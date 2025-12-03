Медведев: Могерини пошла вразнос

Медведев: Могерини пошла вразнос

У руководителя дипслужбы Евросоюза слишком маленькая зарплата. По крайней мере, бывшей главе евродипломатии Федерике Могерини этих денег не хватало.

Такое предположение сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в мессенджере Max, комментируя задержание еврочиновницы бельгийскими правоохранителями по обвинению в мошенничестве.



Российский политик отметил, что раньше экс-дипломат ЕС вела себя нормально, когда занимала этот пост, но после отставки «пошла вразнос». Медведев сравнил задержанную за мошенничество Могерини с другими еврочиновницами. Речь идет об Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас, которых зампред Совбеза РФ назвал «мерзкими ворюгами-русофобками», на которых «пробы ставить негде». Обсуждая действия двух высокопоставленных сотрудниц аппарата ЕС, Медведев сказал:

Эти ждать пенсии не стали.

По его словам, фон дер Ляйен похитила колоссальную сумму, выделенную на вакцины в период пандемии COVID. Муж Каллас нажился на бизнесе с Россией, поэтому ей пришлось для конспирации занять крайне русофобскую позицию и стать, по выражению Медведева, «антироссийской стервой».

В это время, как сообщает итальянский телеканал Sky TG24, Могерини была отпущена на свободу практически сразу после своего задержания и предъявления обвинений, как и два других ее «подельника». В Европейской прокуратуре пояснили данное решение так:

Они были освобождены, поскольку не представляют риска побега.
  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 14:02
    Эх, а как было бы интересно услышать антикоррупционные коментарии от известного блогера и председателя партии "Единая Россия" о заместителях одного секретаря или некоторых губернаторах?
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Дилетант
      Эх, а как было бы интересно услышать антикоррупционные коментарии от известного блогера и председателя партии "Единая Россия" о заместителях одного секретаря или некоторых губернаторах?

      "Самоса - ...., но он наш ...." Какая разница, кто это сказал. И, какая разница кто сказал вот это - "Мы своих не бросаем"
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 14:10
    Что ж, ждем Могертни в России, здесь будет ей спокойней, никто ее не выдаст. Пусть денежки заработанные честным трудом тратит в России.
  3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 14:13
    Ой Дима,ты лучше смотри, что творится в России на счет мошеничества.....
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -7
      Сегодня, 14:17
      И что конкретно творится в России? Или Вам очень хочется, чтоб творилось?
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 14:20
        Нет, НЕ хочу!!!!!....но вижу, что есть "Тимур и его воры", мошенники везде...и есть слишком много "власовцев"...
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -6
          Сегодня, 14:24
          А я недавно дворец Путина в Геленджике выкупил. Ни чё так домик, только вот золотые унитазы не понравились, заднице холодно.
    2. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 14:32
      Ваш комментарий выглядит как перевод с темы. Классическое : а вот в России ! (С)
  4. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 14:20
    Клоун недавно ляпнул, что не видел он от Европы 300млрд...только 100. Значит неплохо по карманам еврочиновники распихали... Это будут следующие процессы когда их снесут. Чувствуется, недолго ждать осталось...
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 14:31
    Могерени как ушла с МИД Италии , так сразу коротнуло.
    Васильева с высокими деловыми качествами перешла МО РФ, так сразу стала рукой Мидаса.
  6. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 14:45
    Демон не волнуется у него на инаугурации был сам святой Цапок, партия " Едим Россию, " имеет намного больше интересных и свято охраняемых с этой точки зрения персонажей чем Магерини.
  7. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 14:49
    Речь идет об Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас, которых зампред Совбеза РФ назвал «мерзкими ворюгами-русофобками», на которых «пробы ставить негде».

    стать, по выражению Медведева, «антироссийской стервой».

    Хоть что то путнее услышал от ДАМа. laughing
    Это, если кому непонятно, про "пробы ставить негде" и про " стерву" ! laughing