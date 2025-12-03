Условия по Украине будет диктовать Путин, Европа не в состоянии ничего изменить

Зеленский попал в безвыходную ситуацию, и его метания по Европе только доказывают это. Киев сотрясает коррупционный скандал, рейтинг «нелегитимного» стремительно падает, украинская армия несет потери, а у властей Украины нет денег для страны. В этой ситуации у Зеленского только один выход — это принять мир на условиях России, каким бы он жестким ни был, пишет британская The Telegraph.

Европа не хочет победы России в конфликте на Украине, но у нее нет никакого реалистичного альтернативного плана, кроме заявлений о необходимости поражения Москвы. Однако Брюсселю не по карману содержать Киев в одиночку, обеспечивая его оружием и всем необходимым. К тому же не все европейские страны готовы поддерживать безумные планы Урсулы фон дер Ляйен и Макрона со Стармером и Мерцем.



Диктовать условия на Украине будет Путин, потому что российская армия выигрывает. А гневные заявления Каллас или кого-то другого из Европы ничего не изменят. Для того чтобы Европа могла ставить свои условия, ей необходимо победить, но этим даже и не пахнет. Поэтому Россия игнорирует все заявления Брюсселя, а в отношении возможной войны хорошо сказал Путин: если Европа попытается воевать с Россией, то Москве, скорей всего, будет не с кем договариваться. Это с Украиной Россия миндальничает, а с Европой такого не будет, в ход пойдет все, что есть.

Поэтому война на Украине закончится на условиях России, а не Европы. И чем раньше это поймет Зеленский, тем больше украинских мужчин останутся живы. Впрочем, как считают эксперты, он до последнего будет цепляться за власть, поэтому война продолжится.
  1. Ady66 Звание
    Ady66
    0
    Сегодня, 13:08
    Хорошо бы, чтобы этот карточный домик схлопнулся побыстрее...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 13:15
      Цитата: Ady66
      Хорошо бы, чтобы этот карточный домик схлопнулся побыстрее...

      Вы про какой, украину или ЕС? Я лично за оба голосую… hi
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 13:16
      Сейчас самое время заявить о новых более жестких для 404 условиях, а именно Одесса, Очаков, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Суммы, Чернигов, Харьков переходят к России к тому что уже по Конституции в составе России. Никуда не денутся, подпишут по итогам СВО.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 13:31
        Цитата: Silver99
        Сейчас самое время заявить о новых более жестких для 404 условиях, а именно Одесса, Очаков, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Суммы, Чернигов, Харьков переходят к России к тому что уже по Конституции в составе России. Никуда не денутся, подпишут по итогам СВО.
        Сейчас не тот случай. Нам по большому счету не важно что подпишет 404. Важно что бы мир признал 4 новые территории за Россией. И пока поводов отжимать Одессу и Николаев не видно, но вот еще пару БЭКов у побережья РФ и повод будет.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 13:11
    Главное, чтоб наши итоговые условия не вызвали недоумения у тех, кто положил свою жизнь и здоровье для того, чтоб Россия могла их диктовать.... Действия и мотивы руководства нашего государства часто вызывают как бы так сказать.... вопросы. what
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:17
      хорошо сказал Путин: если Европа попытается воевать с Россией, то Москве, скорей всего, будет не с кем договариваться.
      Дойдет ли это до Европы ! feel
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Uncle Lee
        Дойдет ли это до Европы !

        Дойдёт, когда Киев капитулирует.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    -2
    Сегодня, 13:16
    Европа не в состоянии

    Сотояние- нестояния........
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:18
    Выдайте им совочки и покажите где песочница
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:18
    Кстати на днях МО РФ опубликовало видео с тройкой ТУ 22МЗ с стандартной формулировкой ,совершён плановый 5 часовой полёт.
    Норвежский " Барецсерунок" *** ,выполняющий функции ППО Украины в Норвегии сделал расшифровку .ТУ22М3 летали к шведскому о Готланд.Утверждают что них были подвешены крылатые ракеты.Шведские истребители это подтверждают.Баренцсерунок *** обеспокоен появлением 16ти ТУ22М3 на базе " Оленья".Что то стихли разговоры что Балтийское море внутреннее море НАТО.Да МИГ 31 частый гость у берегов Швеции.Как то так.
  6. Лимон Звание
    Лимон
    -1
    Сегодня, 13:20
    После этих слов ВВП пришло время для гомосеков начать думать,а не изображать мозговую деятельность! Хотя думать они разучились.)))
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Лимон
      После этих слов ВВП пришло время для гомосеков начать думать

      А разве могут об этом думать гомосеки? У них одна думка - о ж̶о̶.. о̶ женщинах laughing ой, что это я? совсем запутался с этими гомосеками
      Кстати, вот почему сейчас в гейропе женщины одни страшилки?
      Да просто они сейчас не в цене в гейропе!
      А как может расцвести женщина, если она не в цене? То- то.... laughing
  7. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -1
    Сегодня, 13:23
    Они просто забыли - "...границы России нигде не заканчиваются... " smile
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:24
    В этой ситуации у Зеленского только один выход
    Можно ещё застрелиться или повеситься. Такой выход был бы предпочтительней wink
  9. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 13:32
    Известный политик: Любые изменения границ в странах региона приведут к бесконечным войнам
    Россия не должна аннексировать украинскую территорию, я серьёзно, ни при каких других условиях, даже при контроле над украинским правительством, армией, полицией, но она не должна аннексировать украинскую территорию. Если она это сделает, это будет очень плохо для Европы: «Послушайте, граждане Европы, мы не хотим аннексировать вашу территорию, вас обманывают. В Европе возникнут серьёзные внутренние разногласия».Разве кому-то вообще важно, что Россия ушла из Херсона? Нет. Это как похмелье, которое скоро пройдёт. Конечно, аннексию следует рассматривать как крайнюю меру. Жизнь лучше смерти.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:35
      Это русская земля! Россия возвращает и вернет своё! Вот евроземли нам не нужны от слова совсем.