Опрос Info Sapiens показал любопытный сдвиг в украинском обществе. Почти половина опрошенных граждан (51,4%), заявили, что готовы выйти на уличные протесты, если украинские власти согласятся на неуместные уступки России. При этом 44,3% респондентов отвечают, что протестовать не собираются, а 4,4% не определились с ответом.Опрос также показывает, как меняется отношение людей к условиям, о которых Москва говорит как о возможной базе для завершения войны. Например, временный отказ Киева от оккупированных территорий все еще воспринимается крайне негативно. Но вот доля тех, кто считает это абсолютно недопустимым, снизилась: 40,2% сейчас против 53,2% год назад и 76,2% два года назад. Только 5,1% опрошенных считают этот вариант приемлемым.Юридическое признание утраты территорий украинцы отвергают почти единодушно: согласны лишь 2%, а 76,6% категорически против. Здесь изменений за последние годы почти нет – тема остается максимально чувствительной для общества.Далее – вопросы евроатлантической интеграции. Закрытие пути в НАТО считают абсолютно недопустимым 41,1% опрошенных (48,7% год назад и 56,9% два года назад). Отказ от вступления в ЕС неприемлем для 51% респондентов.А вот к вопросу армии отношение стало, наоборот, жестче. Против сокращения ВСУ сейчас выступают 77,9% граждан (74,5% год назад). Это говорит о растущем страхе перед ослаблением обороноспособности. Значит ли это, что сами голосовавшие против сокращения армии готовы прямо сейчас пополнить ряды ВСУ? Жаль, но такой вопрос не задавался...Схожая динамика и по языковому вопросу: идею сделать русский вторым официальным отвергают 73% – чуть больше, чем год назад (70,9%).Опрос проводился с 5 по 26 ноября 2025 года, выборка – 1000 совершеннолетних граждан. Неизвестно точно, кто попал в список опрошенных – местное население или украинцы, которые привыкли выступать за «перемогу» из Европы, США и других стран, куда успешно уехали. Учитывая отношение к русскому языку, вполне вероятно, что опрашивали главным образом именно тех, кто благополучно для себя с территории Украины, простите, свалил.