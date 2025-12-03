ЕК готовит механизм для воровства активов России, Бельгия снова против
2 11522
Европейские СМИ пишут, что в Брюсселе готовят юридический документ, который должен открыть прямую дорогу к фактическому изъятию средств, заблокированных на счетах российского Центробанка и связанных структур.
Проект документа хотят утвердить уже сегодня. В нем прописан механизм «репарационного кредита» – особого долгового инструмента, который привяжут к остаткам заблокированных российских средств. По сути, ЕС создает финансовый рычаг, который позволит украсть российские активы и использовать их как базу для новых обязательств, формально не трогая «тело» этих активов напрямую.
Для Брюсселя это шаг, на который долго не решались. Внутри ЕС тема изъятия российских средств вызывала споры: одни страны говорили, что момент настал, другие боялись удара по репутации европейской финансовой системы – ведь это прямой риск подорвать доверие суверенных фондов и центробанков, которые хранят деньги в Европе.
Интересно, что именно Бельгия – страна, где заморожено больше всего российских активов – выступает против идеи «репарационного кредита». Глава бельгийского МИД считает, что схема с российскими деньгами - слишком рискованная. Вместо этого он предложил безопасную альтернативу: просто выдать Украине кредит на 45 млрд евро. По словам премьера Бельгии Барта де Вевера, не может быть адекватного человека, который бы всерьёз считал, что Россия проиграет Украине, а потому можно спокойно использовать её активы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация