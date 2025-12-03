Отмечен рост выпуска применяемого в зоне СВО подствольного гранатомёта ГП-34

Концерн «Калашников» поставил в войска партию подствольных гранатометов ГП-34, полностью выполнив государственный контракт. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Новая партия подствольных гранатометов ГП-34 передана российским военным. Параметры поставки не раскрываются, но подчеркивается, что объемы производства гранатомета в этом году были рекордные, а на следующий год будут еще выше. ГП-34 активно используется нашими бойцами в зоне СВО.



Концерн «Калашников» выполнил полностью и в установленные сроки государственный контракт на поставку заказчику 40-мм гранатомета ГП-34. Изделие активно используется в зоне проведения специальной военной операции.



Подствольный гранатомет ГП-34 используется для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами на дистанции до 400 метров. Также способен вести стрельбу осветительными и сигнальными зарядами.

Гранатомет дульнозарядный, использует выстрелы калибра 40 мм. Устанавливается на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94. Способен вести стрельбу как прямой наводкой, так и навесом, для чего в конструкции гранатомета предусмотрена специальная разметка.

Основные характеристики: прицельная дальность 400 м; режимы ведения огня — одиночный; скорострельность техническая, выстрелов 5-6/мин; масса гранатомета без комплекта монтажных частей 1,4 кг.