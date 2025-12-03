Штурмовики ВС РФ рассказали подробности освобождения Доброполья
Бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» в ходе наступления в Запорожской области накануне освободили село Доброполье (не путать с одноименным населенным пунктом в ДНР). Оно расположено на восточном берегу реки Гайчур к северу от Гуляйполя, бои за освобождение которого в данное время продолжаются.
Наши штурмовики рассказали о том, как происходило освобождение этого хорошо подготовленного противником к обороне населенного пункта. Соответствующее видео опубликовано в официальных каналах Министерства обороны России.
Наступление на Доброполье развивалось с двух направлений. Это лишило обороняющегося противника возможностей для маневра. Наши подразделения продвинулись вдоль берега реки Гайчур и взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ площадью более 18 квадратных километров. На подступах к укреплению врага наши бойцы преодолели инженерные заграждения: противотанковый ров, взрывные и невзрывные барьеры, «зубы дракона», которые для пехоты препятствия не представляют.
В результате маневров наших бойцов с двух направлений противник, явно уверовавший в неприступность своих позиций, был вынужден оставить часть укреплений без попыток организовать оборону. Если говорить простым языком, то украинские боевики просто сбежали.
Российский штурмовиков с позывным «Шрам» рассказал об одном из эпизодов боя за Доброполье:
Не выдержав натиска наших штурмовик, противник бежал с позиций, бросив оружие и боекомплекты. По словам Шрама, в занятом опорнике осталось очень много БК.
Российский боец с позывным «Буря» добавляет, что противник оказывал сопротивление в лесополосах на подступах к селу. Наших бойцов атаковали беспилотники, враг бил из минометов. Однако это не остановили штурмовиков. В ходе наступления взяли в окружение группу украинских боевиков, предложили им сдаться. Тех, кто отказывался, уничтожали стрелковым огнем и гранатами.
В результате успешных действий наших бойцов очередной населенный пункт в российском Запорожье был полностью освобожден и зачищен. В селе традиционно поднят российский триколор. По данным Минобороны РФ, при штурме Доброполья противник потерял более 15 единиц техники и свыше роты солдат из состава 110-й механизированной бригады ВСУ.
