Показано уничтожение очередного ПВД ВСУ в Мирнограде полуторатонным ФАБом

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения ударом ФАБ-1500 очередного ПВД ВСУ в городе Мирноград (Димитров).

Как можно увидеть на кадрах объективного контроля, управляемая авиабомба точно поразила строение, в котором разместились украинские боевики. В последнее время оставшийся в Мирнограде личный состав ВСУ уничтожается массово, целыми группами.



Тем временем украинские военные аналитики признают, что организованный отход ВСУ из Мирнограда в настоящее время уже фактически невозможен. Противник отмечает, что подразделения ВС РФ в настоящее время продвинулись в юго-восточные кварталы Мирнограда вплоть до улицы Сретенской, а также закрепились в северных районах города.

По оценке экспертов НАТО, Мирноград находится в полном окружении. Опираясь на предоставляемые Киевом непубличные данные, западные аналитики считают невозможным выход ВСУ из окруженного города. Кроме того, дальнейшее сопротивление украинских войск в Мирнограде осложнено острой нехваткой снабжения. Возможности противника доставлять окруженцам провизию и боеприпасы при помощи беспилотников весьма ограничены. Зачастую израсходовавшим боезапас украинским боевикам остается лишь наблюдать из укрытий за продвижением штурмовых групп ВС РФ.

Таким образом, становится все более очевидно, что для военнослужащих ВСУ в Мирнограде единственной альтернативой уничтожению ударами авиабомб остается сдача в плен.

  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:53
    А ведь ранее было предложено сдаться...Теперь только на молекулы.))
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:59
    ❝ Организованный отход ВСУ из Мирнограда в настоящее время уже фактически невозможен ❞ —

    — Только в преисподнюю ...
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 14:03
    В полях разбросаны кишки
    И не нужны уже мешки
    Большой привет пришел с высот
    На фабе тысяча пятьсот!
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 14:10
    Это хороший ответ к вопросу о потерях! Когда происходит обмен погибших и почему такое соотношение?? В котлах и полукотлах - бандеровцы сидячие утки.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 14:20
      ФАБ-5000НГ в Константиновке применили по данным тг-канала Донбасс оперативный.

      . Чуть ранее, сообщал Лебедев, в Константиновке была уничтожена скрытая и хорошо укреплённая опорная точка - объект, который явно выполнял роль локального командного узла. По предварительным данным, ликвидировано около 10 украинских офицеров. Среди них - трое сотрудников СБУ, которые прибыли "сверху" для проверки морального состояния подразделения и сверки фактической численности личного состава:
      По линии агентуры просачиваются сведения, что причиной такой проверки стали слухи о намерении части военнослужащих сдаться. Есть и более жёсткая версия: точка была наведена своими же - либо из-за внутренних конфликтов, либо на фоне попыток скрыть реальные потери и обстановку. Но самое интересное - это что именно прилетело. Впервые за три года, пишут мониторинги, мы задействовали ФАБ-5000. Судя по всему, после Мариуполя мы их не использовали, в том числе потому, что на них было сложно установить модули коррекции.


      https://m.tsargrad.tv/dzen/nachalos-48-chasov-ada-zhestochajshij-udar-po-ukraine-h-32-i-40-kinzhalov-vpervye-udar-fab-5000-kiev-i-odessu-trambujut-unichtozhenie-ajes_1459214

      Видео по ссылке.

      По объекту ВСУ в Константиновке могли ударить тяжелой авиабомбой ФАБ-5000.В районе Константиновки прогремел мощнейший взрыв, в результате которого, по предварительным данным, могло стать уничтожение склада боеприпасов ВСУ.

      Как сообщают военные паблики, для удара могла быть использована тяжелая авиабомба ФАБ-5000НГ, не применявшаяся со времен штурма Мариуполя.


      https://m-by.tsargrad.tv/news/opublikovany-kadry-moshhnogo-gribovidnogo-oblaka-v-konstantinovke-posle-prileta_1458846
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 14:57
    Цитата: Лимон
    ведь ранее было предложено сдаться

    единственной альтернативой уничтожению ударами авиабомб остается сдача в плен.

    Вот поэтому в плен не брать!
