Отмечен рост выпуска применяемого в зоне СВО подствольного гранатомёта ГП-34

Концерн «Калашников» поставил в войска партию подствольных гранатометов ГП-34, полностью выполнив государственный контракт. Об этом сообщает пресс-служба концерна.Новая партия подствольных гранатометов ГП-34 передана российским военным. Параметры поставки не раскрываются, но подчеркивается, что объемы производства гранатомета в этом году были рекордные, а на следующий год будут еще выше. ГП-34 активно используется нашими бойцами в зоне СВО.Подствольный гранатомет ГП-34 используется для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами на дистанции до 400 метров. Также способен вести стрельбу осветительными и сигнальными зарядами.Гранатомет дульнозарядный, использует выстрелы калибра 40 мм. Устанавливается на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94. Способен вести стрельбу как прямой наводкой, так и навесом, для чего в конструкции гранатомета предусмотрена специальная разметка.Основные характеристики: прицельная дальность 400 м; режимы ведения огня — одиночный; скорострельность техническая, выстрелов 5-6/мин; масса гранатомета без комплекта монтажных частей 1,4 кг.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»