Попытка Киева привлечь украинскую молодежь в ряды ВСУ с помощью так называемого «молодежного контракта» полностью провалена. Молодые украинцы не хотят идти воевать даже за большие деньги, а тех, кто ими соблазнился, на фронте уже нет. Об этом сообщает Reuters.Британское агентство отследило судьбу одиннадцати молодых украинцев, заключивших «молодежные контракты» с ВСУ в этом году. На сегодняшний день ни один из подписавших уже не воюет. Четверо лежат с ранениями различной степени тяжести, трое пропали без вести на фронте, а значит, скорей всего, погибли, двое дезертировали и возвращаться на фронт не собираются. Еще один заболел, а другой закончил жизнь самоубийством.Все они хотели «подзаработать» на контракте с ВСУ, намереваясь получить деньги на дальнейшую жизнь, а также обещанные льготы. Как оказалось, реальность сильно отличается от обещаний.Напомним, что в начале этого года Зеленский анонсировал так называемый «молодежный контракт», рассчитанный на молодых украинцев в возрасте 18-24 лет. Несмотря на рекламу, привлечь к службе за все время удалось чуть больше 500 человек. Остальные предпочли остаться в живых, не желая погибать где-то в окопах за «миллион» гривен и обещанные льготы. К тому же у подписавших контракт начались проблемы с выплатами, всю сумму на руки не получил никто.Между тем в Киеве сейчас обсуждают снижение возраста мобилизации, чтобы загнать молодежь в ВСУ уже без всяких «миллионных контрактов».