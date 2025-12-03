Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но Андрей Борисович – это очень опасный человек.

После отставки с должности главы офиса в сторону Ермака на Украине не плюнул, наверное, только самый ленивый. Серому кардиналу припоминают все его выходки и заявления, считая, что ему больше нечем ответить. Как подчеркнула бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, Ермак был «самым опасным» человеком в окружении президента Украины.Андрей Ермак вел свою игру, часто игнорируя приказы Зеленского, и заставлял окружение «нелегитимного» делать то же самое. По словам Мендель, она и другие члены офиса президента очень часто получали звонки от Ермака с указанием «ни в коем случае не делать, как приказал Зеленский».Согласно заявлению бывшего пресс-секретаря, у Ермака были очень большие амбиции, он еще в 2019 году консультировался с политическими консультантами о возможности самому занять пост президента Украины. Считается, что пост главы офиса Зеленского мог быть только стартовой площадкой, хотя и на нем он чувствовал себя вполне уверенно, используя клоуна в качестве ширмы для проворачивания своих дел.Ермак сосредоточил в своих руках слишком много власти, шантажируя украинских политиков уголовными делами, и имел возможность воздействовать на работу правоохранителей. Как предполагается, он и сейчас имеет определенное влияние на Украине, не нужно делать поспешных выводов о том, что экс-глава офиса «уже всё».Напомним, что Ермаку закрыли выезд из Украины в рамках «дела Миндича». Сам бывший глава офиса намерен уйти от уголовного преследования через мобилизацию.