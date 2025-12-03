Медведев: Могерини пошла вразнос
У руководителя дипслужбы Евросоюза слишком маленькая зарплата. По крайней мере, бывшей главе евродипломатии Федерике Могерини этих денег не хватало.
Такое предположение сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в мессенджере Max, комментируя задержание еврочиновницы бельгийскими правоохранителями по обвинению в мошенничестве.
Российский политик отметил, что раньше экс-дипломат ЕС вела себя нормально, когда занимала этот пост, но после отставки «пошла вразнос». Медведев сравнил задержанную за мошенничество Могерини с другими еврочиновницами. Речь идет об Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас, которых зампред Совбеза РФ назвал «мерзкими ворюгами-русофобками», на которых «пробы ставить негде». Обсуждая действия двух высокопоставленных сотрудниц аппарата ЕС, Медведев сказал:
По его словам, фон дер Ляйен похитила колоссальную сумму, выделенную на вакцины в период пандемии COVID. Муж Каллас нажился на бизнесе с Россией, поэтому ей пришлось для конспирации занять крайне русофобскую позицию и стать, по выражению Медведева, «антироссийской стервой».
В это время, как сообщает итальянский телеканал Sky TG24, Могерини была отпущена на свободу практически сразу после своего задержания и предъявления обвинений, как и два других ее «подельника». В Европейской прокуратуре пояснили данное решение так:
