У руководителя дипслужбы Евросоюза слишком маленькая зарплата. По крайней мере, бывшей главе евродипломатии Федерике Могерини этих денег не хватало.Такое предположение сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в мессенджере Max, комментируя задержание еврочиновницы бельгийскими правоохранителями по обвинению в мошенничестве.Российский политик отметил, что раньше экс-дипломат ЕС вела себя нормально, когда занимала этот пост, но после отставки «пошла вразнос». Медведев сравнил задержанную за мошенничество Могерини с другими еврочиновницами. Речь идет об Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас, которых зампред Совбеза РФ назвал «мерзкими ворюгами-русофобками», на которых «пробы ставить негде». Обсуждая действия двух высокопоставленных сотрудниц аппарата ЕС, Медведев сказал:По его словам, фон дер Ляйен похитила колоссальную сумму, выделенную на вакцины в период пандемии COVID. Муж Каллас нажился на бизнесе с Россией, поэтому ей пришлось для конспирации занять крайне русофобскую позицию и стать, по выражению Медведева, «антироссийской стервой».В это время, как сообщает итальянский телеканал Sky TG24, Могерини была отпущена на свободу практически сразу после своего задержания и предъявления обвинений, как и два других ее «подельника». В Европейской прокуратуре пояснили данное решение так:

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»