В России идут дискуссии насчёт ответа на атаки Киева на танкеры в Чёрном море

В экспертном сообществе России идут дискуссии насчет ответа на атаки Киева на танкеры в Черном море. Некоторые из них считают, что все проблемы будут решены после заключения мирного соглашения, но таких остается все меньше.

Пока еще украинские атаки не приводят к разливам в море нефти и нефтепродуктов, но нельзя исключать, что придется столкнуться и с этим. Поэтому меры предпринимать нужно, причем срочно.



Наиболее «горячие головы» предлагают топить танкеры западных государств в Атлантике и других частях Мирового океана. Но это явно «не наш метод», ведь тогда мы превратимся в таких же террористов, как и киевский режим.

А в том, что у власти в Киеве находятся террористы, сомневаться не приходится. Все знают, где они находятся, но для их ликвидации не наносятся удары по центрам принятия решений даже этого уровня.

Также на удивление мягко ведут себя власти Турции, вблизи побережья которой украинские силовики предпринимали свои атаки. А ведь существуют прямые угрозы со стороны Киева турецкой экономике и экологии, да и международный авторитет Анкары сильно страдает.

Похоже, остается единственный вариант решения проблемы, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, хотя он и далеко не самый простой. Глава государства заявил, что для предотвращения актов пиратства со стороны Украины российские военные могли бы полностью лишить ее выхода в Черное море.

Президент отметил, что эта мера стала бы самой радикальной из всех возможных. А на данный момент текущей задачей станет усиление интенсивности российских атак на порты Украины и суда, которые в них заходят. Особенно это касается судов под флагами государств, помогающих украинским террористам осуществлять свои пиратские нападения.

  Silver99
    Silver99
    -1
    Сегодня, 14:19
    Какие дискуссии ? Ответ обязан быть мгновенным, полная морская блокада 404 топить все их зерновозы в Черном море !!! Самая действенная мера для свидомых.
  Дилетант
    Дилетант
    -3
    Сегодня, 14:25
    Еще бы он это и сделал.
    Когда-то он обещал "мочить в сортире". И замочил. Но с тех пор много воды утекло...
    Скобаристан
      Скобаристан
      +3
      Сегодня, 14:28
      Только ведь он начал СВО. Тут не много воды же утекло. Когда необходимо волне способен действовать силовыми методами. Только , похоже, он четко понимает что это крайние меры. И на мой взгляд это хорошо.
  faiver
    faiver
    0
    Сегодня, 14:29
    А тем временем над Черным морем сейчас болтается французский авиаразведчик
    Лимон
      Лимон
      0
      Сегодня, 14:34
      Наши ТУ-22 тоже заставили скандинавов памперсы одеть и Миг-31 также панику у европы вызвали...
      красноярск
        красноярск
        0
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Лимон
        Наши ТУ-22 тоже заставили скандинавов памперсы одеть и Миг-31 также панику у европы вызвали...

        Да, Вы уверены? А мне думается, что 99% и скандинавов и европейцев знать не знают ни о каких ТУ-22 и МИГ-31, поэтому о памперсах и не думали.
        А вот петушиный разведчик, что "висит" над Черным морем, укажет каклам точные координаты целей. И наши даже о памперсах не успеют подумать.
        Разницу улавливаете?
        Не знаю из каких соображение наши не закроют небо над Черным морем для разведчиков любых стран на период проведения СВО.
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 14:35
    Как говорил мой бывший шеф: "С мягким мужским половым органом, порядка ни дома, ни на работе не будет"
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 14:36
    Ответ должен быть сдержанным и спокойным- топить все, что идет на Украину и топить все, что идет с Украины . ну, и конечно- не должно быть у бандеровцев выхода к морю. И самих бандеровцев быть не должно. А, так, конечно- выдержка и еще раз выдержка.
  ximkim
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:39
    Нереально.
    Промышленность неможет, генералы Путинские .