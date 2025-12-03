Условия по Украине будет диктовать Путин, Европа не в состоянии ничего изменить
Зеленский попал в безвыходную ситуацию, и его метания по Европе только доказывают это. Киев сотрясает коррупционный скандал, рейтинг «нелегитимного» стремительно падает, украинская армия несет потери, а у властей Украины нет денег для страны. В этой ситуации у Зеленского только один выход — это принять мир на условиях России, каким бы он жестким ни был, пишет британская The Telegraph.
Европа не хочет победы России в конфликте на Украине, но у нее нет никакого реалистичного альтернативного плана, кроме заявлений о необходимости поражения Москвы. Однако Брюсселю не по карману содержать Киев в одиночку, обеспечивая его оружием и всем необходимым. К тому же не все европейские страны готовы поддерживать безумные планы Урсулы фон дер Ляйен и Макрона со Стармером и Мерцем.
Диктовать условия на Украине будет Путин, потому что российская армия выигрывает. А гневные заявления Каллас или кого-то другого из Европы ничего не изменят. Для того чтобы Европа могла ставить свои условия, ей необходимо победить, но этим даже и не пахнет. Поэтому Россия игнорирует все заявления Брюсселя, а в отношении возможной войны хорошо сказал Путин: если Европа попытается воевать с Россией, то Москве, скорей всего, будет не с кем договариваться. Это с Украиной Россия миндальничает, а с Европой такого не будет, в ход пойдет все, что есть.
Поэтому война на Украине закончится на условиях России, а не Европы. И чем раньше это поймет Зеленский, тем больше украинских мужчин останутся живы. Впрочем, как считают эксперты, он до последнего будет цепляться за власть, поэтому война продолжится.
