ЕК готовит механизм для воровства активов России, Бельгия снова против

Европейские СМИ пишут, что в Брюсселе готовят юридический документ, который должен открыть прямую дорогу к фактическому изъятию средств, заблокированных на счетах российского Центробанка и связанных структур.

Проект документа хотят утвердить уже сегодня. В нем прописан механизм «репарационного кредита» – особого долгового инструмента, который привяжут к остаткам заблокированных российских средств. По сути, ЕС создает финансовый рычаг, который позволит украсть российские активы и использовать их как базу для новых обязательств, формально не трогая «тело» этих активов напрямую.



Для Брюсселя это шаг, на который долго не решались. Внутри ЕС тема изъятия российских средств вызывала споры: одни страны говорили, что момент настал, другие боялись удара по репутации европейской финансовой системы – ведь это прямой риск подорвать доверие суверенных фондов и центробанков, которые хранят деньги в Европе.

Интересно, что именно Бельгия – страна, где заморожено больше всего российских активов – выступает против идеи «репарационного кредита». Глава бельгийского МИД считает, что схема с российскими деньгами - слишком рискованная. Вместо этого он предложил безопасную альтернативу: просто выдать Украине кредит на 45 млрд евро. По словам премьера Бельгии Барта де Вевера, не может быть адекватного человека, который бы всерьёз считал, что Россия проиграет Украине, а потому можно спокойно использовать её активы.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 12:43
    Я думаю,что они опоздали.Если бы они это проворачивали осенью 2022 го,то без проблем бы прошло.А теперь ситуация несколько другая
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:55
      осенью 2022 они сильно надеялись на санкции , которые наложили на Россию и конечно на США с дедушкой Джо, оставляя сие воровство на потом.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 12:58
      Если бы это были живые деньги, они их непременно забрали, но российские активы в Европе это долги европейских стран России, оформленные в виде долговых обязательств в Брюсселе, что бы их забрать нужно их из собственных бюджетов вынуть и отдать Украине.
      А потом ещё Россия долговые расписки к оплате предъявит.
  2. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 12:46
    Русские всегда приходят за своим,не помню кто сказал .Европе помнить это надо об этом
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      0
      Сегодня, 12:50
      Русские всегда приходят за своим


      Отто фон Бисмарк, приписывают ему.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 12:51
      Да вроде как Бисмарк сказал .
      Он еще многое о России говорил , предупреждал не воевать с ней . Но некоторые не прислушиваются к его словам .
      Надо историю учить .
    3. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 12:54
      Как то так... Отто фон Бисмарк.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 12:56
      В немецком Кобленце находится памятник.Монумент с фонтанчиком.На котором высечено."Установлен в честь начала похода армии Императора Наполеона против русских"......Внизу добавлено "Прочитано и одобрено.Русский комендант города Кобленц 1 января 1813"
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 13:13
        Не все видимо читают про свою историю.
    5. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 13:15
      Русские всегда приходят за своим,

      "Особенности национальной рыбалки"
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:47
    Глазки завидущие, ручки трясутся, слюна течет....
    Всё, что надо знать о Брюсселе...
    Умел бы рисовать, нарисовал бы....
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +1
      Сегодня, 12:51
      Кукрыниксов на них нет, а жаль... laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:02
        Да... Не три в одном я.... winked
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:51
    Очень торопятся украсть, пока это еще можно замаскировать как "помощь" украм. А когда надежд на укропитеков не останется совсем, тогда и деньги для "помощи" стырить уже не получится, так как уже все осознают что это не поможет.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 12:52
    Скоро европейская ,,кукуха,,вообще съедет от наших активоы еще и передерутся.)))Не так просто их твм осталили...
  6. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:55
    Бельгия снова против
    - ну прям не Бельгия, а Баба-Яга какая то lol
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:55
    45 млрд €- торг здесь не уместен ,подумала Урсула.Кстати капитализация евроклира 37 трлн €.Трампу это что то напомнило, циферька в 37 000 000 000 000. laughing
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +1
      Сегодня, 13:06
      Предлагаю изъять все активы евроклира в пользу матрасов, laughing
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:00
    Классная тема .Создать фонд За справедливость в ЕС и барыжить чужими деньгами ,а в случае чего, при чем тут фонд
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 13:16
    Тут добавить нечего.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:22
    ЕК готовит механизм для воровства активов России, Бельгия снова против

    Поезд ушел, в последний вагон уже не запрыгнуть как не пытайся. На какие только жертвы не пошли европейцы что бы нам нагадить, а все напрасно, в конечном итоге сами обгадились.
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 13:29
    Нужен не механизм воровства, а кто будет потом компенсировать сворованное западным компаниям, когда их бабки будут конфискованы в России? Чего уж проще: воруете бабки и принимаете акт, по которому все кто за воровство платят компенсации солидарно, то есть все скопом или с любого одного, например с Германии.