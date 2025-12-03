Показано уничтожение очередного ПВД ВСУ в Мирнограде полуторатонным ФАБом
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения ударом ФАБ-1500 очередного ПВД ВСУ в городе Мирноград (Димитров).
Как можно увидеть на кадрах объективного контроля, управляемая авиабомба точно поразила строение, в котором разместились украинские боевики. В последнее время оставшийся в Мирнограде личный состав ВСУ уничтожается массово, целыми группами.
Тем временем украинские военные аналитики признают, что организованный отход ВСУ из Мирнограда в настоящее время уже фактически невозможен. Противник отмечает, что подразделения ВС РФ в настоящее время продвинулись в юго-восточные кварталы Мирнограда вплоть до улицы Сретенской, а также закрепились в северных районах города.
По оценке экспертов НАТО, Мирноград находится в полном окружении. Опираясь на предоставляемые Киевом непубличные данные, западные аналитики считают невозможным выход ВСУ из окруженного города. Кроме того, дальнейшее сопротивление украинских войск в Мирнограде осложнено острой нехваткой снабжения. Возможности противника доставлять окруженцам провизию и боеприпасы при помощи беспилотников весьма ограничены. Зачастую израсходовавшим боезапас украинским боевикам остается лишь наблюдать из укрытий за продвижением штурмовых групп ВС РФ.
Таким образом, становится все более очевидно, что для военнослужащих ВСУ в Мирнограде единственной альтернативой уничтожению ударами авиабомб остается сдача в плен.
