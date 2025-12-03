Ермака назвали «самым опасным» человеком в окружении Зеленского

После отставки с должности главы офиса в сторону Ермака на Украине не плюнул, наверное, только самый ленивый. Серому кардиналу припоминают все его выходки и заявления, считая, что ему больше нечем ответить. Как подчеркнула бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, Ермак был «самым опасным» человеком в окружении президента Украины.

Андрей Ермак вел свою игру, часто игнорируя приказы Зеленского, и заставлял окружение «нелегитимного» делать то же самое. По словам Мендель, она и другие члены офиса президента очень часто получали звонки от Ермака с указанием «ни в коем случае не делать, как приказал Зеленский».



Согласно заявлению бывшего пресс-секретаря, у Ермака были очень большие амбиции, он еще в 2019 году консультировался с политическими консультантами о возможности самому занять пост президента Украины. Считается, что пост главы офиса Зеленского мог быть только стартовой площадкой, хотя и на нем он чувствовал себя вполне уверенно, используя клоуна в качестве ширмы для проворачивания своих дел.

Ермак сосредоточил в своих руках слишком много власти, шантажируя украинских политиков уголовными делами, и имел возможность воздействовать на работу правоохранителей. Как предполагается, он и сейчас имеет определенное влияние на Украине, не нужно делать поспешных выводов о том, что экс-глава офиса «уже всё».

Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но Андрей Борисович – это очень опасный человек.


Напомним, что Ермаку закрыли выезд из Украины в рамках «дела Миндича». Сам бывший глава офиса намерен уйти от уголовного преследования через мобилизацию.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 12:05
    Сам бывший глава офиса намерен уйти от уголовного преследования через мобилизацию.

    Брехня! Будет ползком пробираться на "опасные земли" Западной Украины.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 12:08
      Ермак на пленках Миндича проходит как Али Баба..... у Зеленского кликуха "музыкант". Все они под МИ-6 ходят.
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 12:05
    Ермака назвали «самым опасным» человеком в окружении Зеленского

    А что есть те кто действительно поверил что этот упырь просто так взял и ушёл ? Он всё так же у "руля" как и просроченный клоун.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:06
    ❝ Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но Андрей Борисович – это очень опасный человек ❞ —

    — Кроме Али-бабы у Ермака был ещё "позывной" Алла Борисовна ...
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 12:06
    Нет тела- нет дела...
    Знаю, что коротко. Но емко tongue
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 12:16
      За то, что в гробу тапки не жали!
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:06
    Серому кардиналу припоминают все его выходки и заявления, считая, что ему больше нечем ответить

    Андрюшка слушает, да ест....
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 12:16
    бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
    Интересно, а как украинские ультра-националисты относятся к тому, что у них в политических верхах Менделей-Миндечей больше, чем в Израиле? Что-то я от них не слышал воплей, что "продали Украину"...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 12:33
      Интересно, а как украинские ультра-националисты относятся к тому, что у них в политических верхах Менделей-Миндечей больше, чем в Израиле?

      Так эти ультра-националисты другого формата для них Россия и россияне враги а евреи лучшие друзья.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:40
        Цитата: частное лицо
        Так эти ультра-националисты другого формата для них Россия и россияне враги а евреи лучшие друзья.
        Мне чисто в теории непонятно - как это стыкуется с заветами их Бандеры и прочих (нецензурно)? Там же всё по-другому - и вся жизнь и деятельность их духовных лидеров это подтверждает.
        Гитлер, конечно, не всех евреев в печи отправлял, но банкир, которого доить можно - это одно, а те, кто в Освенциме - это другое. А тут - оккупировали прямо.

        Я всё это вовсе не про евреев и не про Бандеру.
        Просто видеть ущербность идеологии врага всегда полезно.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 13:22
          Мне чисто в теории непонятно - как это стыкуется с заветами их Бандеры и прочих (нецензурно)?

          Так и этого Бандеру им навязали с "верху" как борца с москалями.
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 12:26
    Этих толсторожих так сложно различать... По моему это все один и тот же обрюзглый "политик". По факту - бандос. Все они опасны, конечно. Бандиты с приоритетным доступом ко всем рычагам власти не малой страны... как тут не опасаться? И за свою жизнь, и за близких...
    Работал я как то в Крыму, там Газпром обьекты восстанавливал после тотального разорения, с состояния заброшки... в общем с обычного состояния после украинского владычества. А генподрядчиком у нас была украинская фирма, до того делавшая стеклянные фасады в Киеве. Как они туда пролезли... это другая тема)
    В общем подходит к нам девчуля - их юрисконсульт. Молодая, только из института. И пытается говорить. Вот только она без растопыренных пальцев и фени воровской общаться не в состоянии. Причем намертво застыла в позиции, когда их гендир - главпахан понадусе.
    А мы то из другой лиги совсем... Пришлось просить представителя Газпрома привести генподрядчика к нормальному бою) Давалось им новое положение с огромным трудом.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:22
    Сам бывший глава офиса намерен уйти от уголовного преследования через мобилизацию
    С нетерпением ждём его в нашем плену!