско-американских переговорах о мире, ведущие к взаимному консенсусу. А разрушающий удар по Банковой - "вишенкой на торте" и финальным аккордом.
    Ну и совместное фото на развалинах Киева - обязательно, как символ нерушимой российско-американской дружбы wassat