Каждый второй украинец готов выйти на протесты при уступках в пользу России

Опрос Info Sapiens показал любопытный сдвиг в украинском обществе. Почти половина опрошенных граждан (51,4%), заявили, что готовы выйти на уличные протесты, если украинские власти согласятся на неуместные уступки России. При этом 44,3% респондентов отвечают, что протестовать не собираются, а 4,4% не определились с ответом.

Опрос также показывает, как меняется отношение людей к условиям, о которых Москва говорит как о возможной базе для завершения войны. Например, временный отказ Киева от оккупированных территорий все еще воспринимается крайне негативно. Но вот доля тех, кто считает это абсолютно недопустимым, снизилась: 40,2% сейчас против 53,2% год назад и 76,2% два года назад. Только 5,1% опрошенных считают этот вариант приемлемым.



Юридическое признание утраты территорий украинцы отвергают почти единодушно: согласны лишь 2%, а 76,6% категорически против. Здесь изменений за последние годы почти нет – тема остается максимально чувствительной для общества.

Далее – вопросы евроатлантической интеграции. Закрытие пути в НАТО считают абсолютно недопустимым 41,1% опрошенных (48,7% год назад и 56,9% два года назад). Отказ от вступления в ЕС неприемлем для 51% респондентов.

А вот к вопросу армии отношение стало, наоборот, жестче. Против сокращения ВСУ сейчас выступают 77,9% граждан (74,5% год назад). Это говорит о растущем страхе перед ослаблением обороноспособности. Значит ли это, что сами голосовавшие против сокращения армии готовы прямо сейчас пополнить ряды ВСУ? Жаль, но такой вопрос не задавался...

Схожая динамика и по языковому вопросу: идею сделать русский вторым официальным отвергают 73% – чуть больше, чем год назад (70,9%).

Опрос проводился с 5 по 26 ноября 2025 года, выборка – 1000 совершеннолетних граждан. Неизвестно точно, кто попал в список опрошенных – местное население или украинцы, которые привыкли выступать за «перемогу» из Европы, США и других стран, куда успешно уехали. Учитывая отношение к русскому языку, вполне вероятно, что опрашивали главным образом именно тех, кто благополучно для себя с территории Украины, простите, свалил.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 14:42
    Королевство кривых зеркал… читая такие новости и мониторя вражеские каналы, понимаю - Пропаганда страшная сила!
    Лохлы в своём большинстве искренне верят, что побеждают на поле боя, что все переговоры инициированы «подлой» руснёй у которой и армии уже не осталось, их не волнуют даже потери своих близких. Таких перевоспитывать, только время терять… неужели придётся утилизировать эту биомассу?
    1. bk316 Звание
      bk316
      +3
      Сегодня, 14:44
      Лохлы в своём большинстве искренне верят, что побеждают на поле боя,

      Именно так, а следовательно с чего бы им идти на уступки?
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Охотовед 2
      Королевство кривых зеркал…

      Вы верите в эти "опросы общественного мнения"?
      Опросы украинцев в Европе, это одно. Опросы в Галиции, это другое. Опросы в Харьковской обл. это третье. Опять же, какие возрастные группы опрашивали? Сельское население или городское?
      Никаких выводов по результатам "опросов" делать нельзя.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: красноярск
        Опросы украинцев в Европе, это одно. Опросы в Галиции, это другое.

        Чем западнее находятся укры, тем у них больше "патриотизма", особенно те кто не в окопах, а на западе и получают хорошие дотации. У нас у многих пенсии меньше, чем им платят "бешенские", да ещё разные льготы. Сейчас притихли, а год назад каждую пятницу у российского посольства пляски гопака, под аккомпанемент поросячего визга.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 15:00
      Цитата: Охотовед 2
      Пропаганда страшная сила!
      Лохлы в своём большинстве искренне верят, что побеждают на поле боя, что все переговоры инициированы «подлой» руснёй у которой и армии уже не осталось
      У нас есть телеканал, круглосуточно долбящий в мозг об успехах? А у них есть.
      Плюс к тому - чем больше "зрада", тем громче кричат о "перемоге". А как бы поступил любой другой режим, если речь идёт о физическом выживании верхушки? И Гитлер 29 апреля, за сутки до последнего позора, бегал по бункеру и истерил: "Где же Венк?" - верил, что Венк сможет переломить ход войны.

      Не помню, чьи слова, но верные на 300%
      Говорящий правду ограничен самой правдой. Лгущий не ограничен ничем.
      Поразительно, как это перекликается с известным изречением Геббельса.
      Вот потому и говорят украинские СМИ то, что украинцы своими кастрюлями хотят слышать.

      Пусть выходят, пусть попрыгают - хоть согреются...

      Пы.Сы.
      Цитата: Охотовед 2
      Таких перевоспитывать, только время терять… неужели придётся утилизировать эту биомассу?
      Сдаётся мне, скотовагоны в направлении оставшейся части Украины и Европы помогут...
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Охотовед 2
      Таких перевоспитывать, только время терять

      С 1654 года пытались перевоспитать. Дрессуре не подлежат.
    5. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:30
      В бандерлянде нет никакой реальной статистики, все цифирьки рисуются на Банковой, такие как ей надо. Так что, пропаганда тут не при чем.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 14:42
    Наверняка те кто собирается выйти, это жители западной окраины, а те кто не собирается - восточной. Чем дальше от ЛБС, тем патриотичней укроп.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 14:52
      Не на что более не способная масса, только ходить на протесты и голосовать за кружевные труселя, как будто им все что-то должны и готовы удовлетворять их пожелания.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Уарабей
      Чем дальше от ЛБС, тем патриотичней укроп.
      А уж в Европах-то как от патриотизма распирает...
  3. guest Звание
    guest
    +5
    Сегодня, 14:42
    Каждый второй украинец готов выйти на протесты при уступках в пользу России

    И где же этот украинец проживает? В Канаде или гейропе?
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:59
      "каждый второй" - это в основном жители западной части и женщины или мигранты, которые считают, что никогда на фронт не попадут. Т.е. те, для кого продолжение войны безопасно, как они считают.
      Если взять тех, кто имеет шансы заинтересовать ТЦК или находится под воздействием фронтовой зоны, то там процент, допускающих уступки, думаю дойдет до 70-80%. В этом вся Украина.
  4. Мой адрес Звание
    Мой адрес
    +3
    Сегодня, 14:43
    Пример того, как переформатировали народ. А ведь еще даже в 2014 большинство центра и востока Украины считали Россию дружественной. Остается только побеждать.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Мой адрес
      А ведь еще даже в 2014 большинство центра и востока Украины считали Россию дружественной. Остается только побеждать.
      Побеждать и перевоспитывать.
      Большевики знали, как.
      Никто в 1918-м даже подумать не мог, что на Украине в 1941-м возможен С.А.Ковпак. Тогда выбор был только между немцами и петлюровцами.
      Глядишь, и сейчас лет через 20 на бандеровца будут смотреть как на прокажённого. Методику перевоспитания только вспомнить бы - работает же...
  5. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 14:44
    Вопрос лишь в том, КАК были СФОРМУЛИРОВАНы вопросы. Остальное второстепенно.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Светлан
      Вопрос ли в том, как был сформулирован опросник. Как звучали вопросы.

      В концлагере Украина почти всё знают как на вопросы отвечать нужно. А что они думают ни кто не признается.
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:44
    Если принять это за правду,то менее всего должно интересовать мнение этих "борцунов" смелые они только на словах,вон их гнут ,ноги об них и их Конструкцию вытирают в наглую грабят да на убой гонят а они только стонут податливо,"европейцы" недоделанные.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -2
    Сегодня, 14:46
    И как они живут без мозгов?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:59
      th.kuzmichev hi ,так без мозгов то живётся "легче " все решает кто то,а безмозглые послушно сполняют.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 14:46
    Почти половина опрошенных граждан (51,4%), заявили, что готовы выйти на уличные протест

    А что сразу не в окопы- то? только скакать....
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Mouse
      А что сразу не в окопы- то?

      Очень правильный вопрос. hi
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:46
    ❝ Каждый второй украинец готов выйти на протесты при уступках в пользу России ❞ —

    — «Протестовать - да! Воевать - нет!» ...
  10. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 14:49
    Чем дальше от фронта, тем непримеримей и воинственней публика.
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 14:51
    Им еще недостаточно больно сделали. Война коснулась там 1/6 семей - а 5/6 в полном или относительном порядке. Отсюда такие результаты. Через год готовых протестовать будет 45%, а через два - 35%. Усталость от войны верх одержит. Пока они только частично устали. И одна из главных причин - мы мало бьем по чувствительным точкам. Разгром электростанций, мостов и основных заводов - рецепт таблетки ускорения усталости от войны.
  12. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 14:53
    Опрос Info Sapiens показал любопытный сдвиг в украинском обществе. Почти половина опрошенных граждан (51,4%), заявили, что готовы выйти на уличные протесты, если украинские власти согласятся на неуместные уступки России.
    Украинским ТЦК на заметку, как можно сразу много набрать желающих на пополнение армии. bully
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 15:00
    Бытиё определяет сознание. Наверняка бывшие жители городков на месте которых сейчас развалины проголосуют за условия России по территориям. А жители городов, которые по прежнему ходят в кафе, супермаркеты и в интернет и на которые налетают Герани, чтобы адресно отбомбиться по заводам и электроподстанциям голосуют против условий России. Жить вроде б можно и развлекаться тоже. Бытиё лучшая пропаганда. А вот если действительно вогнать города Окраины в каменный век без телевизора с лживым марафоном, телефонной связи , электричества, отопления , водоснабжения и горючего, то голосование за условия России будет 90%.
  14. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 15:00
    Почти половина опрошенных граждан (51,4%), заявили, что готовы выйти на уличные протесты, если украинские власти согласятся на неуместные уступки России.
    Вот где раздолье для людоловов из ТЦК! Прямо на этих уличных протестах можно будет выполнять план по набору в ВСУ. wassat
  15. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 15:00
    Опрос Info Sapiens показал любопытный сдвиг в украинском обществе
    Общество и политический заказ, причем хорошо оплачиваемый вещи разные в принципе. Особенно если это публикуется в иностранных СМИ. Они легко напишут, что вся украина если что поднимется в едином порыве "за родину за зеленского" wassat
  16. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Сегодня, 15:01
    Говорить о том, что будешь протестовать, и реально протестовать - это две большие разницы. Даже если допустить, что акционерное товарищество Info Sapiens, в 2018 году отпочковавшееся от GfK (немецкой компании по исследованию рынка) в отдельную частную структуру, в условиях войны вдруг с какого-то перепугу решившее показать правдивые настроения населения, то результаты опроса всё равно будут характеризовать лишь наличие высказываний о готовности, а вовсе не саму готовность протестовать. Реальный же уровень протестной активности можно было увидеть, например, на комических протестах против НАБУ! laughing
  17. Комментарий был удален.
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:35
    404 ые ещё не понимают ,какое это счастье жить на сфере услуг .Как " батальон Монте - Карло" .В Монте - Карло промышленность есть ?
  19. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 15:36
    Les Ukrainiens n'ont pas encore tout à fait assez froid, et ils ont encore trop de lumière. Allez y les gars, continuez à frapper les installations électriques et gazières, que le pourcentage évolue favorablement!