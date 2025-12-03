ВС РФ освободили село Червоное на Гуляйпольском направлении

Подразделения группировки «Восток» освободили село Червоное в Запорожской области. Штурмовые группы 38-й гвардейской мотострелковой бригады (35-я армия) прошли населенный пункт стремительным рывком. Они ликвидирован остатки украинского гарнизона.

Сообщается, что все развивалось практически в один темп: после взятия Зеленого Гая – это всего два километра севернее – наступление не притормозило ни на секунду.



Российские подразделения вошли в Червоное и добили окруженную группу 102-й бригады теробороны ВСУ. Потери украинской стороны превысили роту личного состава, а подбитой техники насчитали больше десяти единиц. В итоге под контролем оказалась территория свыше 12 квадратных километров, включая поля, посадки и прилегающие участки.


Командование «Востока» уточняет, что с занятием Червоного открывается новая оперативная дорога на Гуляйполе. До него всего пять километров по прямой. Для украинских сил это означает еще одно направление давления и еще один риск потерять опорный узел.

Тем временем «Дальневосточный экспресс», как называют наступательный темп в самой группировки продолжает освобождать населенные пункты в Запорожской области от украинских формирований.
  1. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Сегодня, 12:28
    Только вчера писали что есть вариант атаки на Красное. А сегодня уже захватили.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 12:49
      Темп хороший,что и говорить! Удачи нашим брйцам и командирам!
    2. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 13:32
      Не захватили, а освободили.
  2. Sector2 Звание
    Sector2
    0
    Сегодня, 12:39
    Дорога к западу от Гуляйполе является последним основным маршрутом снабжения.
  3. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 12:43
    Наверное наши штурма как говорится на плечах в Красное залетели,теперь бы закрепиться пока противник не очухался.Думаю попытка отбить Красное будет
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:22
      Отбить им будет трудно. Продвигаться внутрь кармана, грозящего в любой момент превратиться в котел, не самая удобная тактика.
    2. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 13:27
      Сомнительно что будут пытаться отбить, логистики туда нет у ВСУ. Вот если получится выбить ВСУ из восточной части Гуляйполя и перевести под огневой контроль дорогу в сторону Марфополя, то событий много будет.