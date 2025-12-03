Британцы выяснили судьбу 11 украинцев, подписавших «молодежный контракт» с ВСУ

4 328 19
Британцы выяснили судьбу 11 украинцев, подписавших «молодежный контракт» с ВСУ

Попытка Киева привлечь украинскую молодежь в ряды ВСУ с помощью так называемого «молодежного контракта» полностью провалена. Молодые украинцы не хотят идти воевать даже за большие деньги, а тех, кто ими соблазнился, на фронте уже нет. Об этом сообщает Reuters.

Британское агентство отследило судьбу одиннадцати молодых украинцев, заключивших «молодежные контракты» с ВСУ в этом году. На сегодняшний день ни один из подписавших уже не воюет. Четверо лежат с ранениями различной степени тяжести, трое пропали без вести на фронте, а значит, скорей всего, погибли, двое дезертировали и возвращаться на фронт не собираются. Еще один заболел, а другой закончил жизнь самоубийством.



Все они хотели «подзаработать» на контракте с ВСУ, намереваясь получить деньги на дальнейшую жизнь, а также обещанные льготы. Как оказалось, реальность сильно отличается от обещаний.

Напомним, что в начале этого года Зеленский анонсировал так называемый «молодежный контракт», рассчитанный на молодых украинцев в возрасте 18-24 лет. Несмотря на рекламу, привлечь к службе за все время удалось чуть больше 500 человек. Остальные предпочли остаться в живых, не желая погибать где-то в окопах за «миллион» гривен и обещанные льготы. К тому же у подписавших контракт начались проблемы с выплатами, всю сумму на руки не получил никто.

Между тем в Киеве сейчас обсуждают снижение возраста мобилизации, чтобы загнать молодежь в ВСУ уже без всяких «миллионных контрактов».
19 комментариев
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 11:35
    А почему на украинском плакате вояка, мягко говоря, не совсем классической украинской внешности, а больше смахивает на какого-то колумбийца? laughing
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +3
      Сегодня, 11:38
      С настоящим коломбийским завсегда везде ничтяк! (с)
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Alex F._2
        С настоящим коломбийским завсегда везде ничтяк! (с)
        laughing good
        Они там про какие-то "робуксы" написали - я не знаю, что это такое. А "настоящего колумбийского", интересно, сколько на лям гривен купить можно? Зеленский, наверное, знает. Но молчит. laughing
        1. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +1
          Сегодня, 12:17
          Это игровая валюта winked
          "Робуксы – это внутриигровая валюта, которая используется для покупки различных предметов, улучшений и аксессуаров для персонажа. Отличительной особенностью Робуксов является их универсальность – они могут быть использованы в любой игре внутри платформы Roblox.
          Игроки могут заработать робуксы, участвуя в различных игровых событиях, создавая свои собственные игры или просто покупая их за реальные деньги." laughing

          Короче типа сходи в штурмовики, можешь поиграть в танчики на компе... но потом, если будет чем играть и кому.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 12:27
            Цитата: Evgeny64
            Короче типа сходи в штурмовики, можешь поиграть в танчики на компе... но потом
            Изумительная перспективка! good

            Это ж надо не просто не иметь мозгов, а забить голову туалетной бумагой. Причём, использованной.
            А Дмитрий cpls22 в комментарии ниже предположил, что это антиреклама... Какая антиреклама???!!! Самая что ни на есть прямая реклама для безмозглых.
      2. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 11:45
        закончил жизнь самоубийством

        Этот совсем видимо хронический имбецил, покончить самоубийством на войне… ну тут совсем слов нет.
        Судя по лохловским каналам, снижение призывного возраста вопрос практически решённый. Молодёж (18 - 24) валит всеми правдами и неправдами с украины. Зеля однозначно утилизирует максимальное количество лохлов, ему реально наплевать на народец украины.
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 12:00
          Охотовед 2
          Этот совсем видимо хронический имбецил

          Закончил самоубийством ? Здесь одолевают некоторые сомнения, нет причин верить, если он не наркоман.
          1. Igool Звание
            Igool
            0
            Сегодня, 12:15
            Цитата: frruc
            Закончил самоубийством ?


            Почему же, возможно "побратимы" постарались, списав потом на самоубийство.
            Бывало там и такое.
        2. владимир 290 Звание
          владимир 290
          0
          Сегодня, 13:20
          Алексей,ничего удивительного, посттравматический синдром, страшная и непредсказуемая штука, еще аукнется нам на долгие годы. Не знаешь, что от человека ожидать,при определенных обстоятельствах щелкает тумблер в голове и что он сделает неизвестно, у каждого свое. Я сталкивался с попыткой суицида при помощи водки, как это не смешно выглядит (на самом деле грустно). Человек специально, чтоб умереть, хотя мог бы просто застрелиться, выпил несколько бутылок водки, естественно без закуски, перед этим разделся догола. Хорошо вовремя нашли и откачали, в течении нескольких дней потом лежал. Док сказал еще чуть- чуть и все. Отправили лечиться.
    2. cpls22 Звание
      cpls22
      +3
      Сегодня, 11:45
      Вообще плакат странный - под дебильного вида контрактником приводится арифметика 1мульён гривен=33мульёна роботов - пластиковых игрушечек как из киндерсюрприза. Это явно антиреклама.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +7
        Сегодня, 11:49
        Цитата: cpls22
        Это явно антиреклама.
        Глядя на Украину последних 35 лет, а, особенно, последних 15 или даже последних 4 лет - в том, что это АНТИ реклама, не уверен. Больные мозги ещё и не на такое способны...
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Сегодня, 12:53
          Цитата: Zoldat_A
          Больные мозги ещё и не на такое способны...

          Похоже, Вы правы sad
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +4
        Сегодня, 11:55
        Вы никогда не обращали внимания что у украинцев поведение как у детей, которым учителя дали немного порулить в школе? Британцы это хорошо видят, так как сами это всё и организовали. Соответственно они и методы убеждения применяют как к детям. И те вполне на это ведутся.
        1. Igool Звание
          Igool
          +2
          Сегодня, 12:22
          Цитата: cpls22
          Это явно антиреклама.


          Вы ничего не понимаете, это в Вас говорят Ваши "скрепы". laughing soldier
          Все дело в понимании, что такое хорошо, а что такое плохо. Когда людей доводят до того, что вся реальность проявляется для них в негативе, то черное и белое- меняются местами. И тогда всяческие нововведения, типа европейских "ценностей" уже кажутся им свободами и великими достижениями.
          В голове у них творится, с нашей точки зрения,- какое-то явное нарушение психики, а им кажется, что наши "скрепы" не дают понять нам всю свободу их мышления.
      3. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +2
        Сегодня, 12:08
        Ага, а надпись на стекле под плакатом "Места для пассажиров с детьми и инвалидов" никого не смущает? laughing
        Т.е. место под этим плакатом уже гарантировано, в лучшем случае и явно не по случаю родить ребенка smile
        Эти роботы, вроде, как с чем-то типа гамбургеров идут, забыл уже. По-моему берешь какой-то комбо, типа бутер, фри, салат и напиток, к нему идет такая игрушка.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 11:36
    Скоро до зелеюгенда дойдет. Хунте все равно кого в топку кидать, лишь бы еще руки погреть. Стариков, детей, баб - все сойдет.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:38
    ❝ Несмотря на рекламу, привлечь к службе за всё время удалось чуть больше 500 человек. Остальные предпочли остаться в живых ❞ —

    — Но повезёт не всем ...
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 12:09
    Не ходите "дети в" Африку" гулять... ©
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:18
    двое дезертировали и возвращаться на фронт не собираются.

    Истые х.охлы! Лям получили и на дно залегли! С лямом можно до прихода наших в яме провисеть...