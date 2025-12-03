В экспертном сообществе России идут дискуссии насчет ответа на атаки Киева на танкеры в Черном море. Некоторые из них считают, что все проблемы будут решены после заключения мирного соглашения, но таких остается все меньше.Пока еще украинские атаки не приводят к разливам в море нефти и нефтепродуктов, но нельзя исключать, что придется столкнуться и с этим. Поэтому меры предпринимать нужно, причем срочно.Наиболее «горячие головы» предлагают топить танкеры западных государств в Атлантике и других частях Мирового океана. Но это явно «не наш метод», ведь тогда мы превратимся в таких же террористов, как и киевский режим.А в том, что у власти в Киеве находятся террористы, сомневаться не приходится. Все знают, где они находятся, но для их ликвидации не наносятся удары по центрам принятия решений даже этого уровня.Также на удивление мягко ведут себя власти Турции, вблизи побережья которой украинские силовики предпринимали свои атаки. А ведь существуют прямые угрозы со стороны Киева турецкой экономике и экологии, да и международный авторитет Анкары сильно страдает.Похоже, остается единственный вариант решения проблемы, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, хотя он и далеко не самый простой. Глава государства заявил, что для предотвращения актов пиратства со стороны Украины российские военные могли бы полностью лишить ее выхода в Черное море.Президент отметил, что эта мера стала бы самой радикальной из всех возможных. А на данный момент текущей задачей станет усиление интенсивности российских атак на порты Украины и суда, которые в них заходят. Особенно это касается судов под флагами государств, помогающих украинским террористам осуществлять свои пиратские нападения.